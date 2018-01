Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zůstali těsně před branami finále Ligy mistrů. Oceláři sice čtvrtému celku finské ligy JYP Jyväskylä v odvetném semifinálovém utkání oplatili porážku 2:4, ale v penaltovém rozstřelu poslal soupeře dál Jarkko Imonnen, který vedle gólu a asistence v řádné době trefil i postupovou branku. Jyväskylä se ve finále 6. února utká s vítězem dvojzápasu Vaxjö - Liberec.

"Mrzí nás, že jsme nepostoupili do finále, které bychom hráli doma. Jsme ale pyšní na kluky, jak to zvládli a jak obrátili nepříznivý stav. Myslím, že se o postup parádně porvali a celá Liga mistrů byla z našeho pohledu velmi úspěšná. Klukům dala spoustu zkušeností," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Třinec ukrojil první dílek dvougólového manka bleskově. Po 127 sekundách se příklepem prosadil Růžička. Postupně se úvodní nápor domácích rozplynul a Vainio v 11. minutě dobře načasovanou střelou zpoza obránce vyrovnal. Ještě hůře to s Oceláři vypadalo v 18. minutě, když hosté udeřili z obávané přesilovky zásluhou Immonenovy dorážky.

Domácí se však za stavu 1:2 nezlomili a ve druhé třetině rozpoutali před brankou Jyväskylä těžkou ofenzivu. Vytvořili si i řadu šancí, kterými zápas mohli otočit. Vlach bekhendem zvedl puk přes nataženého gólmana příliš, pak Michal Kovařčík ve 26. minutě přece jen dorazil puk do branky, ale svou další možnost ze sólového nájezdu bekhendem spálil. "V podstatě dvě třetiny jsme finský tým válcovali a vytvořili jsme si spousty šancí. Na to se nehraje, ale kluci odvedli maximum, co v nich bylo," řekl Varaďa.

Když už se zdálo, že Finové mají to nejhorší za sebou, ve 48. minutě proklouzlo Olkinuorovi za záda tečované nahození Musila od modré čáry a hosté ihned sáhli po oddechovém času. Třinecký nápor přesto vypukl nanovo. Kovář v 50. minutě dokonce orazítkoval tyč, ale aktivní styl hokeje domácím kýženou branku přece jen vynesl. Michal Kovařčík vybojoval šanci pro bratra Ondřeje, který si puk potáhl do strany a přes padajícího gólmana skóroval počtvrté.

Vzdor převaze už Třinec v normálním čase rozhodnout nestihl. Mohlo se to povést v 67. minutě Douderovi, který ale tváří v tvář finského brankáře nepokořil. O postupujícím rozhodly až nájezdy. Zatímco domácí nedali ani jeden ze čtyř, hosté uspěli v třetí i čtvrté sérii a třinecký sen o finále na domácím ledě se rozplynul.

"Byli jsme hráčům za výkon poděkovat, předvedli fantastický výkon. Jsme ale velmi rozladěni z výkonu rozhodčích a budeme podávat stížnost," řekl šéf klubu Jan Czudek novinářům v mixzóně.

Domácí se zlobili mimo jiné kvůli tomu, že jim v nájezdech rozhodčí neumožnil opakovat pokus Chmielevského za hození hole finským gólmanem. "Hokejka mu vyklouzla, nájezd by se měl opakovat. Říkal jsem mu po zápase, že to měl říct, že mu to vyklouzlo. Řekl mi, že o tom ví," uvedl Chmielewski.

HC Oceláři Třinec - JYP Jyväskylä 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Martin Růžička (Marcinko, Rákos), 26. M. Kovařčík (Chmielewski, Dravecký), 48. D. Musil (M. Kovařčík), 51. O. Kovařčík (Cienciala, M. Kovařčík) - 11. Vainio (J. Immonen), 18. J. Immonen (Hytönen), rozhodující sam. nájezd J. Immonen. Rozhodčí: Andersson (Švéd.), Lemelin (Rak.) - Hynek, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 5048. První zápas: 2:4, postoupilo Jyväskylä.

Sestavy

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, Kovář, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Chmielewski, R. Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Jyväskylä: Olkinuora - Kalteva, Vainio, Kuukka, Mäenpää, J. Jokinen, O. Ikonen, Lindroos, Yonkman - Nattinen, J. Immonen, Tuppurainen - Rooba, Hytönen, Louhivaara - Puustinen, Suomela, Turkulainen - Saari, Straka, Kolehmainen. Trenéři: Virtanen, Ahvenjärvi, Konttinen a Turunen.