Praha - Hokejisté Brna a Třince vedou po úvodních dvou duelech čtvrtfinále play off extraligy 2:0 a mají nakročeno mezi nejlepší čtyřku. Kometa, která obhajuje loňský titul, si navíc vybudovala vynikající pozici, když uspěla i podruhé na ledě soupeře a porazila domácí Vítkovice 3:2. Oceláři se tentokrát vypořádali s Dynamem již v základní hrací době a zvítězili jasně 4:1. Obě série budou pokračovat v sobotu a v neděli dalšími zápasy v Brně a v Pardubicích.

Hokejisté Brna jsou v polovině cesty mezi nejlepší čtyřku extraligy. Obhájci titulu vedou v sérii hrané na čtyři vítězství 2:0. Kometa sice dnes inkasovala jako první, ale poté otočila vývoj dvěma trefami během 48 sekund ve druhé třetině, vítězný gól zaznamenal útočník Martin Nečas ve 44. minutě.

"Bylo to srovnatelné se včerejším zápasem, při hře pět na pět takový rozdíl není. Klíčový moment přišel v polovině utkání. Sice víme o silných přesilovkách Komety, ale po jedné ubráněné přesilovce jsme jim po faulu v útočné třetině dali druhou, kterou už takový tým jako Kometa nepohrdne. To byl klíč k utkání. Prohráváme 0:2 na zápasy a spousta lidí už vidí Kometu v semifinále, ale my neskládáme zbraně," ujistil domácí kouč Jakub Petr.

Ocelářům zařídil druhý bod především zkušený forvard Jiří Polanský, který na přelomu první a druhé třetiny dvakrát skóroval a poté přihrál na třetí gól Martinu Adamskému. O čisté konto připravil Šimona Hrubce v padesáté minutě Matěj Beran, který je v sérii jediným střelcem Pardubic.

"Začátek byl z naší strany opatrný, dostali jsme se navíc do problémů vyloučeními. Podařilo se nám to ale ubránit a pomohl nám první gól. Ve druhé třetině jsme hostující tým přehráli a zaslouženě jsme vstřelili další dvě branky. I když Pardubice v ní měly pětiminutovou fázi, kdy si vytvořily příležitosti a trefily i tyč. Ale přestáli jsme to. Ve třetí třetině do toho Pardubice daly všechno, ale bojovností a blokováním střel jsme výhru ubránili," uvedl kouč vítězů Václav Varaďa.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápasy:

--------

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 20. Polanský, 22. Polanský (Dravecký, Svačina), 38. Adamský (Polanský), 60. Cienciala (Dravecký) - 50. M. Beran (Rolinek, Holland). Rozhodčí: Hribik, Lacina - Blümel, Kis. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Diváci: 5008. Stav série: 2:0.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Lev (Dej, Hrbas), 56. O. Roman (Sloboda) - 35. Haščák (P. Holík), 36. R. Zohorna (M. Erat, Bartejs), 44. Nečas (Zaťovič, H. Zohorna). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Tošenovjan, Zíka. Vyloučení: 11:10. Využití: 0:2. Diváci: 8571. Stav série: 0:2.

Další program čtvrtfinále:

--------

Čtvrtek 15. března - 1. zápasy:

16:00 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (vzájemné zápasy v této sezoně: 10:0, 0:5, 5:0, 4:2; ČT sport),

18:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (0:3, 3:1, 4:5 po sam. nájezdech, 3:1).

Pátek 16. března - 2. zápasy:

17:20 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (ČT sport),

17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc.