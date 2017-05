Kolín nad Rýnem - Hokejisté Švédska porazili v semifinále mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem Finsko 4:1 a v neděli se utkají o zlato s Kanadou. Finy čeká zápas o bronz s Ruskem.

Švédové o postupu do finále rozhodli ve druhé třetině, kdy se dvakrát prosadili v přesilových hrách a získali klíčový dvougólový náskok. Brankou a asistencí se na výhře podílel William Nylander, dvě asistence si připsal Nicklas Bäckström.

Hráči Tří korunek se v boji o zlato představí po čtyřech letech, v roce 2013 triumfovali na šampionátu ve Stockholmu. Finsko nenaváže na loňskou účast ve finále, v němž prohrálo s Kanadou. Ta bude v Německu usilovat o vítězný hattrick.

"Finále proti Kanadě, to zní dobře," řekl obránce John Klingberg. "Bude to trochu něco jiného než dnešní zápas. Myslím, že o něco těžší než proti Finsku. Máme v týmu hodně kluků z NHL, takže to bude něco jako NHL na velkém kluzišti. Bude to zábava," uvedl bek Dallasu na oficiálním webu šampionátu. Na švédské soupisce je 19 hráčů z kanadsko-americké ligy.

Severské derby řídila dvojice českých hlavních rozhodčích Jeřábek, Hribik. Úvod se vydařil Švédům. Již po 109 sekundách se dostali do vedení, když bezprostředně po Bäckströmově vyhraném buly prostřelil brankáře Sateriho obránce Edler.

Švédsko mělo sice více ze hry, Finsku se však z první vážnější akce podařilo vyrovnat. Aktivitu Juhamattiho Aaltonenena využil Kemppainen a prostřelil Henrika Lundqvista ve švédské brance. Více práce však měl Sateri, ve 14. minutě si ale poradil i s nepříjemnou střelou Nylandera.

Ve 25. minuté hráli Švédové první přesilovou hru v zápase a již po sedmi sekundách ji využili. Zpět do vedení posunul favorita Klingberg, jehož střelu od modré čáry Sateri přes clonící hráče neviděl. Následně gólman ruského Podolsku zlikvidoval slibný pokus Lindberga, ale ve 35. minutě opět kapituloval. Na trestné lavici seděl Puljujärvi a Švédy přiblížil k finále Nylander.

"Přesilovky byly hodně důležité. Na začátku turnaje se nám moc nedařily, ale je fajn, že teď jsme dali pár gólů v nejdůležitější chvíli," pochvaloval si obránce Jonas Brodin.

I při dvoubrankovém vedení bylo Švédsko výrazně střelecky aktivnější a Finové jen těžko hledali cestu, jak se prosadit. Ve 48. minutě vyzkoušel pozornost Lundqvista Lajunen, hvězdný gólman NY Rangers, který na šampionát přijel až v jeho průběhu, byl ale pozorný. V 54. minutě překonal Sateriho Nordström a o vítězi bylo jasno.

Finové více než dvě minuty před koncem odvolali brankáře a odhodlali se k power play, zdramatizovat duel však nedokázali. Savinainen trefil jen tyč. Švédsko tak bude mít šanci v neděli oplatit Kanadě čtvrtfinálovou porážku z loňského MS v Petrohradu.

"Nemyslím si, že jsme hráli tak dobře, abychom mohli vyhrát. Víme, že Švédsko má opravdu dobrý tým, a abychom vyhráli, museli bychom hrát co nejlépe. Vyhrál lepší tým," uvedl finský útočník Mikko Rantanen.

Švédsko - Finsko 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Edler (Bäckström), 25. J. Klingberg (Ekman-Larsson, W. Nylander), 35. W. Nylander (Bäckström), 54. Nordström (Krüger) - 5. Kemppainen (J. Aaltonen). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek (oba ČR) - Otmachov (Rus.), Vanoosten (USA). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 11.242.

Švédsko: H. Lundqvist - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler - E. Lindholm, V. Rask, Landeskog - Lindberg, Bäckström, W. Nylander - Everberg, W. Karlsson, Nordström - Krüger, J. Lundqvist, Eriksson Ek. Trenér: Rikard Grönborg.

Finsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Kukkonen, Hietanen, Lehtonen, Jaakola - Rantanen, V. Filppula, Savinainen - Puljujärvi, Aho, Pyörälä - Pihlström, Kemppainen, J. Aaltonen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.