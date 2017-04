Chomutov - Čeští hokejisté začnou v Chomutově ve středu a ve čtvrtek duely s Norskem v Euro Hockey Challenge zápasovou přípravu na květnové mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem. Do úvodního duelu nastoupí český tým v brance s Pavlem Francouzem a v sestavě se objeví i tři debutanti - obránci Libor Šulák ze Znojma, David Sklenička z Plzně a útočník Pavel Musil z Mladé Boleslavi.

Zatímco tým kouče Josefa Jandače sehraje ve čtvrtém týdnu přípravy před šampionátem prví duely, Norové už v minulém týdnu absolvovali dva úspěšné duely EHCh doma v Lillehammeru proti Německu. Ve čtvrtek vyhráli 5:1 a o dva dny později 5:2.

"Není to už soupeř z kategorie těch, kteří by se měli automaticky porážet. Jsou to houževnatí a silní hráči, kteří hrají švédskou ligu nebo jsou tam ti nejlepší hráči z norské ligy. Co jsme slyšeli, tak s Německem hráli dobře," řekl Jandač.

Naposledy se Češi s Norskem utkali na loňském mistrovství světa v Moskvě a vyhráli 7:0. Od jediné porážky z dosavadních 25 vzájemných utkání za dobu samostatné české reprezentace z MS v Mannheimu 2010 (2:3) už desetkrát za sebou zvítězili. Norové uhráli ještě dvě remízy - na MS 1994 v Canazei i o dva roky později ve Vídni dosáhli na výsledek 2:2.

Norové mají v týmu vedle zástupců domácí ligy jedenáct krajánků ze Švédska, z nichž deset hraje mezi elitou a jeden v druhé nejvyšší soutěži. Nechybí také obránce Daniel Sörvik z extraligového Litvínova.

Jandačův výběr po úvodním testu s Norskem bude hrát v EHCh ještě na konci příštího týdne dvakrát v Německu a generálkou před šampionátem pro něj bude od 27. do 30. dubna domácí turnaj Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích, kde bude hrát s Finskem, Švédskem a Ruskem.

"Příprava pro nás začíná, dlouho jsme nehráli. Doufám, že se rychle rozehrajeme a dostaneme se do herního vytížení. Jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát a chceme dát prostor hráčům, kteří se teď připravovali," doplnil Jandač.

Do prvního duelu s Nory nezasáhnou útočníci Roman Červenka, Robert Kousal a Jiří Sekáč, kteří se do přípravy zapojili až v neděli. Hrát nebudou ani Michal Birner, který očekává narození potomka, a jeho spoluhráči z útoku Michal Řepík a Petr Vrána. V druhém duelu se sestava promění a chytat bude Dominik Furch.

Český tým se dosud připravoval v pražské Tipsport Areně, kam se také v úterý vrátí. Jen tento týden pobývá od pondělního odpoledne do pátku v Chomutově. "Máme (v Tipsport Areně) výborné podmínky, ale změna prostředí taky není na škodu. Nějakou extra ponorku necítím," doplnil Jandač.

Oba duely s Norskem začnou v 17:00 a přímým přenosem je vysílí Česká televize: ve středu program ČT2 a ve čtvrtek ČT sport.

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Jeřábek, Klok, Polášek, Kolář II, Kundrátek, Šulák, M. Doudera, D. Sklenička - Radil, Horák, T. Zohorna - Kašpar, P. Holík, Říčka - Hyka, Musil, Lenc - Lev, R. Hanzl, D. Kubalík.