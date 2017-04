Útočník týmu Nashville Predators Colton Sissons (vlevo) a forvard týmu St. Louis Blues Paul Stastny bojují o puk v utkání play off zámořské NHL.

New York - Hokejisté St. Louis porazili v pátečním utkání play off NHL Nashville 3:2 a vyrovnali stav série 2. kola na 1:1 na zápasy. Predators, kteří v 1. kole vyřadili Chicago 4:0, tak utrpěli první porážku v letošních bojích o Stanley Cup.

O triumf Blues se dvěma trefami zasloužil Vladimir Tarasenko. Ruský útočník nejprve v poslední minutě první třetiny vyrovnal v přesilové hře na 1:1 poté, co byl za faul kolenem vyloučen na pět minut a do konce utkání střelec vítězného gólu z úvodního zápasu Vernon Fiddler.

Od 44. minuty Blues prohrávali 1:2, ale přestože třetí třetinu prohráli na střely v poměru 6:15, dokázali utkání otočit. V 48. minutě vyrovnal krátce po skončení přesilové hry dorážkou při závaru v brankovišti finský útočník Jori Lehterä. Čtyři minuty před třetí sirénou dokonal obrat Tarasenko, který po rychlém protiútoku překonal Pekku Rinneho střelou z mezikruží po ledě, když mu předtím puk lehce přikopl bruslí spoluhráč Joel Edmundson.

"Po prvním zápase jsme si nemohli dovolit prohrát i dnes. Jsem rád, že další z mých gólů byl takhle důležitý," uvedl Tarasenko. "Věděli jsme, že to bude dlouhá série. Myslím, že oni ani my nečekali, že někdo vyhraje 4:0 na zápasy. Teď si musíme odpočinout a připravit se na zápasy v jejich hale," řekl domácí brankář Jake Allen, který si připsal 22 zákroků, z toho 14 ve třetí třetině.

Vladimír Sobotka se tentokrát do statistik nezapsal. Naopak měl nechtěný podíl na druhém gólu Nashvillu, když při založení protiútoku v obranném pásmu vystihl jeho přihrávku od mantinelu do středu kluziště obránce Ryan Ellis a vzápětí tvrdou ranou poslal hosty do vedení 2:1.

"Jsme samozřejmě zklamaní. Prohrát zápas, v němž jsme vedli téměř do poloviny třetí třetiny, je škoda. Ale musíme se vyvarovat vyloučení a zároveň proměňovat šance. Jejich gólman je dnes podržel," konstatoval Ellis.

Edmonton poslal v Anaheimu do vedení už po 65 sekundách hry tvrdou střelou od levého mantinelu slovenský obránce Andrej Sekera, který předtím poprvé a naposledy skóroval v play off ještě v dresu Buffala v roce 2011. Na 2:0 pro hosty zvýšil v 27. minutě v přesilové hře Patrick Maroon, od jehož brusle se odrazila do sítě přihrávka Jordana Eberleho.

Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Oilers Cam Talbot, který pochytal 39 ze 40 střel Ducks. Vyzrál na něho pouze v 36. minutě v přesilové hře Jakob Silfverberg. Ve třetí třetině ale Talbot zavřel branku a i s pořádnou porcí štěstí, když mu několikrát pomohla tyč, těsný náskok svého týmu udržel.

"Říkám mu to pořád. Gólmani jsou od toho, aby chytali puky. Asi mě poslouchá," glosoval v žertu výkon devětadvacetiletého brankáře z Ontaria střelec vítězného gólu Maroon. "Cam chytal úžasně. Je to chlapák, náš hrdina," prohlásil trenér Todd McLellan.

Anaheim, který úvodní utkání ztratil 3:5, tak prohrál dva zápasy za sebou v základní hrací době. To se Kačerům naposledy stalo v říjnu v úvodních dvou utkáních sezony.

Edmonton, druhý nejhorší tým minulé sezony, dělí dvě výhry od postupu do semifinále Stanley Cupu. Obě navíc může přidat před vlastními fanoušky, kteří vyprodali halu Rogers Place i na zápasy v Anaheimu, které sledovali na obrazovkách na kostce nad ledem.

2. kolo play off NHL:

Západní konference - 2. zápasy:

St. Louis - Nashville 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky: 20. a 57. Tarasenko, 48. Lehterä - 8. Neal, 44. Ellis. Střely na branku: 20:24. Diváci: 19.506. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Lehterä (oba St. Louis), 3. Ellis (Nashville). Stav série: 1:1.

Anaheim - Edmonton 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 36. Silfverberg - 2. Sekera, 27. Maroon. Střely na branku: 40:23. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Edmonton), 2. Getzlaf, 3. Fowler (oba Anaheim). Stav série: 0:2.