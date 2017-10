Praha - Třetí vítězství za sebou si mohou poprvé v sezoně připsat hokejisté Sparty, kteří v úterní předehrávce 14. kola extraligy přivítají Pardubice. Zatímco Pražané se mohou bodově dotáhnout na čtvrtý Třinec a při výraznějším vítězství ho i předstihnout, Dynamo má starosti na samém dně tabulky. Ziskem alespoň jediného bodu by Východočeši poslali na poslední příčku Litvínov.

Sparta by navázala raději na poslední domácí vystoupení s Libercem (7:1) než na nedělní zápas v Olomouci, odkud si sice přes dvoubrankové manko odvezla dva body, ale herně příliš nepřesvědčila.

"Zápas s Pardubicemi je pro nás další prověrkou, musíme se vrátit k tomu, co jsme předvedli s Libercem. Hrát šedesát minut a nepolevit v žádném střídání za jakéhokoliv stavu. Pardubice nejsou v lehké situaci a každý zápas je pro ně strašně důležitý, takže to nebude nic lehkého. Ale jsme doma, chceme potvrdit předešlé výsledky a vyhrát za tři body," prohlásil útočník Pražanů Petr Vrána.

Pardubice třikrát po sobě nebodovaly, celkem z devíti zápasů vyhráli svěřenci kouče Miloše Holaně jen dvakrát. Dynamo má obrovské problémy s defenzivou - od začátku sezony už inkasovalo 39 branek, v průměru 4,3 gólu na utkání. Minimálně čtyři branky obdrželi Východočeši už sedmkrát za sebou od 10. září a výhry ve Zlíně s čistým štítem. I proto je dnes po klasickém tréninku na ledě čekalo několik sezení u videa.

"Každý den rozebíráme situace a mluvíme s hráči. Nehrajeme špatně, ale nemáme body. V Liberci jsme vypadli na pět minut, neproměnili jsme přesilovky a to nás stálo zápas. Dostaneme první gól a přestaneme si věřit. Přitom nám vždy zbývá spousta času, je třeba myslet pozitivně a bojovat. Chyby dělá každý - ne pouze my. Nás ale sráží produktivita. Musíme mít chuť získat body až do samotného konce," nabádal Holaň.

Trenérský tým zkouší uplatňovat v různých situacích různý přístup. "Tedy tvrdou ruku i rozebrání v klidném tónu a pozvednout kluky psychicky. Nebylo by pravé ořechové jen na hráče řvát a drtit je. Nespíme, vymýšlíme, stříháme videa, nejsme lhostejní, chceme hráčům pomoci každým způsobem. Oni jsou ti, kteří rozhodují na ledě. Jsme frustrování, musíme zabrat, nepřipouštět si nezdar a nepanikařit," uvedl Holaň.

Duel proti favorizované Spartě vnímá jako výzvu. "Každý se na ni motivuje hned, to funguje vždycky. Z mužstva cítím velké odhodlání. Tým chce. Favorit je daný, ale musíme se porvat a získávat bodík po bodíku, ať hrajeme kdekoliv," dodal Holaň.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 14. kola extraligy:

--------

HC Sparta Praha (6.) - HC Dynamo Pardubice (14.)

Začátek zápasu: 18:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2.

Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 8 zápasů/6 bodů (1 branka + 5 asistencí) - David Tomášek 9/9 (4+5).

Statistiky brankářů: Sami Aittokallio průměr 2,35 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,00 procenta, David Honzík 3,87 a 87,88 - Ondřej Kacetl 3,81, 86,41 a jednou udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78.

Zajímavosti:

- Sparta hrála z dosavadních osmi zápasů doma jen dvakrát a v obou duelech naplno bodovala. Nejdříve zdolala 10. září nováčka Jihlavu 4:3 a v pátek rozdrtila Liberec 7:1.

- Pardubice získaly z posledních sedmi zápasů pouhé tři body za domácí výhru nad Jihlavou 7:5. Nebodovaly třikrát za sebou a venky vyšly naprázdno čtyřikrát v řadě. V případě bodového zisku opustí poslední místo, neboť třináctý Litvínov je před nimi jen o skóre.

- Dynamo inkasovalo už sedmkrát za sebou od 10. září a výhry ve Zlíně s čistým štítem (2:0) minimálně čtyři branky.

- Sparta ve vzájemných zápasech v extralize s Pardubicemi desetkrát za sebou naplno bodovala. Dynamo naposledy uspělo 9. ledna 2015, kdy doma vyhrálo nad Pražany 6:3. Na Spartě prohráli Východočeši šestkrát v řadě a naposledy v Praze uspěli 6. března 2014, kdy vyhráli 3:0.

- Pardubický útočník Martin Kaut dnes slaví 18. narozeniny.