Kolín nad Rýnem - Hokejisté Slovenska si na mistrovství světa připsali již třetí porážku ve čtvrtém vystoupení v Kolíně nad Rýnem. V utkání základní skupiny A sice vedli nad Německem 2:0, ale ani to jim nestačilo a prohráli 2:3 po samostatných nájezdech. Před druhou přestávkou dvakrát v krátkém sledu inkasovali a nájezdy pak rozhodl útočník Dominik Kahun.

Slováci odehráli zatím nejlepší zápas na turnaji a navrch měli od 10. minuty, kdy Matoušek dorazil ze vzduchu kotouč za záda gólmana Greisse. Že bylo vše v souladu s pravidly uznal i sudí u videa a Slováci mohli naplno slavit vedení. Jedničku Greisse navíc střídal Aus den Birken, jemuž vzápětí při Haščákově šanci pomohla branková konstrukce.

Druhá třetina začala se zpožděním, neboť sudí nebyli spokojení s kvalitou ledu a povolali zpět do akce rolbu, zatímco hráče poslali do kabin. Po nečekaně dlouhé pauze se vrátili do hry lépe Slováci: Libor Hudáček z velkého úhlu a nijak nebezpečnou ranou po ledě překonal Aus den Birkena.

Július Hudáček se následně blýskl rychlou reakcí na změnu směru tečovaného kotouče. Ve 33. minutě jeli Kudrna s Cingelem dva na jednoho, ale Kudrna v koncovce minul. Přišla přesilovka Německa, v níž Plachta namířil svou teč mezi Hudáčkovy betony, jenže ten je srazil k sobě včas. Pak ale napřáhl Reimer a přesnou ranou bez přípravy snížil.

Ze 37. minuty uteklo jen dalších 27 vteřin a Ehliz bekhendem vyrovnal mezi nohy slovenského gólmana. Slováci vypadli z role a během své přesilovky pustili Němce dokonce do přečíslení tří na jednoho, jenže Fauser minul.

Ve třetí třetině byly oba celky čím dál spokojenější s jistotou bodového zisku. Domácí Němci byli přece jen aktivnější, ale blíže gólu bylo Slovensko: Cingel ze závaru před Aus den Birkenem vleže dorážel a kotouč se zastavil na tyči.

V prodloužení Reimerovu střelu vytěsnil Hudáček. Cingel měl pak obrovskou možnost i v posledních sekundách prodloužení, Aus den Birken si ale s dobrou ranou poradil. Nájezdy zahájil Kahun gólem a byl nakonec jediným úspěšným exekutorem.

Skupina A (Kolín nad Rýnem):

Německo - Slovensko 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Reimer (Ehrhoff, Kahun), 37. Ehliz (D. Seidenberg, Müller), rozhodující sam. nájezd Kahun - 10. Matoušek (Zigo, Šedivý), 22. L. Hudáček (Čajkovský). Rozhodčí: Fonselius (Fin.), Iverson (Kan.) - Jensen (Dán.), Ritter (USA). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 17.647.

Sestavy:

Německo: Greiss (10. Aus den Birken) - Müller, D. Seidenberg, Reul, Ehrhoff, Abeltshauser, Hördler, Krueger - Ehliz, Tiffels, Reimer - Macek, Kahun, Y. Seidenberg - Plachta, Fauser, Wolf - Kink, Schütz, Gogulla. Trenér: Marco Sturm.

Slovensko: J. Hudáček - Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Sersen, Čajkovský, Šedivý, Trška - Miklík, Bližňák, Haščák - Kudrna, Cingel, Hrnka - Dravecký, L. Hudáček, Skalický - Matoušek, Zigo, Šťastný. Trenér: Zdeno Cíger.