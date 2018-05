Herning (Dánsko) - Čeští hokejisté si na ranním rozbruslení otestovali led v hale v Herningu, v které budou dnes od 16:15 bojovat ve čtvrtfinále mistrovství světa. Bude to jejich jediné vystoupení v Jyske Bank Boxen pro 10.800 fanoušků, protože v případě úspěchu se vrátí na sobotní pokračování turnaje do kodaňské Royal Areny.

"Je to příjemná hala. Led byl na rozbruslení docela dobrý. Možná jsou malinko živější mantinely, rychlejší odrazy, to je taková zajímavost a na to si musíme dát pozor," řekl asistent trenéra Jiří Kalous, který spolu s generálním manažerem sledoval v Herningu úterní duel USA s Finskem (2:6).

"Amerika je velmi bruslivý tým, který hodně forčekuje. Musím říct, že Finové zvládli utkání velmi dobře. Dají se porazit, ale musíme být hodně obezřetní do obrany. Velký nebezpečný je jejich forčeking, nátlaková hra," uvedl Kalous.

Podle něj je nutné se soustředit na všechny formace USA, nejen nejúdernější řadu Cam Atkinson, Nick Bonino a Patrick Kane, který vládne produktivitě turnaje. "Musíme uhlídat všechny lajny. Hlavně se musíme vyvarovat zbytečných vyloučení, protože Američani hrajou velmi dobře přesilové hry," upozornil Kalous. Tým kouče Jeffa Blashilla je s úspěšností 40 procent vůbec nejlepší na turnaji.

Přesto by měla Boninův útok bránit formace Tomáše Plekance s Romanem Horákem a Filipem Chytilem na křídlech, pokud k tomu bude příležitost. "Všichni víme, co to je za hráče. Důležité je nedat mu místo a v podstatě vůbec nic. Je to vynikající hokejista, nebude to lehké a od toho tam jsme," prohlásil Horák.

Podle něj proběhl tři a půl hodiny trvající středeční přesun autobusem z Kodaně do 300 kilometrů vzdáleného Herningu bez problémů. Po noci strávené v hotelu Scandic Regina se Češi chystají na klíčovou bitvu. "Všechno v pohodě, nemáme žádný výhrady až tu dlouhou cestu z kabiny, ale při zápase by měla být blíž, tak snad to bude dobré," podotkl Horák.

Někteří hráči využili k cestě do šatny golfový vozík a náramně se u toho bavili. "Ráno se to dá zvládnout. Večer to půjdeme jenom jednou a už budeme tam v kabině," řekl útočník Dmitrij Jaškin, který si prošel trasu pěšky.

Po rozbruslení si čeští hokejisté pochvalovali , že led je lepší než v Kodani, kde byl hodně nekvalitní. "Vypadá líp. Uvidíme, až tu večer budou lidi a trošku vyšší teplota. Zatím to vypadá dobře," prohlásil Jaškin.

Na souboj s USA se těší. "Už jsme si ukázali nějaké video, ale hlavní bude hrát systém, který nám dosud fungoval. Musíme hrát na 150 procent. Myslím, že to bude hodně vyrovnaný zápas. Kdo bude chtít víc, tak vyhraje," dodal Jaškin.

Trenéři zařadí na zápasovou soupisku sedm obránců a třináct útočníků. Na tribuně tak spolu se zraněným útočníkem Andrejem Nestrašilem, který se rozhodl zůstat s týmem až do konce turnaje, bude jeden z obránců. "Měl by to být Jakub Krejčík," uvedl Kalous. Jestli se postaví do branky Pavel Francouz, či David Rittich, prozradí až oficiální předzápasová sestava.