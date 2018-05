Kodaň - Úplně volný den bez hokeje si užívají čeští reprezentanti na mistrovství světa v Dánsku. Po pondělním večerním posledním vystoupení v základní skupině proti Rakousku (4:3) zrušil kouč Josef Jandač dnešní trénink a jeho svěřenci mají vlastní program. Ve středu mají Češi předběžně domluvený trénink od 11:00 ještě v Kodani a pak se přesunou do Herningu, kde je čeká ve čtvrtek od 16:15 či 20:15 čtvrtfinálový duel s USA.

"Měli jsme v turnaji tři dvojzápasy, což je hodně těžké. Kdo to zažil, tak ví, o čem mluvím. Kluci to potřebují, trochu dobít baterky. Oprostit se od hokeje, mají tady manželky, přítelkyně," řekl asistent trenéra českého týmu Jaroslav Špaček.

"Čas stráví jinak než doteď. Já chci také tady se štábem vyrazit na kola. Chtěl bych vyrazit do města, projít se, nabít energii. Večer už se začneme připravovat na soupeře. Mluvili jsme ale o tom, že zítra ráno musí přijít dobrý trénink. Trochu komplikace je to se stěhováním," podotkl Špaček k realitě, s kterou se musí tým po třetím místě ve skupině vyrovnat.

Hokejisté dva volné dny před čtvrtfinále vítají, protože mají v nohách zátěž sedmi utkání v deseti dnech. "Když už to takhle je, tak je to dobré. Brali bychom dva dny volna i během té skupiny, protože program byl pro nás náročný, ale je to, jak to je. My musíme využít těchto dvou dnů, které máme před čtvrtfinále, abychom si odpočinuli a připravili se na nejdůležitější zápas," uvedl kapitán Roman Červenka.

Chystá se především odpočívat. "Člověk dlouho spal, usínali jsme později. Je potřeba se dobře najíst, orazit si, udělat zítra dobrý trénink a odjet do Herningu. Tři a půl hodiny v autobuse není nic výhodného, ale je to tak pro třetí a čtvrtý tým ze skupiny podle pravidel. Musíme to vzít, nachystat se na to i s tím přesunem," podotkl Červenka.

Do Herningu by se měli Češi vydat ve středu odpoledne po tréninku, který mají předběžné domluvený a čekají ještě od pořadatelů na potvrzení. Do Kodaně se pak určitě vrátí. Buď v případě úspěchu na víkendové pokračování bojů o medaile, nebo na odlet domů z kodaňského letiště.

"Nemyslím, že to bude nějaká velká komplikace. Všichni jsou zvyklí během sezony cestovat den před zápasem. Být pár hodin v autobuse, pustit si nějaký film a probereme nějaké blbosti. Určitě ta cesta bude zábavná," nedělal si obránce Radko Gudas hlavu z cestování před čtvrtfinále i případně nazpět před semifinále.

Podle opory Philadelphie není žádnou komplikací ani fakt, že si halu Jyske Bank Boxen v Herningu český tým otestuje jen při čtvrtečním předzápasovém rozbruslení. "Tam si můžeme osahat led a manťáky ostřílet. Musíme k tomu přistoupit, jak to je. Věděli jsme, že se to může stát," podotkl Gudas.

Dnešek si vychutná s rodinou. "Půjdeme se kouknout do města, možná se projet na lodi po místních kanálech. Byli jsme s klukama a bylo to krásný, tak bych byl rád, kdyby to viděli taky. Dáme si oběd někde na sluníčku na terase," popsal program s manželkou Barborou a tříletou dcerou Leontýnou.

"Včera přiletěly, viděly zápas a malá vydržela vzhůru, tak jsem ji vzal za odměnu do kabiny. Líbilo se jí, zařvala si nám a byla spokojená. Dostala od doktora (Dušana Singera) pár obvazů a injekční stříkačku, takže byla rovnou sestřička. Užívají si to, měly dresy. Pojedou i autem do Herningu, je tam i hezké okolí, tak se tam podívají," doplnil Gudas.

Přijít na jiné myšlenky po náročném programu se chystal i útočník Michal Řepík. "Půjdu se projít, dám si kafe. Vypadá to na hezký den a vyčistím si hlavu. Je to příjemné. Hráli jsme sedm zápasů v deseti dnech, není to jednoduché. Člověk se musí soustředit furt na výkon. Pro hlavu je pak odpočinek příjemný," prohlásil Řepík.

"Někdo tady má manželky a přítelkyně, určitě si kluci udělají všichni hezký den a projdou se ve městě a vypustí hokej z hlavy. Zítra jdeme zase do práce, dáme si kvalitní trénink a vydáme se do Herningu. Bude to nové prostředí, nová kabina, mohlo by nám to dodat takový impulz, soustředěnost a všechno, abychom šli za tím cílem. Určitě chceme vyhrát a po dlouhé době pokořit čtvrtfinále," přál si Řepík první postup do semifinále MS od roku 2015.