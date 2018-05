Praha - Podobně jako v předchozích letech se čeští hokejisté vrátili z mistrovství světa bez většího rozruchu. Těsná čtvrtfinálová porážka s USA 2:3 naplnila opožděný let z Kodaně zklamáním, na které ale pomohli zapomenout blízcí, kteří na starém ruzyňském letišti na členy týmu čekali.

Prohrané čtvrtfinále bylo rozlučkou s reprezentační střídačkou pro kouče Josefa Jandače. Ani tentokrát neukončil čekání na medaili, jež trvá od roku 2012. Nově zkusí štěstí v Magnitogorsku.

"Prohráli jsme po boji, který byl otevřený. Bohužel se nám nepodařilo už v té třetí třetině dohnat jednogólové manko, ale ty pocity nejsou nikterak strašné. Myslím, že to nebyl špatný šampionát. Bohužel se nepodařil zápas, který rozhoduje o úspěchu a neúspěchu, takže ten kámen valíme před sebou dál," řekl Jandač novinářům.

"Samozřejmě to pořád bolí, ale už to trošku slehlo. Myslím, že jsme měli k Američanům až moc velký respekt, proto nám utekla ta první třetina. Věřím, že kdybychom pak z těch šancí za stavu 2:2 dali gól, postoupíme a hrajeme semifinále my," uvedl útočník David Pastrňák.

"Bohužel je konec, teď už člověk plánuje, co bude dál. Doléčit šrámy, kterých je docela dost, a také si pořádně odpočinout. Sezona byla hodně dlouhá, měla hodně zápasů, takže odpočinek už je potřeba," dodal Pastrňák.

Odpočinout si potřebuje i psychicky. Boston patřil k hlavním kandidátům na Stanley Cup, jenže dohrál už ve druhém kole play off po prohře 1:4 na zápasy s Tampou Bay. Na severu Evropy pak prožil brzy dvaadvacetiletý útočník v krátké době další velké zklamání.

"Je to těžké. S tím týmem bojujete devět měsíců o něco, co pak ze dne na den nevyjde. Tak si chcete prodloužit sezonu a jedete uhrát nějaký úspěch na mistrovství světa. A tam to pak skončí předčasně také. Ale takový je hokej. Doufejme, že to příští rok bude lepší. Já se na tu budoucnost těším, protože tady odehrála spousta kluků, z nichž jsem některé ani neznal, výborný turnaj," ocenil Pastrňák.

Největší rozruch paradoxně přinesl okamžik, kdy mnohačetný dav novinářů okolo bostonského kanonýra na chvilku velmi náhle prořídl. "Co je, co se děje?" hledal vysvětlení Pastrňák. Důvod byl prostý - halou terminálu 3 procházel zpěvák Karel Gott.

Smutek měl ve tváři i Pastrňákův spoluhráč z útoku Dmitrij Jaškin. "Mrzí to. Myslím, že to bylo dost blízko a měli jsme na ně po té druhé třetině. Jedna chyba, kterou pak Američané využili, nás stála čtvrtfinále. Všichni jsou z toho smutní a všechny to mrzí, ale život jde dál a za nějakou dobu to přejde. Věřím, že se s klukama ještě v budoucnu potkáme, byli jsme skvělá parta a já si to moc užíval," uvedl Jaškin.

Čtvrtfinálovou porážku mu bude nějaký čas připomínat šrám pod okem po faulu vysokou holí jednoho z Američanů, který nechali rozhodčí zkraje zápasu bez povšimnutí a Čechy tím připravili o čtyřminutovou přesilovku.

"Já dosedl na střídačku a natekla mi krev do oka. Vůbec jsem o tom v tu chvíli nepřemýšlel, byl jsem si jistý, že to odpískali a hrajeme přesilovku. Ale když jsem se pak zvedl, tak jsme žádnou neměli. Byl jsem trochu překvapený. Rozhodčí se mi omluvil a říkal, že to neviděl, což mi přijde divné. Ale teď už je to jedno, je to pryč," řekl Jaškin.

"Byl to dobrý turnaj, ale zase to byl neúspěch. Posbírali jsme zase další zkušenosti a budeme se to snažit napravit v dalších letech. Pro hodně z nás to byl první seniorský šampionát a věřím, že příště budeme ještě lepší a dostaneme se i přes to čtvrtfinále," prohlásil další útočník Martin Nečas.