Paříž - Čtvrtfinálový zápas s Ruskem dnes rozhodne o tom, zda čeští hokejisté zůstanou ve hře o první medaili z mistrovství světa od bronzu z roku 2012. V Paříži tým Josefa Jandače nastoupí proti nejproduktivnějšímu celku turnaje s pozměněnými útoky. Teprve před utkáním trenéři oznámí, zda bude chytat Pavel Francouz, nebo Petr Mrázek.

"Po výsledcích v přípravě i v celé sezoně a s ohledem na to, ze které země jsme, tak tam je a bude tlak vždycky. Navíc je tam i fakt, že se nám dlouhou dobu nepodařilo získat medaili. Kluci i my (trenéři) si to všichni uvědomujeme. Čeká nás jeden zápas a začíná za stavu 0:0," podotkl asistent trenéra Václav Prospal.

Bývalý vynikající útočník, který odehrál v NHL přes 1100 zápasů a dvakrát se stal světovým šampionem, si z dob hráčské kariéry dobře pamatuje, že pozice favorita ve vyřazovací části často nic neznamená. "Kolikrát jsme šli do čtvrtfinále jako obrovští favoriti a roli jsme nezvládli. Je to dvousečné," podotkl Prospal.

Sborná se dosavadními výkony pasovala do role favorita. V základní skupině prohrála až poslední zápas (s USA 3:5) a vedle střelecké potence ji zdobí více než padesátiprocentní úspěšnost přesilových her. Svěřenci Olega Znaroka v početních výhodách vstřelili 13 z 35 gólů.

Český tým porazil Rusko na loňském světovém šampionátu v Moskvě 3:0 v základní skupině, v této sezoně se mu ale proti sborné nedařilo. Ze šesti duelů uspěl jen v přípravě na Světový pohár v Praze (2:1 po samostatných nájezdech), dalších pět prohrál.

Češi budou mít ve čtvrtfinále menší výhodu, že se nemuseli stěhovat. Rusko se totiž navzdory druhému místu ve skupině muselo po postupu Německa do vyřazovací části přesunout z Kolína nad Rýnem do Paříže. Kvůli poruše vlaku navíc nabrala cesta sborné tříhodinové zpoždění, přesto ještě večer kompletní tým absolvoval trénink v AccorHotels Areně. "Stěhování nám vezme síly, ale je třeba to brát normálně," řekl Znarok.

Zápas ve čtvrtek začne v 16:15.

Předpokládaná sestava: Francouz (Mrázek) - Gudas, Šimek, Jeřábek, Šulák, Rutta, Kempný, Krejčík (Kundrátek) - Voráček, Jan Kovář, Sobotka - Pastrňák, R. Hanzl, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - Horák, Plekanec, T. Zohorna - Radil.