Göteborg (Švédsko) - Čeští reprezentanti se dnes v závěrečném utkání Švédských hokejových her utkají s Ruskem a budou bojovat o šanci na celkové vítězství v turnaji. K tomu potřebují dosud stoprocentně úspěšného soupeře porazit, Rusku stačí k triumfu na turnaji bod.

Pokud český výběr zvítězí o pět branek a více, může se hned po utkání radovat ze třetího triumfu v turnaji, kde v minulosti zvítězil v letech 1984 a 1994. Pokud bude rozdíl ve skóre nižší, ale Češi si připíší plný tříbodový zisk, budou k prvenství potřebovat zakolísání Švédů, aby se před sbornou posunuli na základě výsledku vzájemného zápasu. Jinak přijde na řadu minitabulka se třemi šestibodovými týmy.

"Bude to druhý zápas ve dvou dnech. Budeme chtít nasadit všechny obránce i Radana Lence. Útočníci se trochu protočí, nebude to pro ně problém. První dvě pětky bychom chtěli udržet pohromadě," nastínil asistent trenéra Jaroslav Špaček, aniž by však prozradil, zda se trenéři budou držet plánu před turnajem a do branky nasadí Jakuba Kováře.

Čeští hokejisté si po čtvrteční porážce 2:5 se Švédskem připsali v sobotu drtivé vítězství 7:1 nad Finskem. Rusové oba dva zápasy nad skandinávskými soupeři vyhráli a z osmi duelů v této sezoně Euro Hockey Tour mají na kontě sedm vítězství. Svěřence trenéra Josefa Jandače na předchozích turnajích porazili 3:0 a 5:1.

Zápas začne ve 12:00, závěr turnaje obstará od 15:30 severské derby Švédsko - Finsko.