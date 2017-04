České Budějovice - Čeští hokejisté sice v retro dresech z mistrovství světa z roku 1947 první třetinu se Švédy prohráli 1:2, ale nakonec nevšední zážitek a poctu 70. výročí od prvního československého titulu z Prahy oslavili výhrou 8:4. Všichni se shodli, že si část zápasu v pletených svetrech, v kterých bojovali jejich předchůdci, patřičně užili. A díky výhře budu mít i krásnou památku, protože si dresy mohou nechat.

Obránce Tomáš Kundrátek si jako jediný vychutnal v modrém retro dresu i gólovou radost, když ve čtvrté minutě otevřel skóre. "Každý gól je skvělý. Myslím, že každý si ho užije a je za to rád. Možná o trošku větší radost jsem z toho měl," usmíval se zadák Slovanu Bratislava.

Před zápasem si hráči i diváci vyslechli i vzkaz jediného žijícího šampiona z roku 1947 Vladimíra Zábrodského, který žije ve Švédsku. "Je to legenda, bylo to něco výjimečného. Byl to skvělý moment. Jak diváci, tak i my hráči i všichni kolem jsme si to užívali," popsal Kundrátek.

Přiznal, že to bylo o hodně jiné, než hrát v běžném dresu. "Takový materiál jsem na sobě ještě neměl. Je to samozřejmě trošku těžší, ještě jak se člověk potí nebo to polije vodou. Myslím, že jsme to zvládli a byl to příjemný zážitek. Nebyly tam vyloženě věci, že by nám to vadilo a nemohli jsme v tom hrát. Bylo to skvěle udělané," dodal Kundrátek.

Kapitán Jakub Voráček byl rád, že se mohl zúčastnit takto výjimečného duelu a měl radost, že mužstvo slavnostní atmosféru ozdobilo výhrou. "Bylo to trošičku užší. Bylo více teplo, ale bylo to zajímavé a jsem rád, že jsem toho mohl být součástí," prohlásila hvězda Philadelphie.

"Určitě je lepší vyhrát, když nastupuješ v takových dresech. Já jsem hlavně rád, že to bylo z mistrovství světa 1947, že tam nebyla hvězdička nad lvem... To je pozitivum, to si hodně beru já. Pro nás je čest nosit čísla, které nosily legendy," uvedl Voráček.

Brankář Pavel Francouz si také nevšední zážitek vychutnal. "Člověk má takový zajímavý pocit. Říká si, jaká kdysi byla doba. Navíc jsme viděli na kostce historické záběry. Osobně si myslím, že je to velice hezké gesto," prohlásil Francouz.

I když podle něj se ve věrné replice svetru z roku 1947 musel každý hráč ještě více vyrovnávat s vedrem v hale. "Takový svetr tomu moc nepomáhal. Po první třetině jsme byli o poznání zpocenější," usmíval se gólman Čeljabinsku.

Francouz úctu k historii dokládá i na své masce, kde má motivy prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Václava Havla. "Já se hodně zajímám o naše dějiny a pro mě jsou největšími symboly češství. Tímto způsobem jsem na ně chtěl vzpomenout," dodal.