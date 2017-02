Praha - V kompletním složení se sešli čeští hokejisté k přípravě na Švédské hry v Göteborgu. Kouč Josef Jandač bude mít k dispozici třiadvacetičlenný kádr i s třetím gólmanem Patrikem Bartošákem z Vítkovic, který se do Švédska nevydá. Naopak doplnit tým by mohli v Göteborgu sparťanští útočníci Michal Řepík, Petr Vrána či Dominik Uher, kteří tam v úterý nastoupí ve finále Ligy mistrů proti Frölundě.

Spartu vede Jandačův asistent Jiří Kalous a kdo z tria Pražanů doplní reprezentaci, se bude řešit podle aktuálního stavu. "Je možné, že se nedej bože něco přihodí, tak jsme v kontaktu s Jirkou Kalousem a ti kluci o tom vědí," řekl dnes novinářům Jandač.

Řepík, který se vrátil do hry na konci prosince po zranění ramena, by mohl obléknout reprezentační dres poprvé od loňského mistrovství světa v Rusku. "Postupně nabírá formu, má málo zápasů v soutěži, není nijak extra přetížený a po té žloutence a zranění už nabírá obrátky. Má dobrý fyzický fond. Jeho bychom určitě chtěli vidět," řekl Jandač.

"Potom se rozhodneme, že bychom si tam případně nechali Petra Vránu. Má ale nějaké zdravotní problémy, takže uvidíme, jak na tom bude. V případě, že by se ještě něco stalo, tak máme v záloze ještě Dominika Uhra," doplnil reprezentační kouč.

V nominaci musel udělat jednu změnu, když nemocného kanonýra Dominika Kubalíka z Plzně nahradil zkušený Michal Vondrka z Chomutova. "Měli jsme nějaké varianty, ale přiznám se, že na Michala Vondrku jsme pomysleli až v poslední chvíli, kdy nám vypadl hráč z první pětky. Počítali jsme s Dominikem Kubalíkem k Honzovi Kovářovi a Lukáši Radilovi. Tím, že nám vypadl střelec, zvolili jsme jeho, aby nám mohl hrát v první lajně. Michalovi se extrémně daří, má výbornou sezonu a chuť," řekl Jandač.

Před prosincovým Channel One Cupem musel udělat sedm změn v kádru. "Ono by těch omluvenek bylo více, ale byly dříve avizované. Měli jsme o nějaké hráče zájem, ale z nějakých důvodů to nevyšlo. V posledním kole vypadl pouze Dominik Kubalík, takže to pro nás bylo jednodušší než na minulém srazu," prohlásil Jandač.

Chybět bude při tréninku v Praze v realizačním týmu nemocný trenér brankářů Petr Jaroš, jehož nahradí Zdeněk Orct. "Zavolal dneska ráno, že má zdravotní problémy. Zítra jde na vyšetření, ukáže se, jestli bude moci akci absolvovat," uvedl Jandač, který má jasno o tom, že Jakub Kovář a Pavel Francouz odchytají po jednom utkání a o nasazení pro závěrečný duel se teprve rozhodne.

Debutovat budou na turnaji obránce Lukáš Klok z Vítkovic a v útoku Vladimír Růžička mladší z Chomutova a Petr Jelínek z Liberce. Dalším nováčkem by se mohl stát Uher. Růžička a Jelínek napodobí startem v národním týmu své slavné otce.

"Moc nervózní nebývám, ale teď asi trošku jsem. Asi to k tomu patří a myslím, že to ze mě rychle opadne," prohlásil Růžička. Jeho otec Vladimír je olympijským vítězem z Nagana z roku 1998 a mistrem světa z roku 1985. Jako kouč dovedl reprezentaci k titulům na MS v letech 2005 a 2010. "Popřál mi, ať se mi daří a makám. Stejně jako všichni trenéři v Chomutově," uvedl sedmadvacetiletý Růžička.

O pět starší Jelínek byl až do Vondrkovy dodatečné pozvánky nejstarším hráčem výběru. "Jsem rád, že jsem tady. Dneska jsem byl u táty na kafe a dával mi rady. Říkal, že to bude trošku rychlejší," podotkl syn někdejšího útočníka Tomáše Jelínka.

Český tým se podobně jako před prosincovým Channel One Cupem v Helsinkách a Moskvě sešel už v pondělí a večer absolvuje taktickou poradu. Poprvé trénovat bude v Tipsport Areně v úterý dopoledne, stejně jako ve středu před odpoledním odletem do Göteborgu.

Do turnaje vstoupí Češi ve čtvrtek od 19:15 proti domácímu Švédsku. V sobotu v poledne se utkají s Finskem a v neděli ve stejném čase s Ruskem.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry (9.-12. února):

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Jakub Kovář (Čerepovec/KHL), Patrik Bartošák (Vítkovice),

obránci: Radim Šimek, Ondřej Vitásek (oba Liberec), Tomáš Dvořák (Karlovy Vary), Lukáš Klok (Vítkovice), Jan Rutta (Chomutov), Jan Kolář (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava/KHL), Adam Polášek (Novosibirsk/KHL),

útočníci: Tomáš Hyka, Radan Lenc (oba Mladá Boleslav), David Kämpf, Vladimír Růžička mladší (oba Chomutov), Petr Holík (Zlín), Petr Jelínek (Liberec), Michal Vondrka (Chomutov), Michal Birner (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Lukáš Kašpar (Dynamo Moskva/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).