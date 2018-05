Praha - Den před odletem na mistrovství světa do Dánska se v Praze sešla hokejová reprezentace. Trenér Josef Jandač vyřadil z kádru obránce Martina Pláňka z Hradce Králové, ve výběru je tak oficiálně 27 hráčů. Odpoledního tréninku se zúčastní navíc i bek Jakub Krejčík, který v nominaci ze zdravotních důvodů chyběl. Jeho stav se ale zlepšil a je šance, že na šampionátu nakonec bude startovat.

Jandač na srazu poprvé přivítal brankáře Dominika Hrachovinu, který bude na MS jako trojka jistit Pavla Francouze a Davida Ritticha. Nově se k mužstvu připojili i beci Radko Gudas, Libor Šulák a Filip Hronek a útočníci Tomáš Plekanec s Tomášem Hykou. Hronek však místo do O2 areny zamířil rovnou do Letňan, kde bude tým trénovat.

Až po nedělní nominaci se do výběru dostali Šulák s Hronkem, kteří působí na farmě Detroitu v Grand Rapids. "Čekali jsme, jak dopadne jejich série v play off. Tím, že vypadli a byli zdraví, tak jsme je povolali a věříme, že nám zkvalitní zadní řady," řekl Jandač. S oběma obránci počítá mezi sedmičku defenzivních hráčů, s níž chce vstoupit do turnaje.

Krejčíkova situace je momentálně nejasná. "Jde to zkusit. Byl na vyšetření, je tam ruptura (natržení, nebo natažení svalu), ale je možnost, že to bude dobré. Jde to zkusit a zatížit. Důležitý bude (jeho) subjektivní pocit," uvedl Jandač na adresu obránce mistrovského Brno.

Hronek, který ještě v seniorské reprezentaci nehrál, by stejně jako Šulák měl patřit mezi hráče, na které bude Jandač spoléhat v přesilových hrách. "Vyzkoušíme je. Hronek hrál na přesilovce celou sezonu a my quarterbacka hledáme celou sezonu, tak to zkusíme s ním. Šulák to taky hrál celý rok. Oba by nám mohli pomoct," řekl kouč národního týmu. Věří i tomu, že se Šulák vyrovná se zápasovou pauzou. Na farmě totiž po příchodu z Finska po skončení klubové sezony Lahti nehrál.

Teoreticky je stále ve hře i případný start obránce Radima Šimka, pro nějž již také klubová sezona v AHL skončila. Problém ale je, že bek týmu San Jose Barracuda není stoprocentně zdravotně fit. "Stojíme o něj. Nejdříve ho ale nechtěli uvolnit, teď by ho možná uvolnili, ale v posledním zápase dostal úder na hlavu a neprošel zdravotním testem," řekl Jandač. Až v dalších dnech se rozhodne, zda se Šimkův stav zlepší a zda o něj bude ještě reprezentace stát.

Zdravotní komplikace u Robina Hanzla pozměnily Jandačovy plány se složením ofenzivy. Zatím se vzdal myšlenky na vytvoření speciálního útoku, který by bránil elitní řady soupeře. V jeho centru měl být Plekanec. Hanzl bude na úvod turnaje mimo sestavu, s týmem se ale do dějiště MS přesune.

"Bohužel je u něj pořád prokrvácení tricepsového svalu a na doporučení doktora Koláře by neměl zasáhnout do zápasů dříve než o víkendu. Momentálně je mimo sestavu, pak to zkusí, zatíží a uvidíme, jak to bude vypadat. Cítí se dobře, ale je tam určité riziko, že by mu to mohlo prasknout," uvedl Jandač. Hanzl tak na začátku MS nebude figurovat na české soupisce.

Do Kodaně hokejisté odletí ve čtvrtek dopoledne. V základní skupině A se postupně utkají se Slovenskem, Švédskem, Švýcarskem, Ruskem, Běloruskem, Francií a Rakouskem. První zápas je čeká v sobotu od 20:15.

Složení formací na dnešním tréninku: Francouz, Furch, Hrachovina - Gudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Polášek, Šulák, Hronek, Pyrochta, Krejčík, D. Musil - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Nečas, Jaškin - Řepík, Plekanec, D. Kubalík - Šťastný, Horák, Kousal - Kaut, Hanzl, Chytil.