Praha - Čeští hokejisté se sešli v Praze před turnajem Karjala, který otevře sérii Euro Hockey Tour pro tuto sezonu. Trenér Josef Jandač musel oproti původním plánům udělat ve výběru dvě změny, počet tří nováčků se však nezměnil, první šanci v národním týmu nadále vyhlížejí brankář Marek Mazanec ze Slovanu Bratislava, obránce Michal Moravčík z Plzně a útočník Andrej Nestrašil z Nižněkamsku. Přes původní záměry nechá Jandač odehrát beka Ladislava Šmída úterní duel Ligy mistrů.

Na srazu již byli dodatečně povolaní obránce Jakub Krejčík z Brna a plzeňský útočník Tomáš Mertl, které Jandač pozval v reakci na dvě nedělní omluvenky. Zdravotní problémy vyřadily z kádru obránce Vladimíra Rotha z Třince a útočníka Robina Hanzla z Nižněkamsku. Tým se sešel kompletní, jen zadák Ondřej Vitásek se podle domluvy připojil po leteckém přesunu z Chanty-Mansijsku až v průběhu tréninku.

Šmíd si díky destinaci, v níž Češi budou hrát první utkání turnaje, může nakonec trochu překvapivě zahrát úterní odvetu osmifinále Ligy mistrů a vypomůže Liberci na ledě favorizované Frölundy, která v pozici obhájce prvenství vyhrála pod Ještědem těsně 3:2.

"Absolvuje všechno s námi, my jen letíme do Švédska o dvě hodiny déle, on poletí dřív, odehraje zápas a hned po něm se vydá za námi na hotel. Je to výhradně a pouze z důvodu té logistiky, že je možné to takhle udělat, když Liberec hraje nedaleko místa, kde budeme my. A z rozhovoru s panem Syrovátkem je mi jasné, že Liberec má ty ambice v Lize mistrů velké," vysvětlil Jandač, proč svolil k výjimce.

Není vyloučeno, že by po úterním utkání nastoupil hned ve středu proti Švédům. "Já mu říkal, že je to na něm, bránit mu v tom nijak nebudu. Dal jsem vysloveně na pocit hráče. Kdyby řekl, že je to na něj moc, tak bych to nedělal," dodal Jandač.

"Dám si zápasy 'back to back'. Hráli jsme pátek neděle, teď budu hrát úterý středa. Jsem na to sám zvědavý. Dlouho jsem dva zápasy ve dvou dnech hrál. Je to výzva a těším se. Pro mě, když jsme dlouho nehrál, je ale rozhodně zápas lepší než trénink. Mám natrénováno až až," pousmál se Šmíd, který byl zvyklý na dva zápasy ve dvou dnech během kariéry v NHL.

Jasno je již o roli kapitána, kterou na nadcházejícím turnaji zastane Jakub Nakládal, opora defenzivy Jaroslavle v Kontinentální lize. Jeho asistenty budou Jan Kovář, který byl kapitánem národního týmu v nedávné minulosti, a Jakub Klepiš, nejstarší hráč v současném výběru.

Český tým zamíří v úterý odpoledne do Örebra, kde o den později nastoupí v 18 hodin proti domácímu Švédsku. Po přesunu do Helsinek se Češi v pátek utkají se Švýcarskem (14:00) a v neděli zakončí vystoupení na turnaji zápasem s Ruskem od 12:30.

Nominace českého týmu pro turnaj Karjala v Örebro a Helsinkách (8.-12. listopadu):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Marek Mazanec (Slovan Bratislava/KHL),

obránci: Jakub Krejčík (Brno), Michal Moravčík (Plzeň), David Němeček (Mladá Boleslav), Ladislav Šmíd (Liberec), Tomáš Kundrátek (Nižnij Novgorod/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL), Libor Šulák (Pelicans Lahti/Fin.), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Milan Gulaš, Dominik Kubalík, Tomáš Mertl (všichni Plzeň), Jakub Klepiš (Mladá Boleslav), Jakub Lev (Vítkovice), Martin Zaťovič (Kometa Brno), Michal Birner (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Roman Horák (Podolsk/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), Andrej Nestrašil (Nižněkamsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL).