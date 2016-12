Moskva - Čeští hokejisté už s jistotou posledního místa na Channel One Cupu porazili v Moskvě dosud suverénní Švédsko 4:1 a připsali si první body na turnaji. Svěřenci trenéra Josefa Jandače zabrali v Euro Hockey Tour po třech prohrách za sebou a s devíti body se posunuli po dvou akcích na druhou pozici.

Češi vedli od 22. minutě po trefě obránce Adama Poláška. O deset minut později sice vyrovnal zadák Emil Johansson, ale v 35. minutě vrátil Jandačovu týmu vedení útočník David Kämpf, který oslavil v šestém reprezentačním utkání premiérovou trefu. V 58. minutě zvýšil Jakub Jeřábek a výsledek dovršil do prázdné branky další bek Ondřej Vitásek.

Český tým hrál v úvodu přesilovou hru po Ahově vyloučení, ale do první šance se dostal kapitán Sobotka až v šesté minutě. Johana Gustafssona ale z mezikruží neprostřelil a švédský gólman si poradil i s jeho dalším pokusem. Na druhé straně zasáhl Francouz pravým betonem při Rundbladově možnosti a neuspěl ani Rosén, který se dostal dvakrát k zakončení mezi kruhy. V 15. minutě českému týmu pomohla po Klingbergově střele tyčka.

Na přelomu prvního a druhého dějství se Češi ubránili při trestu za příliš mnoho hráčů na ledě a ve 23. minutě se radovali z vedení. Polášek překonal Johana Gustafssona ránou z levého kruhu na bližší tyč. Francouz vzápětí vyřešil závar přes svou brankou a po Jordánově akci mohl zvýšit osamocený Kämpf. Švédský gólman musel krýt i Sobotkův pokus.

Francouz si poradil s dvěma šancemi Thuressona, který jej nejdříve ohrozil v plném počtu hráčů na ledě a pak i při Sobotkově vyloučení, kdy neuspěl zblízka. Ve 32. minutě už bylo vyrovnáno. Ryno trefil pravou tyč a do prázdné branky dorazil puk Johansson.

Francouz vzápětí ustál další závar a v 35. minutě udeřili opět Češi. Radil vysunul do úniku Kämpfa, který prostřelil Johana Gustafssona mezi betony. Při Pavelkově vyloučení se dostal do střelecké pozice Sobotka, ale minul. Těsně před pauzou zastavil Omarkův únik Rutta.

Ve třetí třetině pokračoval český tým v aktivní hře a byl nebezpečnější. Ve 46. minutě se ocitl sám mezi kruhy Ryno, mířil však vysoko. Na druhé straně zahrozil Kousal. Při Poláškově vyloučení neuspěl s tečí Ryno, Lindblom zamířil nepřesně a Nygrenovu ránu vyrazil Francouz. Ten už po skončení přesilovky vychytal i Klingberga.

Pak už Češi soupeře do šance nepustili. V 58. minutě zvýšil Jeřábek, jehož pokus tečoval za Johana Gustafssona bek Erik Gustafsson. V power play uzavřel skóre Vitásek.

Ve druhém utkání Rusové porazili v souboji o druhé místo Finsko těsně 4:3. Domácí sborná rozhodla třemi góly v první třetině, jimiž odpověděla na úvodní trefu Seveřanů. Rusové mají šest bodů stejně jako vítězné Švédsko, ale doplatili na porážku ve vzájemném utkání. Ta je zatím jejich jedinou ztrátou v celé sérii Euro Hockey Tour během této sezony.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Zaprvé jsme dali nějaké góly, zadruhé jsme šli v tom zápase do vedení a nedotahovali jsme výsledek. Také jsme trošku zlepšili hru v předbrankovém prostoru v obou pásmech. Také bych řekl, že jsme měli i trochu větší sílu v osobních soubojích. Jeden den jsme si orazili a myslím, že to bylo znát. Byl to zodpovědný výkon celého týmu, samozřejmě včetně brankáře (Pavla Francouze)."

David Kämpf (útočník ČR, autor gólu): "Turnaj byl náročný, i s ohledem na to cestování. Takže dnešní výhra je určitou třešničkou na dortu, že jsme ten zápas zvládli. Při gólu jsem mířil mezi nohy, věděl jsem už od červené čáry, kdy jsem převzal puk, že to zkusím takhle. Věřím si na to. Už jsem dal takhle pár gólů i v extralize. Je jen zajímavé, že se mě všichni ptají, zda mi to sjelo, nebo jsem to takhle chtěl."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Mám z toho zápasu dobrý pocit. Samozřejmě to není úplně jednoduché jít do utkání proti týmu, který vyhrál oba předchozí zápasy, zatímco my jsme dvakrát prohráli. Ale řekli jsme si, že na to, co bylo, zapomeneme. A budeme se snažit napravit dojem z toho turnaje tím, že vyhrajeme poslední zápas. Bylo vidět, že jsme do toho dali všechno. Kluci sebrali poslední zbytky sil, které ještě měli po tom náročném programu. Hráli jsme výborně u nás ve třetině, výborně jsme blokovali střely, nedávali jsme Švédům moc prostoru. Kupodivu kluci lítali i dopředu a byli k nezastavení. Patří jim za to velký dík, jak se k tomu postavili. Pocit z turnaje máme i díky tomu lepší."

ČR - Švédsko 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Polášek (Kousal), 35. Kämpf (Radil), 58. Jeřábek (Radil, D. Kubalík), 60. Vitásek (Sobotka) - 32. Johansson (Ryno, Omark). Rozhodčí: Buturlin, Gašilov - Sadovnikov, Zacharenko (všichni Rus.). Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 5150.

ČR: Francouz - Jeřábek, T. Pavelka, Rutta, Jordán, Vitásek, Polášek, Pláněk, T. Dvořák - Radil, Kämpf, Sobotka - Kousal, Horák, D. Kubalík - Lhoták, R. Hanzl, T. Zohorna - Červený, D. Tomášek, Říčka. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Švédsko: J. Gustafsson - Nygren, E. Gustafsson, Bertilsson, Rundblad, Aho, Tömmernes, Johansson - Omark, Ryno, Lindblom - Thuresson, Zackrisson, Bergström - Önerud, Händemark, Klingberg - Norman, Rosén, Brodin. Trenéři: Rikard Grönborg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

Rusko - Finsko 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Šalunov (Ljubuškin, Antipin), 8. Jakovlev (Plotnikov), 10. Tělegin (Kiselevič, Ožiganov), 33. Kovalčuk (Dacjuk) - 1. H. Pesonen (Mankinen), 37. Haapala (Hartikainen, M. Aaltonen), 41. M. Aaltonen (Hartikainen). Rozhodčí: Rozhodčí: Hodek, Hradil (oba ČR) - Šeljanin, Sivov (oba Rus.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.970.

Konečná tabulka Channel One Cupu:

1. Švédsko 3 2 0 0 1 8:7 6 2. Rusko 3 2 0 0 1 10:7 6 3. Finsko 3 1 0 0 2 9:10 3 4. ČR 3 1 0 0 2 7:10 3

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 6 5 0 0 1 21:10 15 2. ČR 6 3 0 0 3 18:19 9 3. Finsko 6 2 0 0 4 17:21 6 4. Švédsko 6 2 0 0 4 14:20 6