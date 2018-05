Kodaň - Čeští hokejisté se mohou v nedělním utkání proti Francii na mistrovství světa v Kodani přiblížit jistotě postupu do čtvrtfinále. Pokud svěřenci trenéra Josefa Jandače vyhrají, mohli by být v play off ještě přes svým pondělním závěrečným duelem ve skupině A proti Rakousku.

V brance nastoupí David Rittich, který se od začátku turnaje střídá s Pavlem Francouzem. "Už jsme o tom debatovali delší dobu, necháme koloběh, jaký je. Teď je na řadě David," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Na dnešním tréninku chyběl útočník Andrej Nestrašil, který si v úvodu pátečního duelu s Běloruskem poranil rameno a vyrazil na vyšetření magnetickou rezonancí. "Uvidíme, jak to s ním bude vypadat. Myslím, že se cítil o hodně lépe a začal už ruku zvedat. Neměl to zatejpované. Uvidíme, co tam bude, nebo nebude na rezonanci," uvedl Špaček.

Do zápasové sestavy se vrátí útočník Filip Chytil. "Bude hrát, ale zatím ještě nevíme, jestli půjdeme do zápas se sedmi obránci a třinácti útočníky nebo osmi a dvanácti. Rozhodneme zítra dopoledne," uvedl Špaček. Útoky dnes trénovaly ve složení: Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Hyka, Faksa, Červenka - Řepík, Plekanec, D. Kubalík - Nečas, Horák, Chytil.

Češi vyhráli čtyři z pěti zápasů a mají devět bodů. Francie prohrála s Ruskem (0:7), porazila Bělorusko (6:2), podlehla Švédsku (0:4), neuspěla se Slovenskem (1:3) a zvítězila nad Rakouskem (5:2). "Se silnějšími týmy jsou spíš takoví zatažení. Měli dobré zápasy proti Bělorusku a Rakousku a šli po nich agresivně. Musíme se připravit na oba tyto systémy," řekl Špaček.

"Myslím, že Francie je jeden z těch nejsilnějších soupeřů, které jsou papírově nejslabší. Hrají agresivně, dokážou dávat góly a mají výbornou přesilovku. Bude to spíš o nás, jak se na to připravit," prohlásil Špaček.

"V zápase s Běloruskem po první třetině, když to je 3:0, bylo těžké motivovat hráče, ale bylo důležité, je jsme to dotáhli do konce i pro Pavla Francouze, který má nulu. Zítra je nový den a musíme se na to připravit, protože to bude opravdu těžký zápas," řekl Jandačův asistent.

Na mistrovství světa se český tým utká s Francii podeváté a zatím všechny zápasy vyhrál, i když v roce 2014 v Minsku to bylo 5:4 až v prodloužení. Loni na světovém šampionátu v Paříži i díky dvěma gólům útočníka Michala Řepíka vyhráli čeští hokejisté 5:2.

Z celkových 14 vzájemných utkání prohráli Češi jediné. V prosinci 1995 podlehli 2:3 na Vánočním poháru v Helsinkách. S Francií se Jandačův tým utkal před čtyřmi týdny v Euro Hockey Challenge a zvítězil v Amiens 5:2 a v Cergy 6:2.

"Hlavně ve druhém zápase na nás nastoupili hodně tvrdě a bylo to pak takové vyprovokované. Pak jsme se s tím vyrovnali, šli jsme po nich a oni trošičku uvadli. Oba týmy mají den volna, budou plné sil a věřím, že to bude od nás dobrý zápas od začátku do konce," uvedl Špaček.

Utkání s Francií začne v 16:15 a přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.

Pravděpodobná sestava ČR: Rittich - Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, D. Sklenička, Jordán, Polášek, Krejčík - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Hyka, Faksa, Červenka - Řepík, Plekanec, D. Kubalík - Nečas, Horák, Chytil - Kousal.