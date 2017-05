Kolín nad Rýnem - Hokejisté Ruska porazili v duelu o třetí místo na mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem Finsko 5:3 a obhájili bronz z loňska z domácího turnaje v Moskvě. Sborná dosáhla na světových šampionátech na medaili počtvrté za sebou. Finové na loňské stříbro nenavázali a zůstali mimo stupně vítězů.

Sborná vedla v 29. minutě už 4:0, dvěma góly se na vítězství podílel Nikita Gusev a třemi asistencemi přispěl Valerij Ničuškin. Finové sice dokázali snížit na 3:4, ale výhru Ruska zpečetil v 49. minutě Nikita Kučerov.

"Dvě třetiny jsme hráli dobře, ale pak jsme dali soupeři šanci a on dal tři góly. Mohlo nás to znervóznit, protože ještě zbývalo hodně času, ale zůstali jsme klidní. Věřili jsme si, (brankář) Vasilevskij byl skvělý a nedovolili jsme Finům moc přesilovek," řekl Kučerov oficiálnímu webu MS.

Skóre souboje zklamaných týmů ze sobotního semifinále otevřel Gusev, který po Antipinově přihrávce z pravého kruhu překonal Korpisala střelou na bližší tyč. Zvýšit mohl Barabanov, Finové se pak ubránili při vyloučení Villeho Lajunena a další možnost Ruska nevyužil Gusev.

Vteřinu před koncem první třetiny šel pykat za hrubost Kučerov, ale Finové svou první přesilovku v utkání nezvládli a z brejku inkasovali. Po přečíslení dvou na jednoho zužitkoval Ničuškinovu přihrávku Tkačov.

V 28. minutě při Savinainenově trestu zakončil kombinaci Dadonova s Panarinem druhou brankou v utkání Gusev. Za 75 vteřin překonal Korpisala i bek Kiselevič a do brankoviště se postavil Säteri.

"Jsme šťastní za bronz, ale spokojení nejsme. My jsme včera nepodlehli Kanadě, ale prohráli jsme si to sami. Kanada hrála dobře, ale my jsme převedli stupidní třetí třetinu. Proto nehrajeme o zlato, ale máme bronz," podotkl Bogdan Kiselevič.

Finům se podařilo snížit 27 vteřin před koncem druhého dějství. Filppula zachytil Bělovovu chybnou rozehrávku a uvolnil Rantanena, který zblízka nedal Vasilevskému šanci.

Po 76 vteřinách třetí třetiny navíc překonal ruského gólmana střelou od modré čáry bek Lehtonen a v 46. minutě při Gusevově vyloučení přiblížil Finy na rozdíl jediného gólu po Rantanenově přihrávce Savinainen. Ruský kouč Oleg Znarok reagoval oddechovým časem a sborná soupeři podobný obrat jako Kanadě v semifinále z 0:2 na 4:2 nepovolila.

V 49. minutě Rusy uklidnil dorážkou vlastní střely Kučerov. Náskok pak uhájili i při závěrečném tlaku Finů v power play. Rusové tak dosáhli na bronz podruhé za sebou, předtím v roce 2014 v Minsku získali zlato a o rok později v Praze stříbro.

Finové sice ze čtvrtého místa v základní skupině B prošli do semifinále, ale medailí si chuť z nevydařené sezony nespravili. "Odehráli jsme opravdu dobrý zápas s USA na cestě do semifinále, ale včera byli Švédové o hodně lepší než my. Měli jsme šanci ještě dnes, ale nepovedlo se to. Rusové hráli dobře," uznal finský útočník Valtteri Filppula.

Utkání o 3. místo:

Rusko - Finsko 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 7. Gusev (Antipin, Ničuškin), 22. Tkačov (Ničuškin, Zub), 28. Gusev (Panarin, Dadonov), 29. Kiselevič (Namestnikov, Ničuškin), 49. Kučerov (Kuzněcov, Bělov) - 40. Rantanen (V. Filppula), 42. Lehtonen (Aho), 46. Savinainen (Rantanen, Aho). Rozhodčí: Gouin, Iverson (oba Kan.) - Lhotský (ČR), Oliver (USA). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 16.182.

Rusko: Vasilevskij - Orlov, Kiselevič, Bělov, Antipin, Mironov, Provorov, Zub - Ničuškin, Andronov, Tělegin - Dadonov, Šipačov, Gusev - Kučerov, Kuzněcov, Panarin - Plotnikov, Barabanov, Tkačov - Namestnikov. Trenér: Oleg Znarok.

Finsko: Korpisalo (29. Säteri) - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Kukkonen, Hietanen, Lehtonen, Jaakola, Järvinen - Rantanen, V. Filppula, Savinainen - Puljujärvi, Aho, Pyörälä - Pihlström, Kemppainen, M. Aaltonen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.