Kodaň - Hokejisté Ruska deklasovali ve svém druhém zápase na mistrovství světa v Kodani Rakousko 7:0 a na turnaji ještě neinkasovali. Úřadující olympijští vítězové a obhájci bronzu z loňského šampionátu duel s nováčkem elitní divize bez problémů ovládli, dva góly vstřelil Michail Grigorenko, o čisté konto se podělili Vitalij Košečkin a Igor Šesťorkin.

Je to výborný začátek turnaje. Celý tým oba zápasy odehrál dobře a nepolevili jsme až do konce. Vítězství je fajn, ale na druhou stranu by bylo trochu směšné, kdybychom ztratili body s týmem, jako je Rakousko," řekl útočník Jevgenij Dadonov.

Sborná v pátek jednoznačně přehrála Francii 7:0 a ani s dalším soupeřem neměla problémy. I přes pozvolný úvod si Rusové v první třetině vypracovali v rozmezí necelých čtyř minut tříbrankové vedení. Svěřenci trenéra Ilji Vorobjova se prosazovali individuálně i kombinačně.

"Ze začátku jsme s nimi měli trochu problémy. Hráli dobře a my jsme se nemohli dostat z našeho pásma. Pak jsme ale dali pár gólů, trochu změnili svou hru a mohli hrát více v útoku," řekl útočník Arťom Anisimov, který v zápase nasbíral dva body za gól a asistenci.

V druhé části to chvílemi vypadalo, že hráči Ruska šetří síly na další zápasy, přesto přidali další góly. Podruhé se mezi střelce zapsal Grigorenko, zakončení do odkryté branky připravil pro Kaprizova kapitán Dacjuk a premiérový gól na turnaji dal Mamin.

Košečkin měl sice více zákroků než proti Francii, kdy musel zlikvidovat jen deset střel, žádné složité situace ale řešit nemusel. Ve třetí třetině jej nahradil Šesťorkin, který ale také nekapituloval a připsal si jen čtyři zákroky. Naopak rakouský gólman Madlener dostal ještě gól po samostatné akci obránce Michejeva.

"Rusové mají dobrý tým a pro nás je zajímavá zkušenost nastupovat proti takovým hráčům a vidět, jaké je to být nejlepší na světě. Samozřejmě, že bychom s nimi rádi sehráli vyrovnanější zápas, ale myslím si, že jsme se taky něco naučili," řekl útočník Brian Lebler.

Skupina A (Kodaň):

Rusko - Rakousko 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Grigorenko, 12. Anisimov (Bučněvič), 14. Barabanov (Michejev, Jakovlev), 24. Grigorenko (Anisimov), 30. Kaprizov (Dacjuk, Dadonov), 38. Mamin (Kaprizov), 54. Michejev. Rozhodčí: Mayer (USA), Wehrli (Švýc.) - Lhotský (ČR), Šefčík (SR). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 9502.

Rusko: Košečkin (41. Šesťorkin) - Kiselevič, Gavrikov, Zajcev, Něstěrov, Chafizullin, Trjamkin, Jakovlev - Šalunov, Andronov, Mamin - Dadonov, Dacjuk, Kaprizov - Bučněvič, Anisimov, Grigorenko - Michejev, Kablukov, Barabanov. Trenér: Ilja Vorobjov.

Rakousko: Madlener - Schumnig, Unterweger, Ulmer, Heinrich, Schlacher, Viveiros, Peter, Altmann - Schneider, Hundertpfund, Ganahl - Hofer, Komarek, Lebler - Woger, Rauchenwald, Zwerger - Spannring, Obrist. Trenér: Roger Bader.

Tabulka:

1. Rusko 2 2 0 0 0 14:0 6 2. Švédsko 1 1 0 0 0 5:0 3 3. Francie 2 1 0 0 1 6:9 3 4. ČR 1 0 1 0 0 3:2 2 Švýcarsko 1 0 1 0 0 3:2 2 6. Slovensko 1 0 0 1 0 2:3 1 7. Rakousko 2 0 0 1 1 2:10 1 8. Bělorusko 2 0 0 0 2 2:11 0