Helsinky - Čeští hokejisté v neděli zakončí turnaj Karjala zápasem s Ruskem, jemuž podlehli v pěti posledních vzájemných utkáních. V brance dostane po povedeném pátečním debutu v reprezentačním dresu proti Švýcarsku další příležitost Marek Mazanec, obrana se musí obejít bez zraněného Ladislava Šmída. Duel v Helsinkách začne ve 12:30 SEČ.

Šmíd po úterním zápase Ligy mistrů s Libercem odehrál na Karjale hned středeční duel se Švédy i souboj se Švýcary. Turnaj pro něj ale skončil předčasně. "Láďa má zranění v horní části těla. Bohužel nás dnes opustí a poletí domů. Ale i proto jsme na turnaj brali devět obránců, takže s osmi teď můžeme i přes tuto absenci nastoupit proti Rusku," řekl novinářům po dnešním tréninku asistent trenéra Jaroslav Špaček.

"Jinak jsme prohodili jen centry třetí a čtvrté řady, nechtěli jsme do toho složení příliš zasahovat. Do branky půjde zpátky Marek Mazanec, jehož výkon se Švýcary nás příjemně překvapil," dodal Špaček ke složení týmu pro bitvu se sbornou.

Národní tým porazil Rusko naposledy loni v září během přípravy na Světový pohár, když v pražské O2 areně vydřel výhru 2:1 po samostatných nájezdech. Následovalo pět porážek v řadě. "Myslím, že tady mají z 80, možná i 90 procent tým, s jakým počítají na olympiádu. Doma moc hráčů nenechali. Pro nás to bude jako obvykle vyhecovaný zápas a velký test. Jsou to taková ta derby, podobně jako zápas Finsko - Švédsko. Věřím, že jsme připravení," prohlásil Špaček.

Z hráčů cítí touhu ruský výběr s řadou hvězdných jmen porazit. "Myslím, že jsou naladění. A chtějí Rusy porazit za každou cenu, stejně jako oni nás. Tak je to v hokeji nastavené už dlouhou dobu. Věřím, že to bude dobrý zápas. Rusové budou mít dnes zápas, start do dalšího utkání pak není nikdy jednoduchý. Myslím, že když dobře začneme, bude to pro nás dobré," řekl Špaček.

"Zatímco Švýcaři při přesilovce víc střílí, Rusové jsou hračičkové, co furt někoho hledají na gól do prázdné brány. O to víc to pak bude o křížných přihrávkách, hlídání prostorů a rozlišování, který hráč je nebezpečný a jaký ne, a také o víře v gólmana, že něco chytí. Mít s Rusy sedm vyloučených, to je hodně, když to udržíme na počtu dvou až tří, věřím, že to bude dobré," doplnil Špaček.

Kvalitní zápas ve velké rychlosti očekává útočník Milan Gulaš. "Bude se jezdit nahoru dolů, což budeme chtít právě s nimi asi určitě eliminovat, abychom hru trošku rozkouskovali. Rusové si rádi hrají na puku, čemuž budeme chtít zamezit. A budeme se snažit hrát hodně u nich v pásmu. Samozřejmě se musíme vyvarovat oslabení, protože jsou to kvalitní hráči, kteří z přesilovek dokážou dávat hodně gólů. Na to si musíme dávat pozor," nabádal Gulaš.

"Náboj sama o sobě zaručuje už jen kvalita soupeře. Zatímco Švýcaři hrají takový urputný hokej a dodržují systém, Rusové budou mít na ledě více svobody a budou kreativnější, což pro nás může být i dobře, protože se pak může otevřít šance na protiútoky, čehož bychom mohli využít," uvedl další útočník Andrej Nestrašil.

Zatím není jisté, zda bude připraven zasáhnout do hry Mertl, který kvůli zranění odstoupil ze středečního duelu proti Švédsku a vynechal i páteční utkání se Švýcarskem. "Byl jsem to zkusit na ledě, ale maximální zatížení mi zranění ještě nedovoluje. Zkoušel jsem to, ale nemůžu pořádně zabrat. Uvidíme," řekl Mertl.

"Ještě se půjde ráno sklouznout, když to bude dobré, šel by do utkání jako na pozici třináctého útočníka," doplnil Špaček.

Předpokládaná sestava: Mazanec - Nakládal, Šulák, Kundrátek, Krejčík, Mozík, Vitásek, Němeček, Moravčík - Radil, Nestrašil, Sekáč - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, Horák, Birner - Klepiš, Lev, Zaťovič - Mertl.