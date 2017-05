Paříž - Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa v Paříži s Ruskem 0:3 a popáté v řadě tak ze šampionátu odjedou bez medaile. Naposledy získal národní tým bronz v roce 2012 v Helsinkách.

Sborná, která v uplynulých třech letech nechyběla mezi trojicí nejúspěšnějších týmů MS, vykročila za postupem do semifinále již v první třetině, v níž překonali brankáře Pavla Francouze Dmitrij Orlov a Nikita Kučerov. Poslední gól přidal ve třetí dvacetiminutovce Artěmij Panarin. Svěřenci trenéra Josefa Jandače tak odehráli turnaj v Paříži s bilancí pěti výher a tří porážek.

Český tým začal aktivně a brankáře Vasilevského prověřil v úvodu hned několikrát. Překonat jej nedokázali Plekanec ani Pastrňák, sborná se ubránila i v úvodním oslabení.

V 7. minutě byl vyloučen Pastrňák a Češi tak poprvé v zápase čelili obávané ruské přesilovce s úspěšností přes 50 procent na turnaji. Sice odolali, ale třináct sekund po návratu útočníka Bostonu na led si do ideální pozice najel obránce Orlov a překonal brankáře Francouze střelou k tyči.

Češi následně nevyužili další přesilovku, ve které nebezpečně střílel Sobotka, a ve 14. minutě vedlo Rusko již 2:0. Na trestné lavici seděl Jeřábek, Kuzněcov prokázal svoji rychlost a navíc našel v ideální pozici Kučerova, jenž pokořil Francouze podruhé.

Při Barabanovově trestu mohl snížit Voráček, jeho střela však skončila jen na tyčce. Dvoubrankové vedení dodalo sborné klid a její hráči kontrolovali utkání. Prosadit se mohl Panarin, Francouz jeho šanci zlikvidoval. Češi se navíc museli obejít bez obránce Jeřábka, který odstoupil ze hry s podezřením na zlomeninu prstu.

V útočném pásmu se svěřenci trenéra Jandače ukázali až v polovině druhé třetiny, kdy byl vyloučen Provorov. Ani čtvrtou přesilovku v zápase však Češi nevyužili. O zdramatizování duelu se snažil i Hanzl, Vasilevskij ale jeho střelu vyrazil. Ukončit reálné šance českých hráčů na postup mohl v 39. minutě Panarin, orazítkoval však jen horní tyč.

Hned dvě slibné příležitosti měl v úvodu třetí třetiny Kučerov, Francouz jej ale v obou vychytal a poradil si i s šancemi Dadonova a Andronova při Voráčkově vyloučení. Další možnost rozhodnout duel měl osm minut před koncem Panarin, samostatný nájezd ale zakončil vedle.

V 54. minutě se aktivní útočník Chicaga už gólu dočkal, když Češi propadli a Kučerov s Panarinem ukázkově zakončili přečíslení dva na jednoho. Rusko tak bezpečně postoupilo do bojů o medaile.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Hráli jsme dobře na začátku první třetiny, ale nedali jsme gól. Paradoxně to z naší strany byl asi nejlepší start proti silným soupeřům a měli jsme momenty, kdy jsme soupeře přehrávali. Bohužel bez gólového efektu. Řešení nebylo dobré. Chyběla nám přesnost nebo střela šla pozdě. Pak se prosadili Rusové hned z prvních šancí, které měli, byli efektivní a zbytek zápasu kontrolovali. Samozřejmě, že jsme zklamaní. Když vypadnete z turnaje, tak nikdy nemůžou být pocity dobré."

Oleg Znarok (trenér Ruska): "Byl to těžký zápas, na který jsme se hodně připravovali. Nezačali jsme dobře a Češi měli šance skórovat, ale nepodařilo se jim to. Pak jsme se prosadili my a utkání kontrolovali."

Radko Gudas (obránce ČR): "Tohle nikdo nechtěl. Měli jsme na to sedm zápasů, abychom se připravili. Těžko se vyhrává, když se nedá gól. Začátek jsme měli mnohem lepší než zápasy předtím. Štěstí stálo na jejich straně, hned po přesilovce dali gól a nás to trošku srazilo. Ale dostali jsme se z toho a šance si dál tvořili. Bohužel ve druhé třetině jsme neměli tolik střel, Rusové to začali víc a víc zavírat a my to museli otevřít. Turnaj pro nás skončil dříve, než jsme čekali."

Tomáš Plekanec (útočník ČR): "Chtěli jsme určitě víc, ale asi jsme na víc neměli. Asi do desáté minuty jsme měli možnost s tím zápasem něco udělat. Měli jsme dobrý začátek, kdybychom dali gól, tak bychom asi měli víc sebevědomí a hráli bychom líp. Měli jsme hodně přesilovek, hráli jsme je dobře, škoda, že tam něco nepropadlo do brány, asi by to taky bylo jiné. Ale celkově se dá říct, že jsme se k ničemu moc nedostali."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme chtěli dneska vyhrát a jet do Kolína bojovat o medaili, to se nekoná. Vždycky se dá něco dělat, vždycky se to dá chytit. Ale musím říct, že to byly krásné střely k tyčkám. Je vidět, že tak dobří hráči nejsou v NHL nadarmo. A dneska to ukázali. Oni potom už hráli, co potřebovali. Stáhli se do obrany, hráli tam výborně v obraně a moc nám toho neumožnili. Hrozili z brejků, prostě my čím déle se hrálo, tím jsme museli hrát do risku. A z toho pramenila jejich přečíslení."

Čtvrtfinále (Paříž):

ČR - Rusko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Orlov (Plotnikov, Antipin), 14. Kučerov (Kuzněcov, Antipin), 54. Panarin (Kučerov, Kuzněcov). Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Wehri (Švýc.) - Oliver (USA), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 6209.

ČR: Francouz - Gudas, Šimek, Jeřábek, Šulák, Rutta, Kempný, Kundrátek - Voráček, Jan Kovář, Sobotka - Pastrňák, R. Hanzl, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - Horák, Plekanec, T. Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Bělov, Antipin, Zub, Orlov, Provorov - Ničuškin, Andronov, Tělegi - Dadonov, Šipačov, Gusev - Kučerov, Namestnikov, Panarin - Barabanov, Kuzněcov, Plotnikov - Tkačov. Trenér: Oleg Znarok.