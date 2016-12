Moskva - Čeští hokejisté prohráli v Moskvě ve druhém vystoupení na Channel One Cupu s domácím Ruskem 1:5 a zůstávají na turnaji bez bodu. Sborná rozhodla už v úvodním dějství, které vyhrála 3:0. Závěrečný duel na turnaji čeká svěřence trenéra Josefa Jandače v neděli od 11:00 SEČ Švédsko.

Oproti čtvrtečnímu duelu v Helsinkách s Finskem (2:4) nastoupil v brance českého týmu Furch místo Francouze a ve čtvrtém útoku Forman místo Červeného. Češi měli za sebou náročné noční cestování až do šesti hodin moskevského času (4:00 SEČ) a Rusové prohru se Švédy (1:3).

Úvod byl opatrný a až v šesté minutě se dostal do šance Ljubuškin, ale Furch zasáhl lapačkou. O několik sekund později ale už sborná slavila. Kovalučukovu teč Bělovovy střely ještě český gólman vykopl betonem, ale z dorážky otevřel skóre Plotnikov.

Šerťorkina pak prověřil Pavelka, ale v deváté minutě domácí zvýšili. Kovalčuk prostřelil z mezikruží Furcha mezi betony a puk ještě za brankovou čáru dorazil Dacjuk.

Rusové byli dál při chuti. Při Hanzlově vyloučení neměli přesnou mušku Dacjuk, Plotnikov a krátce po skočení početní výhody ani Andronov. O pár vteřin později vystřelil od modré čáry Antipin, Furch stihl puk vyrazit betonem, ale z dorážky zakončil do odkryté branky Tkačov. Češi se do větší šance nedostali ani při Ljubuškinově vyloučení.

Do druhé části vstoupil český tým v pozměněném složení a obraz hry se zcela změnil. Jenže Šerťorkin vychytal osamoceného Kämpfa a ve 24. minutě mu po Horákově střele z levého kruhu pomohla levá tyč. Na druhé straně po brejku sborné zasáhl Furch proti Jakovlevovi. Hru ale ovládali Češi a ruský gólman zasáhl i proti Zohornovi.

V 28. minutě už se při hře čtyř proti čtyřem Jandačův výběr dočkal gólové radosti. Jordánův pokus se odrazil za Šesťorkinova záda od Zohornovy brusle a sudí gól po poradě s videorozhodčím uznali.

Rusové se pak ale ubránili při zbytku Kovalčukova trestu i při Jakovlevově vyloučení, při kterém byl blízko gólu z dorážky opět Zohorna. Snížení nepřinesla Čechům ani další přesilovka po Bělovově faulu.

Když zůstala nevyužitá i početní výhoda při Kovalčukově trestu, udeřili znovu Rusové. Svetlakovovu střelu od pravého mantinelu tečoval před Furchem Tělegin.

Při Formanově vyloučení Furch vyrazil nebezpečný pokus Šalunova. Porazil si také se střelami Ožiganova, Kovalčuka a dorážkou Tkačova, odolal i při Pláňkově vyloučení. Výsledek ale dovršil 57 sekund před koncem v přesilovce pěti proti třem Kovalčuk.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "První třetina rozhodla. My jsme v ní byli horší a rychle jsme prohrávali. Ta druhá třetina byla jako den a noc, tam jsme mohli zase naopak my ten zápas zdramatizovat nebo otočit, ale z toho tlaku, který jsme si vytvořili, jsme dali jen jednu branku. Ve třetí třetině jsme v tom chtěli samozřejmě pokračovat, ale po té naší přesilovce nějaký tlak utnul rychlý čtvrtý gól, který nás v té snaze trošičku zastavil. Pak už jsme na ten zvrat neměli."

David Kämpf (útočník ČR): "Začátek byl hodně těžký. Toho cestování jsme za sebou měli bohužel hodně, ale na to se nesmíme vymlouvat. Bylo to naplánované, věděli jsme to dopředu, ale bohužel jsme začátek nezachytili. Říkali jsme, že první třetinu musíme nějak uhrát, ale bohužel jsme inkasovali tři góly. Kdybychom to udrželi, tak by zápas mohl být třeba úplně jiný."

Tomáš Zohorna (útočník ČR): "Věděli jsme, že oni do nás hned od začátku půjdou. Myslím si, že kdybychom to první třetinu udrželi třeba jen 0:1, tak by zápas byl úplně jiný, ale dali tři góly, což je pak těžké hrát další třetiny. Ve druhé jsme zlepšili hru, byli jsme lepší, ale dohnat tři góly je hodně."

Michal Jordán (obránce ČR): "Bylo to náročné a určitě se nechceme na nic vymlouvat, ale asi ta první třetina nám ukázala, jak jsme na tom byli. Pak se to hodně zlepšilo, ve druhé třetině jsme byli o hodně lepší a je škoda, že jsme z těch našich šancí nedali víc gólů. Ještě ve třetí třetině jsme měli přesilovku a tu jsme nevyužili. Oni pak ve třetí třetině dali ten čtvrtý gól a to byl víceméně hřebíček do naší rakve. Je to škoda, protože od druhé třetiny jsme byli lepší a šlo jen o to, abychom dali víc gólů."

Hokejový Channel One Cup v Moskvě:

------

Rusko - ČR 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Plotnikov (Kovalčuk, Bělov), 9. Dacjuk (Kovalčuk), 12. Tkačov (Antipin, Barabanov), 43. Tělegin (Svetlakov, Ničuškin), 60. Kovalčuk (Svetlakov) - 28. T. Zohorna (Jordán). Rozhodčí: Brännare, Rantala (oba Fin.) - Sadovnikov, Zacharenko (oba Rus.). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 11.668.

Rusko: Šesťorkin - Bělov, Jakovlev, Kiselevič, Ožiganov, Antipin, Bereglazov, Gavrikov, Ljubuškin - Kovalčuk, Dacjuk, Plotnikov - Ničuškin, Svetlakov, Tělegin - Andronov, Tkačov, Barabanov - Šumakov, Šalunov, Sannikov. Trenéři: Oleg Znarok, Harijs Vitolinš, Ilja Vorobjov a Igor Nikitin.

ČR: Furch - Jeřábek, Polášek, Rutta, Jordán, Vitásek, T. Pavelka, Pláněk, T. Dvořák - Radil, Sobotka, D. Kubalík - Kämpf, Horák, Kousal - Forman, R. Hanzl, T. Zohorna - Lhoták, D. Tomášek (38. Červený), Říčka. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Tabulka Channel One Cupu:

1. Rusko 2 1 0 0 1 6:4 3 2. Finsko 1 1 0 0 0 4:2 3 3. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 3 4. ČR 2 0 0 0 2 3:9 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 5 4 0 0 1 17:7 12 2. Finsko 4 2 0 0 2 12:13 6 3. ČR 5 2 0 0 3 14:18 6 4. Švédsko 4 1 0 0 3 9:14 3