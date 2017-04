Chomutov - Čeští hokejisté porazili v prvním přípravném zápase před květnovým mistrovstvím světa Norsko 4:0. Duel seriálu Euro Hockey Challenge rozhodli v Chomutově ve druhé třetině, ve které vstřelili v rozmezí necelých deseti minut všechny čtyři branky. Dvakrát se mezi střelce zapsal útočník Lukáš Kašpar, čisté konto udržel Pavel Francouz.

Oba týmy se na chomutovském ledě utkají i ve čtvrtek. Vzájemný souboj je čeká také v základní skupině světového šampionátu v Paříži.

Češi začali aktivně a do první velké šance se dostal ve 3. minutě Zohorna, brankář Haugen však jeho nájezd stihl zlikvidoval. V 6. minutě poté Musil, jeden ze tří debutantů v sestavě národního týmu, trefil tyč.

Francouz byl dlouho bez práce, první zákrok si připsal až ve 12. minutě. Následně se ale musel více ohánět než jeho protějšek. Poradil si nicméně s brejkem Karterunda a v závěru první třetiny vyrazil i střelu Oldena po pěkné kombinaci elitního útoku Norů.

V úvodu druhé části znovu převzali svěřenci trenéra Jandače aktivitu, dlouho se jim ale nedařilo vytvořit si výraznější šanci a otevřít skóre. Až ve 28. minutě našel Klok volného Kašpara a zkušený útočník dvacátou trefou v reprezentačním dresu odstartoval české střelecké hody.

O tři minuty později totiž předvedli důraz na brankovišti Hyka s Lencem a domácí tým vedl 2:0. Ve 34. minutě se druhá česká formace dostala do přečíslení tři na jednoho a Kašpar vše vyřešil sám střelou mezi Haugenovými betony. A to ještě nebylo vše. Při Roestově vyloučení se totiž gólového zápisu dočkal i obránce Jeřábek.

Čtyři branky vstřelené v rozmezí 9:06 minuty určily ráz zápasu. Norové sice nerezignovali a snažili se s výsledkem něco udělat, pozorný Francouz však zlikvidoval i všechny nebezpečné situace při vyloučeních Poláška a Lence.

Velkou šanci ještě zvýšit české vedení měl v 52. minutě Radil, Haugen se však tentokrát překonat nenechal.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér): "Měli jsme dlouhou zápasovou pauzu. Začátek nebyl špatný. Prvních deset minut bylo dobrých, ale poté jsme trochu polevili a soupeř vystrčil růžky. Druhá třetina měla parametry, které jsme si představovali. Vyjádřili jsme je herně i gólově. Třetí se trošku dohrávala."

Jakub Jeřábek (obránce): "Bylo těžké nahodit zápasový rytmus, ale myslím, že po první třetině, která byla z naší strany trošku vlažná, to už bylo dobré. V první nám Norové docela chodili do protiútoků a my jsme se moc neudrželi na puku, ve druhé jsme se k nim více přitlačili a hráli jsme více ve třetině. Hrozně nám pomohl první gól, pak se nám hrálo lépe."

Lukáš Kašpar (útočník): "Norsko bylo jeden z lepších soupeřů, nekousali ani tolik, jako vždy koušou. 4:0 je dobrý výsledek. Hráli jsme dobře, snažili jsme se plnit své úkoly a fajn bylo i to, že jsem hrál skoro doma."

Pavel Francouz (brankář): "Ze začátku to vypadalo všelijak. Vlétli jsme na ně a na mě šla první střela kolem desáté jedenácté minuty. Začátek tak byl nepříjemný, protože jsem tam stál a čekal, co se semele. Nebyl jsem moc v zápase. V hale ale bylo velké teplo, takže jsem nezmrznul a poté jsem se do toho dostal střelami, které byly z kategorie, které bych měl chytit. Druhou třetinu jsme hráli výborně a byla radost to z branky sledovat. Všichni si to užívali. Za nulu jsem šťastný. Velký dík patří klukům, kteří přede mnou hráli výborně obětavě a snažili se blokovat střely, jako kdyby to bylo 0:0."

ČR - Norsko 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Kašpar (Klok, P. Holík), 31. Lenc (Hyka, Kundrátek), 34. Kašpar (Kolář), 37. Jeřábek (T. Zohorna, Radil). Rozhodčí: Hodek, Hribik - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 3862.

Sestavy:

ČR: Francouz - Jeřábek, Klok, Polášek, Kolář, Kundrátek, Šulák, M. Doudera, D. Sklenička - Radil, Horák, T. Zohorna - Kašpar, P. Holík, Říčka - Hyka, Musil, Lenc - Lev, R. Hanzl, D. Kubalík. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Norsko: Haugen - Holös, Lesund, Espeland, Ström, Sörvik, Bull, Saxrud Danielsen - Reichenberg, K. A. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Trettenes, Stene - Haga, Roest, Karterud - T. Olsen, Brekke Henriksen, Heier. Trenér: Petter Thoresen.