Amiens (Francie) - Čeští hokejisté vyhráli první ze dvou utkání Euro Hockey Challenge proti Francii, kterou v Amiens porazili 5:2. Domácí sice vedli ještě po 34 minutách 2:0, svěřenci kouče Josefa Jandače ale stihli vývoj již do druhé přestávky otočit a navázali na dvě nedávná vítězství z Příbrami proti Švýcarsku.

Gólman Dominik Furch inkasoval dvakrát během úvodní dvacetiminutovky, kdy ho překonali Teddy Da Costa a Guillaume Leclerc. V čase 34:01 ale nastartoval obrat Matěj Stránský, už o 26 vteřin později vyrovnal David Kaše a ve 37. minutě se trefil David Tomášek. Výhru potvrdili zkraje třetího dějství David Šťastný a Andrej Nestrašil. Stránský, Kaše a Šťastný slavili první góly v národním mužstvu.

Výběr, v jehož čele byl jako kapitán útočník Birner, byl sice v úvodní třetině střelecky aktivnější, jenže strážce domácí branky Hardy se vcelku v poklidu zahříval a nemusel řešit příliš ošemetných situací. Až v páté minutě po skončení první přesilovky ho více prověřil Stránský.

Jenže pak si zkusili početní výhodu i Francouzi a pobyt Hanzla na trestné lavici zkrátil Da Costa, když parádní ranou nad Furchovo rameno otevřel skóre. Během následného vyloučení Nestrašila zahrozili v oslabení Birner s Hrbasem, ale Hardy přečkal poté i velkou šanci Nestrašila a místo vyrovnání zvýšil v 16. minutě důrazný Leclerc.

Další možnost měl ve druhé části Rech. Nestrašilova teč zblízka skončila nad a ve 29. Ritz pálil z mezikruží jen do Furcha. Chvilku nato zakončoval Pyrochta bez přípravy, ale Hardy se proti jeho střele stihl včas přesunout. Domácí gólman byl vzápětí bezchybný i při Tomáškově ráně a obrovské šanci Hanzla, ale sílící tlak českého výběru přece jen přinesl své ovoce.

V začínající 35. minutě Pavelkovo nahození tečoval Stránský a načal tak skvělou pasáž českého týmu. Kašeho parádní trefa do horního růžku znamenala vyrovnání. Poté měl dobrou příležitost Ordoš, ale obrat přinesl až důraz Tomáška, který skvěle úřadoval na brankovišti a dorážkou přidal třetí trefu.

Ve 42. minutě si Šťastný povodil Hardyho a snadno do prázdné branky zvýšil už na 4:2. Úsměvy na hostující střídačce pak zajistila kuriózní trefa Nestrašila, který vystřelil, kotouč se odrazil vysoko do vzduchu a zapadl za záda Hardyho, jenž vůbec netušil, kam mu zmizel z dohledu. Češi pak sice promarnili čtyřminutovou přesilovku, ale mrzet je to nemuselo.

Český tým čeká během přípravy před mistrovstvím světa v Dánsku ještě sedm utkání. Hned v sobotu nastoupí v Cergy k odvetnému duelu s Francií, který začne ve 20:45.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "My jsme neměli úplně špatný start, první minuty nebyly špatné, ale potom jsme polevili a inkasovali dvě branky. Myslím, že to nás trošku přibrzdilo, neměli jsme dobrý pohyb. S první třetinou jsme nebyli spokojení. Pak ve druhé půlce zápasu - hlavně ve druhé polovině druhé třetiny - když jsme otočili skóre, jsme Francouze přehrávali a zaslouženě jsme utkání obrátili."

Andrej Nestrašil (útočník ČR, autor gólu): "Na začátku to nebylo úplně ono. Nemyslím, že by Francouzi měli více ze hry, ale šance, které měli, tak z nich dali gól. Měli bychom je přehrávat, ale nebyl to od nás ideální start. Nezafungovaly nám ani přesilovky, ale ve druhé třetině jsme se zvedli a zaplaťpánbůh jsme to dokázali i otočit. Můj gól, to byla hrozná náhoda. Už v první třetině jsem měl úplně prázdnou bránu a také v Příbrami proti Švýcarům jsem měl dost šancí, takže zaplaťpánbůh za tenhle."

Matěj Stránský (útočník ČR, autor gólu): "Začali jsme trošku ospale, první třetina nám nevyšla. Pak jsme si řekli, že musíme hrát tu naši hru, rychleji k nim přistupovat, držet se plánu a být trpěliví. Myslím, že druhá polovina už byla lepší a ve třetí třetině jsme to kontrolovali a byli jsme lepší tým."

David Šťastný (útočník ČR, autor gólu): "Nástup byl z naší strany dobrý, ale pak se to nějak sesypalo. Dostali jsme dva góly a prohrávali jsme 0:2. Čím to bylo, to nevím, ale důležité je, že jsme se vzchopili a obrátili jsme to. Myslím, že od druhé třetiny už jsme byli lepším týmem. V první třetině bylo hodně přesilovek a oslabení, takže to bylo takové rozkouskované. Měli jsme pak už od druhé třetiny lepší pohyb, byli jsme víc na puku v útočné třetině a to hodně pomohlo a rozhodlo."

Francie - ČR 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. T. Da Costa (Rech), 16. Leclerc (Gallet, Texier) - 35. M. Stránský (T. Pavelka, Nestrašil), 35. D. Kaše (Moravčík, Birner), 37. Tomášek (M. Kaut, D. Sklenička), 42. D. Šťastný (A. Musil, Hrbas), 44. Nestrašil (M. Stránský). Rozhodčí: Barcelo, Gremion - Caillot, Douchy. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 2836.

Francie: Hardy - Besch, Auvitu, Gallet, Hecquefeuille, Janil, Chakiachvili, Manavian - Perret, Ritz, Guttierez - Leclerc, Texier, S. Treille - T. Da Costa, Bouvet, Rech - Raux, Berthon, Lamperier. Trenéři: Dave Henderson a Pierre Pousse.

ČR: Furch - Pyrochta, Jordán, T. Pavelka, Hrbas, D. Sklenička, Klok, J. Galvas, Moravčík - Nestrašil, R. Hanzl, M. Stránský - D. Kaše, Kousal, Birner - Orsava, A. Musil, D. Šťastný - M. Kaut, Tomášek, Ordoš. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.