Chomutov - Čeští hokejisté porazili v druhém přípravném zápase před květnovým mistrovství světa Norsko 6:3. V duelu, který byl součástí seriálu Euro Hockey Challenge, se v Chomutově gólově prosadili Jan Kolář, Michal Řepík, Tomáš Kundrátek, Jakub Lev, Robin Hanzl a Robert Kousal.

Český tým navázal na středeční výhru 4:0. Další utkání čekají svěřence trenéra Josefa Jandače příští týden, kdy se o víkendu představí v Německu.

Jandač udělal oproti středě sedm změn v sestavě. V brance dostal šanci Furch, v obraně si připsal premiérový start v seniorském národním týmu Košťálek.

Češi byli v úvodu opět aktivnější, brankář Haugen, který chytal i ve druhém duelu, byl ale připravený. Blízko otevření skóre byli domácí v polovině první třetiny. Kundrátek v přesilovce trefil tyč, dorážející Vrána minul odkrytou branku.

Jako první se tak mezi střelce zapsal Kolář, jehož ke skórování vybídl krásnou přihrávkou na zadní tyč Birner. Obránce Chabarovsku gólově oslavil start s kapitánským "céčkem" na dresu.

Norové v předešlých pěti vzájemných zápasech nedokázali vstřelit Česku gól, tentokrát se jim to ale již podařilo. Haga po rychlém protiútoku trefil ještě tyč, Karterud však puk pohotově dorazil za Furchova záda. Nerozhodný stav ale trval jen třináct sekund. Lenc zachytil norskou rozehrávku a Řepík tečoval jeho střelu.

Ve 22. minutě mohl vyrovnat Haga, ale neuspěl jako následně na druhé straně v samostatném nájezdu Kašpar. Češi si v polovině druhé dvacetiminutovky vytvořili tlak, gólově vyjádřit se jim ho ale dlouho nedařilo. Norové byli mnohem houževnatější než o den dříve, vyrovnat se jim však nepodařilo. I proto, že na Furcha nešly žádné střely.

Ve 39. minutě potom inkasovali potřetí, když se přesně pod horní tyč trefil Kundrátek. K jasné výhře český tým posunul ve 43. minutě Lev, jenž v přesilové hře tečoval Vránovu střelu a připsal si premiérovou trefu v reprezentaci. Následně byli ale vyloučeni Vrána s Hykou a Norové v přesilovce pět na tři snížili.

Žádné drama se ale nekonalo a Češi v pohodě zápas dovedli do vítězného konce, i když více než 4000 diváků v SD areně si ještě užilo další branky. Na české straně si premiérový gól v národním týmu připsal Robin Hanzl, trefil se i Kousal.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér): "Myslím si, že dnes jsme hráli od začátku dobře a po celý zápas jsme jej kontrolovali. Trošičku mě mrzí tři inkasované góly. Jeden ale padl v dlouhém oslabení tři na pět, první po chybičce. Zase jsme ale dali šest branek, i když jsme jich mohli dát i víc. Šance jsme na to měli. Možná by to chtělo zlepšit efektivitu v zakončení, ale jinak si myslím, že jsme podali velmi solidní výkon."

Petr Vrána (útočník): "Nebylo to jednoduché naskočit do zápasu po takové době. Kluci mi ale hodně pomohli a myslím si, že jsme (jako útok) hráli velmi slušně a drželi se na kotouči. Zvládli jsme to všichni obstojně. Klobouk dolů před klukama, kteří hráli i ve středu, protože to nebylo jednoduché utkání a dnes nastoupili znovu. S Michalem Birnerem a Michalem Řepíkem už máme něco odehrané, hráli jsme spolu ve Lvu (Praha) a potkávali jsme se i pak. Snažili jsme se na to navázat a jsme rádi, že to fungovalo. Potěšila nás i využitá přesilovka."

Jan Kolář (obránce): "Po vyhraném zápase je vždy spokojenost, i když třeba výkon není takový, jak bychom si přáli. Každá výhra se počítá a každá je důležitá. Dvakrát jsme vyhráli a k zápasům jsme přistoupili dobře. Ale tím, jak jsme se dostali do vedení, tak nás to uspokojilo. A duely nám tak ukázaly, že bychom se měli soustředit na celých 60 minut a jen to nedohrávat."

Jan Košťálek (obránce): "Před startem zápasu jsem byl trošku nervózní, ale jakmile se hodil puk, tak to ze mě spadlo a cítil jsem se dobře. Asistence byl bonus. Časový posun se snažím zvládat, ale široký led mi dělá trošku problém - zorientovat se, kde jsou všichni hráči. Myslím si ale, že to zvládám."

ČR - Norsko 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 17. Kolář (Birner, Košťálek), 19. Řepík (Lenc), 39. Kundrátek (Holík, Sekáč), 43. Lev (Vrána, Řepík), 49. R. Hanzl (Lev, M. Doudera), 52. Kousal (Polášek, Klok) - 19. Karterud (Haga, Roest), 45. Valkvae Olsen (K. A. Olimb, Reichenberg), 53. Olden (K. A. Olimb, Reichenberg). Rozhodčí: Hradil, Šír - Lederer, Suchánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 4112.

Sestavy:

ČR: Furch - Košťálek, Kolář, Kundrátek, Šulák, Klok, Polášek, D. Sklenička, M. Doudera - Řepík, Vrána, Birner - Kašpar, Holík, Sekáč - Hyka, Horák, Kousal - Lev, R. Hanzl, D. Kubalík - Lenc. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Norsko: Haugen - Holös, Lesund, Sörvik, Ström, Espeland, Saxrud Danielsen, Östby - Reichenberg, K. A. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Trettenes, Stene - Haga, Roest, Karterud - T. Olsen, Brekke Henriksen, Heier. Trenér: Petter Thoresen.

Další zápasy Euro Hockey Challenge:

--------

Trenčín: Slovensko - Švýcarsko 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky: 1. Kudrna - 52. Genazzi, 60. Brunner.

Mikkeli: Finsko - Dánsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 28. Pihlström, 54. Sallinen, 60. Pyörälä.

Čeljabinsk: Rusko - Francie 0:1 v prodl.

Branka: 63. Fleury.