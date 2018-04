Pardubice - Čeští hokejisté vstoupili do Carlson Hockey Games v Pardubicích výhrou 3:1 nad Finskem. Góly výběru kouče Josefa Jandače dali útočníci Filip Zadina, Dmitrij Jaškin a Andrej Nestrašil. Pro Zadinu s Jaškinem šlo o první trefy v reprezentaci.

Debut v národním týmu si odbyli najednou hned čtyři Filipové: bek Pavlík a útočníci Zadina, Chlapík a Chytil. Nejmladší z nich Zadina byl také prvním střelcem zápasu. Na jeho přesilovkovou trefu z 10. minuty odpověděl ale už za necelé tři minuty Antti Suomela. Jaškin rozhodl v čase 49:33. Nestrašil potvrdil výhru v power play Finů.

Branku českého týmu s kapitánem Červenkou hájil Francouz, gólmanská jednička z olympijského turnaje v Pchjongčchangu. A už po 47 vteřinách musel vytáhnout těžký zákrok proti bekhendu obránce Pokky. Domácí rychle kontrovali, když Enlund zablokoval hůl Tomáškovi a sebral mu prakticky jistý gól.

Obrany obou soupeřů byly i nadále vcelku snadno prostupné, ale střelci selhávali, nebo ztroskotali na brankářích. Manninen byl sám před Francouzem, na druhé straně při první přesilovce stihl Kilpeläinen zareagovat na Nestrašilovu teč po Kubalíkově nabídce.

Poté už přišly i góly. Češi hráli záhy další početní výhodu, v níž se snažil Zadina najít na teč clonícího Jaškina, který se přetahoval s Riikolou a právě finský bek usměrnil puk mimo dosah Kilpeläinena. Jenže už ve 12. minutě překvapil Francouze ranou pod lapačku Suomela.

V signalizované početní výhodě pak zahrozili Seveřané. Do přečíslení dvou na jednoho ujeli Ikonen a Rajala, jehož bombu ale ztlumil Francouz. Povedenou individuální akcí se blýskl Chytil, rovnovážným stavem však nepohnula ani následná Sandellova rána z mezikruží.

Hned zkraje druhého dějství měl velkou příležitost Kubalík, jenže Kilpeläinen byl znovu pozorný. Pak se museli domácí bránit 18 vteřin pouze ve třech proti pěti. V závěru klasické početní výhody Finů faulovali znovu a přibylo ještě dalších osm vteřin dvojnásobných starostí. Skóre se ale neměnilo i proto, že Finové místy kombinovali na úkor střelby.

Riikolu poté skvěle vychytal Francouz a plně odčinil své zaváhání při obdržené brance. Ve 34. minutě měl ideálně nabito Horák v oslabení, jenže netrefil dobře puk. Důrazný Jaškin neuspěl před finskou brankou, Kilpeläinen při Jordánově pokusu puk vytěsnil krajem lapačky. Rajala si na druhé straně pohrál s Pavlíkem, jenže Francouz situaci přečetl a kotouč mu vypíchl holí.

Na začátku třetí dvacetiminutovky si oba týmy neúspěšně zkusily přesilovku. Jaškinovi se vyplatil důraz na brankovišti v 50. minutě, kdy si po Kautově ráně bez přípravy pohotově srovnal puk na holi a za pravým betonem finského gólmana ho poslal do sítě.

Navýšení náskoku měl na holi Tomášek, jenž si sice chytře počkal se zakončením, ale ležící Kilpeläinen ho přesto vychytal lapačkou. Finové sáhli v závěru ke hře bez gólmana, čehož využil 45 vteřin před sirénou Nestrašil.

Dalším soupeřem českého týmu na turnaji Euro Hockey Tour bude v sobotu Švédsko. Zápas začne ve 14:20.

Rusové podlehli při Vorobjovově premiéře Švédsku 1:2

Hokejisté Ruska podlehli v úvodním utkání Carlson Hockey Games doma v Jaroslavli Švédsku 1:2, přesto zůstávají v čele tabulky Euro Hockey Tour. Před druhou Českou republikou ale mají pouze už jednobodový náskok.

Porážkou začal své angažmá v roli hlavního kouče sborné dosavadní asistent Ilja Vorobjov, který nahradil před týdnem nečekaně odstoupivšího Olega Znaroka. O druhé prohře Ruska v seriálu Euro Hockey Tour ve 41. minutě rozhodl Fredrik Händemark.

Rusové nasadili do hry všechny čtyři posily z NHL - útočníky Jevgenije Dadonova z Floridy, Nikitu Sošnikova ze St. Louis, Antona Slepyševa z Edmonton a Pavla Bučněviče z New York Rangers. Chyběla naopak hvězda Petrohradu Pavel Dacjuk. Ve švédské sestavě se objevil ze zámořských hráčů jen útočník Lias Andersson z New York Rangers.

Do první výraznější šance zápasu se dostal ve třetí minutě hostující Liss, na gól si však museli diváci počkat až do závěru třetiny. K nelibosti většiny z nich skóre otevřeli Švédové, hned první přesilovou hru využil Zackrisson.

Úvodní početní výhodu ale proměnili v branku i Rusové, ve 22. minutě vyrovnal Dadonov. Další faul Seveřanů sborná nevyužila, obránce Gavrikov trefil jen horní tyč.

Následně se ve čtyřech ubránili Rusové, ale po 40 sekundách třetí části opět prohrávali. Wikstrandovu střelu tečoval Händemark a Švédsko vedlo. Sborná vrhla síly do útoku a Hellberg ve švédské brance si na nedostatek práce nemohl stěžovat. Ruský tlak přibrzdilo vyloučení Semjonova, při kterém trefil Andersson tyč. Seveřané těsný náskok udrželi až do konce.

Hlasy po utkání ČR - Finsko:

Josef Jandač (trenér ČR): "Samozřejmě jsme rádi za vítězství, nicméně si nemyslím, že bychom byli lepším týmem. Naopak jsme byli horším týmem a rozhodly speciální týmy. Dali jsme góly z přesilovek a ubránili četná oslabení, což si myslím, že rozhodlo. Trošičku vázl pohyb, z toho pramenily fauly, možná tam byla i určitá nešikovnost. A taková hra by se nám v budoucnu nemusela vyplatit."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Bylo to super, jsem rád, že jsme vyhráli. Nasadili jsme mladé kluky a celé mužstvo bylo relativně mladé, takže nikdo nevěděl, co od toho čekat. Ale popasovali se s tím skvěle a zápas se zvládnul. Nejtěžší to bylo při oslabeních ve druhé třetině, která navazovala a hráli jsme asi šest minut ve čtyřech nebo ve třech. Díky obětavosti jsme to zvládli."

Dmitrij Jaškin (útočník ČR, střelec gólu): "Finové výborně bruslí, mají dobrý systém, takže je těžké je bránit. Musíme se poučit z vyloučeních, více bruslit a hrát lépe pozičně. Až na vyloučení to (z mé strany) bylo celkem dobré, ale ještě že jsem dal gól, jinak by to byla ostuda."

Filip Zadina (útočník ČR, střelec gólu): "Myslím, že to byl dobrý zápas. Měl jsem tam i nějaké šance a jsem rád za to, jak vše dopadlo. Hlavně, že jsme vyhráli. Při gólu jsem chtěl nahrát na teč Dimovi Jaškinovi, ale ten Fin se mu snažil zabránit a já už pak jen viděl, jak byl puk v bráně. Bylo to super, že jsem dal gól, navíc právě tady."

Michal Jordán (obránce ČR): "Byl to hodně náročný zápas. Všechna vyloučení a fauly stoprocentně byly, pro hráče, kteří hráli oslabení, to bylo náročné. I další, kteří sedí na lavičce, se do toho pak nemohou dostat. Je ale pozitivní, že jsme to dokázali dotáhnout do vítězného konce. Musím pochválit 'Francíka' (Pavla Francouze), který odchytal perfektní zápas. Kdyby nezachytal tak dobře, určitě bychom nevyhráli."

ČR - Finsko 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Zadina (D. Sklenička), 50. Jaškin (Kaut, D. Sklenička), 60. Nestrašil - 12. Suomela (Näkyvä). Rozhodčí: Oskirko, Soin (oba Rus.) - J. Ondráček, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 9:6. Využití: 2:0. Diváci: 6212.

ČR: Francouz - Pyrochta, Jordán, Pláněk, D. Sklenička, F. Pavlík, T. Pavelka, J. Galvas, Moravčík - Nestrašil, Horák, D. Kubalík - F. Zadina, Chytil, Jaškin - M. Kaut, Chlapík, Červenka - A. Musil, Tomášek, D. Šťastný. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Finsko: Kilpeläinen - Pokka, Riikola, Honka, Kivistö, Näkyvä, Vaakanainen, Jokiharju - Palola, Manninen, Jormakka - Puustinen, Suomela, Savinainen - Rajala, Sandell, Ikonen - Anttila, Niemi, Enlund. Trenéři: Lauri Marjamäki, Jussi Tapola a Mikko Manner.

Rusko - Švédsko 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Dadonov (Byvalcev, Gusev) - 19. Zackrisson (L. Andersson, Wikstrand), 41. Händemark (Wikstrand, Klingberg). Rozhodčí: Rantala, Kaukokari (oba Fin.) - Viljugin, Golovljov (oba Rus.). Vyloučení: 4:3, navíc Semjonov (Rus.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 9017.

Rusko: Šesťorkin (60. Košečkin) - Chafizullin, Bělov, Gavrikov, Zub, Bereglazov, Jakovlev, Trjamkin, Jelesin - Gusev, Byvalcev, Dadonov - Kagarlickij, Semjonov, Bučněvič - Slepyšev, Dergačov, Sošnikov - Tichonov, Kablukov, Barabanov - Michejev. Trenér: Ilja Vorobjov.

Švédsko: Hellberg - J Andersson, Arnesson, Pilut, Wikstrand, Nyberg, Almqvist, Brännström - Zackrisson, L. Andersson, Everberg - Klingberg, Händemark, Rödin - Asplund, Nilsson, Olofsson - Ölund, Norman, Liss. Trenér: Rikard Grönborg.

Tabulka turnaje:

1. ČR 1 1 0 0 0 3:1 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 2:1 3 3. Rusko 1 0 0 0 1 1:2 0 4. Finsko 1 0 0 0 1 1:3 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Rusko 5 3 0 0 2 14:8 9 2. ČR 5 2 1 0 2 15:14 8 3. Finsko 5 2 0 1 2 9:12 7 4. Švédsko 5 2 0 0 3 10:14 6