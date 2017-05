Paříž - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Paříží domácí Francii 5:2 a po páté výhře v řadě jsou blízko postupu do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Josefa Jandače mají na kontě 13 bodů, což by jim k postupu do bojů o medaile mělo stačit. Existuje sice ještě možnost, že Češi z vyrovnané skupiny B do play off nepostoupí, reálná ale není.

Dvěma góly se na dnešní výhře podílel útočník Michal Řepík, mezi střelce se zapsali i David Pastrňák, Jan Rutta a Tomáš Zohorna. Spolehlivý výkon opět podal brankář Pavel Francouz, jenž při třech startech na šampionátu inkasoval jen třikrát.

Francouzi, povzbuzení dobrými výsledky na turnaji, vstoupili do zápasu hodně aktivně a již po 54 sekundách hry mohl otevřít skóre Fleury, brankář Francouz byl ale připravený. Do další šance se v 5. minutě dostal Lamperier, ani on ale českého gólmana nepřekonal.

Češi trpělivě čekali na příležitost a v 9. minutě se dostali do vedení. Při Meunierově trestu nejprve Pastrňák v dobré pozici netrefil puk, ale o několik vteřin později prostřelil Hardyho a připsal si premiérový gól na šampionátu.

Vyrovnat mohl Stéphane da Costa, ale individuální akci nedotáhl. Francouzi poté nevyužili 46 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři, Kempný ale dostal čtyřminutový trest a domácí výběr při jeho pobytu na trestné lavici na začátku druhé třetiny vyrovnal. Pohlednou individuální akcí se o to postaral Stéphane da Costa.

Francouzi se v přesilovkách mohli dostat i do vedení, čtyřminutový trest dostal rovněž Sobotka. Skvělý Francouz v české brance však vychytal Fleuryho a se spoluhráči udržel nerozhodný stav i při Řepíkově vyloučení, po kterém hráli domácí 50 sekund v pěti proti třem.

Řepík se bezprostředně po návratu na led dostal do brejku a jeho tečovaná střela skončila za Hardym. Ve 34. minutě mohl vyrovnat Dame Malka, Francouz si však poradil i s Lamperierovou dorážkou.

Při signalizované české přesilové hře nebezpečně zakončoval Pastrňák, Hardy ale dokázal puk ramenem vyrazit. Třináct sekund po začátku trestu ale kapituloval, Rutta jej překonal střelou od modré čáry pod horní tyč.

Češi se na přelomu druhé a třetí třetiny ubránili při Červenkově vyloučení a poté měli hned několik šancí přiblížit se další výhře na turnaji. Gudas, Zohorna ani aktivní Sobotka Hardyho nepřekonali, prosadil se až v 49. minutě Řepík.

O dvě minuty později snížil z brejku Roussel, žádné drama se ale nekonalo. Českou výhru mohl při power play zvýšit Vrána, odkrytou domácí branku ale netrefil. Zohornova střela v 59. minutě už však v opuštěné brance skončila.

Posledním soupeřem českého výběru v základní části turnaje budou v úterý hráči Švýcarska.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Zápas jsme vyhráli díky speciálním formacím, díky hráčům na přesilovky, na oslabení a skvělému výkonu brankáře. V zápasech hrajeme hrozně málo přesilovek, ale je důležité, že jsme v nich schopni dát důležité góly. Oslabení jsme ale hráli moc, hlavně protože jsme měli stupidní fauly. Dvakrát jsme navíc dostali čtyři minuty, navíc tam bylo několik dalších faulů, které rozhodčí nepotrestali. Myslím si, že nad námi trošičku přimhouřili oči. To si musíme uvědomit a neopakovat."

Dave Henderson (trenér Francie): "Gratuluji českému týmu k výhře. My jsme nevyužili dvě přesilovky pět na tři, soupeř dostal i dva čtyřminutové tresty. To zápas rozhodlo."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Francie měla dobrý vstup do utkání, vytvořili si nějaké šance, ale naštěstí se nám to podařilo udržet na stavu 0:0, což bylo hodně důležité. Nedostali se na koně. My jsme pak z první přesilovky dali gól a to nás trošku uklidnilo."

David Pastrňák (útočník ČR): "Chtěli jsme nastoupit dobře a dát první gól, věděli jsme, že budou připraveni a fanoušci je budou hnát do útoku. Naštěstí se nám to podařilo, i když oni byli ze začátku lepší. Osobně jsem rád, že jsem dal gól, ale posledních pár zápasů jsem se cítil dobře a moc jsem to neřešil. Hlavní je, že vyhráváme. Dnes jsme jich dali pět."

Michal Řepík (útočník ČR): "Když jsem byl na trestné, tak jsem se modlil, abychom nedostali gól. Byl to ode mě blbý faul. Tomáš Kundrátek mě viděl, jak skáču na led, a hodil mi to. Dal jsem puk rukou dolů a snažil se vystřelit přes beka. Myslím, že mu to šlo od brusle mezi nohy. A spadlo to tam. Byl to hodně důležitý gól. Dvakrát jsme hráli ve třech a dělali hodně faulů, čímž jsme je dostávali na koně. Jinak při pět na pět jsme byli lepší. Po gólu na 2:1 jsme se trošku uklidnili a už tolik faulů nedělali."

Vladimír Sobotka (útočník ČR): "Snažil jsem se nezůstávat dlouho na ledě, mít kratší střídání. Abych se cítil dobře a zbytečně se nezatavoval na ledě. Dostal jsem se i do šancí a zůstávám pozitivní. Doufám, že (gól) přijde. Jednou jsem tam měl prakticky prázdnou bránu, gólman se přesunoval. A trefil jsem tyčku, mám pocit."

Skupina B (Paříž):

Francie - ČR 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 21. S. Da Costa (Fleury), 51. A. Roussel - 9. Pastrňák (Horák, Voráček), 27. Řepík (Kundrátek), 38. Rutta (Červenka), 49. Řepík (Kempný), 59. T. Zohorna (Horák). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Kubuš (SR) - Otmachov (Rus.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 3:7. Využití: 1:2. Diváci: 13.003.

Francie: Hardy - Hecquefeuille, Auvitu, Besch, Manavian, Dame Malka, Janil, Raux - Bellemare, S. Da Costa, A. Roussel - Fleury, T. Da Costa, S. Treille - Perret, Meunier, Lamperier - Claireaux, Ritz, Rech. Trenér: Dave Henderson.

ČR: Francouz - Gudas, Šimek, Jeřábek, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek - Voráček, Plekanec, Sobotka - Pastrňák, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - R. Hanzl, Horák, T. Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Tabulka:

1. Kanada 5 4 0 1 0 22:8 13 2. ČR 6 3 2 0 1 22:11 13 3. Švýcarsko 5 2 2 1 0 17:10 11 4. Finsko 5 2 1 1 1 15:15 9 5. Norsko 5 2 0 2 1 10:10 8 6. Francie 6 1 2 0 3 19:18 7 7. Bělorusko 6 1 0 1 4 11:24 4 8. Slovinsko 6 0 0 1 5 12:32 1