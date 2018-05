Kodaň - Čeští hokejisté porazili ve svém pátém duelu na mistrovství světa v Kodani Bělorusko 3:0, připsali si čtvrtou výhru na turnaji, ale poprvé naplno bodovali. O góly se postarali již v první třetině obránce Libor Šulák a útočníci Roman Horák a Michal Řepík. Brankář Pavel Francouz udržel popáté v kariéře v národním týmu čisté konto.

Češi se posunuli s devíti body v tabulce skupiny A z pátého na třetí místo o skóre před Švýcarsko a o dva body před Slovensko. Nad Bělorusy, kteří zůstávají bez bodu poslední, vyhráli Češi i devátý vzájemný zápas na světových šampionátech. V neděli od 16:15 čeká svěřence trenéra Josefa Jandače duel s Francií.

Hned v úvodu prověřil gólmana Truse Pastrňák. Bělorusové pak svými fauly nabídli českému týmu přesilové hry. Ve třetí minutě narazil Kitarov na mantinel Nestrašila, který musel odstoupit ze hry se zraněním pravého ramena. Za další zákroky už Bělorusové pykali. Při vyloučení Razvadovského se ubránili a odolali po faulech Falkovského a Děnisova i 34 sekund v oslabení tří proti pěti, kdy trefil Krejčí z mezikruží horní tyč.

V pokračující klasické výhodě se už Češi na pátý pokus na turnaji radovali z prvního gólu v utkání. Šulák se trefil od modré čáry přes stínícího Jaškina a připsal si v 19. startu v reprezentaci premiérovou trefu.

Francouz musel řešit pokusy Děmkova a Suška. Při čtyřminutovém trestu kapitána Červenky Jandačův výběr zahrozil v oslabení díky Skleničkovi, na druhé straně promarnil šanci Razvadovskij. Při Plattově trestu pálil mimo Pastrňák.

V 16. minutě Češi zvýšili. Horák uvolnil Plekance, kterému Trus nenechal místo k zakončení, ale zkušený centr zpoza branky vrátil puk volnému Horákovi, jenž snadno skóroval. Tříbrankový náskok získal Řepík, který z pravého kruhu zamířil přesně nad Trusovu lapačku.

Ve druhém dějství mohl zvýraznit rozdíl opět Řepík a ve 24. minutě trefil Moravčík horní tyč. Další možnosti měli Faksa s Pastrňákem a Trus si poradil i s pokusy Kubalíka a Hyky.

Potom se předvedli v ofenzivě i Bělorusové. Neuspěl Kitarov a ve 33. minutě trefil pravou tyč Gavrus. V závěru druhého dějství český tým nezužitkoval početní výhodu při Děmkovově vyloučení a Trus ještě před pauzou kryl i Nečasovu šanci.

V závěrečném dějství se Bělorusové ubránili i při Kitarovově trestu a ve 46. minutě si Trus poradil s bekhendovým pokusem Jaškina. Francouz byl téměř bez práce. V 54. minutě uvolnil Pastrňák Hyku, který ale nepřehodil beton běloruského gólmana. Skóre se nezměnilo ani při Ustiněnkově trestu. Necelých šest tisíc diváků v aréně se již dalšího gólu nedočkalo, Češi tak poprvé v sezoně odehráli utkání bez inkasované branky.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Ráz zápasu určila první třetina, kterou jsme vyhráli 3:0. Potom už jsme utkání měli pod kontrolou, ale tempo opadlo a situace jsme spíš přehrávali namísto toho, abychom chodili víc za góly. Spíš už se utkání jen dohrávalo. Je pravda, že máme povinné tři body, ale získat je někdy je takové vachrlaté. A někdy to nemusí vyjít. První třetinou jsme se ale uklidnili a pak už to bylo v pohodě. Nikdy však dopředu nevíte, jak se bude zápas vyvíjet, zvlášť když jsme ve čtvrtek hráli těžké utkání s Rusy."

Libor Šulák (obránce ČR, autor branky na 1:0): "Každý gól a obzvlášť první potěší. Navíc byl vítězný. Jsem rád, že jsme to zvládli. David Krejčí mi to výborně hodil, hráč před bránou výborně clonil a gólman nic neviděl. Vystřelil jsem a spadlo to tam. Kolikrát bývají takové zápasy těžší, než když hrajete proti Rusku nebo Švédsku. Jsem rád, že se nám povedl vstup do utkání a vstřelili jsme tři branky hned v první třetině. To rozhodlo."

Roman Horák (útočník ČR, autor branky na 2:0): "Měli jsme štěstí, že tam góly napadaly hned ze začátku. Další dvě třetiny byly ale z naší strany docela špatné. Měli jsme je přehrát daleko víc. Každopádně bereme body, za což jsme rádi. Říkali jsme si, že to nesmíme pustit. Párkrát se stalo, že jsme ty šance zbytečně přehrávali, ale ono přeci jen, když vedete 3:0, máte to v hlavě a koncentrace už není taková. Na druhou stranu stávat by se to nemělo na téhle úrovni. Polevili jsme a jen díky Francíkovi (Francouzovi), který tam pak něco pochytal, nesnížili."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Jsem samozřejmě za nulu rád, ale dneska to v podstatě ani jinak nešlo. Za klukama jsem neměl moc těžkých momentů a byla to dneska radost. Hráli výborně jak dopředu, tak dozadu a kontrolovali zápas celou dobu. Já jim za to moc děkuju."

Skupina A (Kodaň):

ČR - Bělorusko 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Šulák (Krejčí), 16. Horák (Plekanec), 19. Řepík (Moravčík, Červenka). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Schukies - Kohlmüller (oba Něm.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváci: 5636.

ČR: Francouz - Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, D. Sklenička, Jordán, Polášek, Krejčík - Řepík, Faksa, Červenka - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Hyka, Nečas, D. Kubalík - Nestrašil, Plekanec, Horák. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Bělorusko: Trus - Vorobej, Falkovskij, Korobov, Děnisov, Lisovec, Chenkel, Ustiněnko - Děmkov, Šarangovič, Platt - Suško, Kovyršin, Pavlovič - Gavrus, Razvadovskij, Kislyj - Levša, Kitarov, Drozd. Trenér: Sergej Puškov, Vjačeslav Gusov a Michail Zacharov.

Tabulka:

1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12 2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10 3. ČR 5 1 3 0 1 17:12 9 4. Švýcarsko 4 2 1 1 0 14:9 9 5. Slovensko 4 2 0 1 1 9:8 7 6. Francie 5 2 0 0 3 12:18 6 7. Rakousko 5 0 0 1 4 6:26 1 8. Bělorusko 5 0 0 0 5 4:25 0