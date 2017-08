Třinec - Čeští hokejisté po nedělním večerním srazu dnes začali přípravu na ledě na přípravné duely se Slovenskem, které sehrají ve středu v Třinci a ve čtvrtek v Žilině. Kapitánem týmu se čtrnácti nováčky bude útočník Radan Lenc a jeho asistenty obránci Libor Šulák a Tomáš Dvořák.

Z kádru, který dá dohromady 39 startů v národním týmu, vypadl útočník Richard Jarůšek. Šestadvacetiletý účastník mistrovství světa v Moskvě jasně kraloval seznamu nominovaných s 18 zápasy a třemi góly v národním týmu.

Kouč Josef Jandač vyšel už při tvorbě kádru vstříc klubům hrajícím Ligu mistrů a neměl problém Hradci Králové vyhovět, přestože Mountfield původně Jarůška uvolnil. "Oni na začátku Ríšu Jarůška bez problémů uvolnili. Pak asi došlo k nějakým posunům, volali mi trenéři, že by ho docela potřebovali do hry. Neměl jsme problém s tím vyhovět. Taky nám záleží na tom, aby na klubové úrovní byly výsledky," řekl novinářům Jandač.

Dodatečně za Jarůška nikoho nenominoval. Do kádru by zasáhl jen v případě zdravotních problémů. "Máme nějaký okruh kluků, které bychom doplnili, pokud by se někdo zranil. Máme dvanáct útočníků a budu věřit, že se nikdo nezraní," podotkl reprezentační kouč.

Volba kapitána padla na Lence, který má spolu se Šulákem s osmi zápasy největší zkušenosti z kádru. "Je to kluk, který už něco s nároďákem odjezdil. Z hlediska zkušeností z turnajů Euro Hockey Tour jsme zvolili jeho," prohlásil Jandač.

Na první reprezentační akci sezony dostávají příležitost hráči, kteří by se mohli v budoucnu do národního mužstva zařadit trvaleji. Debut si vedle 12 hráčů v poli připíšou i oba brankáři Patrik Bartošák a Miroslav Svoboda. "Každý dostane jeden zápas. Bartošák začne tady v Třinci a Svoboda bude chytat na Slovensku," řekl Jandač.

Na prvním tréninku ve Werk Aréně podle něj bylo znát, že je tým plný hráčů bez větších zkušeností. "Trénink byl docela slušný. Ta kvalita provedení nebyla ze začátku úplně ideální, ale je to taky o tom, že ti kluci jsou taky možná malinko nervózní a je pořád ještě začátek sezony. Ale hodnocení prvního tréninku a prvního zápasu nemá cenu, musíme jim dát taky nějaký prostor, aby se zapracovali," uvedl Jandač.

Na rozdíl od minulých tří let, kdy se konaly kempy mladých reprezentačních nadějí, vítá Jandač fakt, že se poprvé budou hrát i zápasy. "Vždycky je to větší prověření než samotný trénink. Ačkoliv byly ty kempy různě kritizované, tak se nám osvědčily. Hodně hráčů se postupně zabudovávalo do reprezentace," podotkl Jandač.

V kádru má jediného účastníka velké mezinárodní akce. Obránce Šulák hned po debutu startoval na letošním mistrovství světa v Paříži a následně podepsal v NHL smlouvu s Detroitem. Pokud by se nedostal do prvního týmu Red Wings, mohl by zamířit do Evropy, kde předtím uzavřel kontrakt s Pelicans Lahti. V tom případě by se mohl dostat do okruhu kandidátů pro únorové olympijské hry v Pchjongčchangu, kde budou hráči NHL chybět.

Jandač mu ale přeje, aby se do NHL dostal. "Ale zase bych byl nerad, kdyby měl skončit na farmě. Musí si každý ten kluk cestu zvolit sám. Hrát finskou ligu by podle mě bylo pro něj lepší než hrát AHL. Pro něj to zase může z hlediska adaptace na zámořský hokej a řeč být lepší tam. To rozhodnutí je na něm," dodal Jandač.

Na dnešním tréninku se formace připravovaly v tomto složení: T. Dvořák, Šulák, D. Sklenička, Klok, Pyrochta, D. Musil, Kalina, Němeček - D. Kaše, P. Musil, Lenc - Indrák, Stach, P. Straka - M. Hanzl, Herman, Uher - V. Tomeček, Tomášek, Šťastný.