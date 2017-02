Praha - Čeští hokejisté po pondělním srazu absolvovali dnes dopoledne v pražské Tipsport Aréně první trénink před Švédskými hrami v Göteborgu. Na třetím dílu série Euro Hockey Tour chce národní tým navázat na výkony z listopadového turnaje Karjala, úvodní akce série, a udržet druhou pozici v průběžné tabulce.

"Z hlediska výkonů bychom rádi navázali na Karjalu. Chtěli bychom předvádět dobrou hru podloženou i výhrami," řekl trenér Josef Jandač. Jeho tým získal v listopadu ze zápasů v Plzni a Helsinkách šest bodů, na prosincovém Channel One Cupu v Helsinkách a Moskvě dosáhl na tři body.

Nyní poprvé v sezoně sehraje turnaj proti tradičním sokům Finsku, Švédsku a Rusku na jednom místě. Do Göteborgu zamíří ve středu odpoledne. Na minulém turnaji se Češi představili ve čtvrtek ve Finsku a hned v pátek nastoupili proti Rusku.

Jandač je rád, že už mužstvo tato výjimečná situace nečeká. "Nikdo se nevymlouval, ale nebylo to pro kluky nic jednoduchého," vrátil se k odlišnému programu, za který mohly oslavy 70 let ruského hokeje.

S brankáři Pavlem Francouzem, Jakubem Kovářem a Patrikem Bartošákem na dnešním tréninku při zdravotních potížích trenéra gólmanů místo Petra Jaroše pracoval Zdeněk Orct z Litvínova. Na turnaj se ale s týmem nevydá. "Petr Jaroš volal, že už přijede. Ve středu budeme na tréninku oba a já pak pojedu domů," řekl Orct, který si reprezentační akci užil po více než 16 letech.

Bývalý gólman Litvínova či Kladna má na kontě sice jen čtyři starty za národní tým, ale získal dvě bronzové medaile z MS v letech 1993 a 1998. "Je to hodně let. Největší zážitek jsou ty dvě účasti na mistrovství světa, kde jsem si nesáhnul na puk a mám dvě medaile. Ale zažil jsem tu atmosféru a pro mě to bylo hrozně moc v té době vedle Petra Břízy a Romana Turka," vzpomínal Orct.

Po domluvě s generálním manažerem Martinem Ručinským na záskoku za Jaroše musel trošku upravit svůj program. "Přiznám se, že to víc zkomplikovalo plány mojí paní. Měli jsme tři dny volno a chtěli jsme mít svůj program," uvedl Ocrt, který se ještě v pondělí večer představil v Ústí nad Labem na exhibici k 70. výročí klubu.

"Bylo to trošku časově náročné. Končilo to v devět hodin. Než se člověk na rautu pobaví s klukama, které delší dobu neviděl, jako jsou Dušan Salfický, Honza Alinč nebo Honza Čaloun, tak jsem dorazil domů v jednu hodinu a v šest už jsem zase vyrážel do Prahy," dodal Orct.

Český tým trénoval v tomto složení formací: Kundrátek, Polášek, Šimek, Kolář, Rutta, T. Dvořák, Vitásek, Klok - Radil, Jan Kovář, Vondrka - Kašpar, Kämpf, T. Zohorna - P. Holík, V. Růžička ml., Birner - Hyka, P. Jelínek, Lenc.