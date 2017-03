Praha - Hokejisté Plzně vyhráli v závěrečném zápase základní části extraligy na ledě Sparty 3:2 po samostatných nájezdech a zajistili si postup do předkola play off. Sparta měla bez ohledu na výsledek dnešního utkání jisté třetí místo v tabulce a přímý postup do čtvrtfinále, v kterém narazí na Brno. Plzeň bude hrát s Vítkovicemi. Zápas rozhodl Miroslav Indrák, který se postaral také o vyrovnávací gól ve třetí třetině.

Utkání sledovalo 9854 diváků, Sparta se tak poprvé dostala s průměrnou návštěvou přes hranici 8000 fanoušků. Domácí Lukáš Pech vyhrál se ziskem 52 kanadských bodů produktivitu soutěže, plzeňský Dominik Kubalík je s 29 góly nejlepším střelcem extraligy.

Západočeši potřebovali v O2 areně bodovat, aby nemuseli spoléhat na výsledky Zlína a Olomouce, a začali aktivně. V 5. minutě se dostali do vedení, když se prosadil přesnou střelou pod horní tyčku Procházka, jenž v Plzni hostuje právě ze Sparty.

Pražané ale brzy převzali režii zápasu. Byli výrazně aktivnější a brankář Machovský si připisoval jeden zákrok za druhým. V první třetině jich měl 18, kapituloval jen jednou. V 11. minutě nestihl zareagovat na Kudrnovu teč Piskáčkovy střely.

I ve druhé dvacetiminutovce byla Sparta aktivnější a zatímco Pöpperle se v brance nudil, Machovský byl v permanenci. Posunout Pražany do vedení mohl Uher, gólman Plzně byl ale proti. Skóre se měnilo až při Pulpánově vyloučení. Po sérii šancí se prosadil Buchtele.

Hosté se do útočného pásma na delší dobu dostali při Formanově trestu, vyrovnat se jim však nepodařilo. Nejslibněji vypadaly příležitosti v závěru druhé třetiny. Kratěnu vychytal Pöpperle, Svobodova střela skončila na brankové konstrukci.

Ideální šanci vyrovnat měla Plzeň v 79 vteřin dlouhé přesilové hře pět na tři, podařilo se jí to ale až v další početní výhodě. Třetí trest sparťanů v úvodu třetí části potrestal Indrák. Další gól již nepadl a hosté se mohli hned po skončení základní hrací doby radovat z postupu do předkola play off.

Vítěze duelu nakonec určily až samostatné nájezdy. V prodloužení nejprve nevyužil brejk Řepík, hosté poté promarnili přesilovku a v posledních vteřinách Machovského nepřekonal ani osamocený Pech. Druhý bod získali hosté díky Indrákovi, který byl jediným úspěšným exekutorem. Plzeň porazila Spartu poprvé v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Sparta): "V první polovině zápasu jsme měli vstřelit více branek, mohli jsme využít více šancí, což se bohužel nestalo. Náskok byl těsný. Do kolen nás poté srazila vyloučení, kterých bylo hodně. A byla zbytečná. To pak mělo vliv na celkový průběh druhé poloviny zápasu a soupeři se podařilo srovnat v přesilovce. V prodloužení jsme mohli ze samostatného nájezdu utrhnout zápas na naší stranu, což se bohužel nepodařilo. A nájezdy nám nevyšly. Prohra nás mrzí, protože zde byla výborná kulisa. Teď už se ale budeme soustředit na play off."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Sparta na ledě zhruba půlku zápasu jasně dominovala, fyzicky i hokejově. Výsledek 2:1 byl pro nás milosrdný. Od poloviny zápasu jsme hru vyrovnali a po zbytek utkání jsme byli Spartě rovnocenným soupeřem. Samozřejmě, že jsme sledovali výsledky z dalších zápasů a byli jsme šťastní za bod, který nás posunul dále. I když nám nahrály i výsledky z Olomouce a ze Zlína."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 11. A. Kudrna (Piskáček, Uher), 29. Buchtele (Pech, Gernát) - 5. M. Procházka (Kratěna, Kvasnička), 48. Indrák (Stach, D. Kubalík), rozhodující nájezd Indrák. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - D. Hynek, Špůr. Vyloučení: 8:3. Využití: 1:1. Diváci: 9854.

Sestavy:

Sparta: Pöpperle - Gernát, J. Mikuš, Švrček, Piskáček, Eminger, Nedomlel - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Klimek, Smejkal, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Kvasnička, D. Sklenička, Moravčík, Čerešňák, Pulpán - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.