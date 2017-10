Praha - Hokejisté Plzně vyhráli v předehrávce 18. kola extraligy na ledě pražské Sparty 2:0 a posunuli se do čela tabulky o bod před druhou Kometu Brno i třetí Třinec. Indiáni porazili díky brankám Jana Schleisse a Petra Straky Spartu před nejvyšší návštěvou této sezony 9058 diváků potřetí za sebou. Gólman Miroslav Svoboda vychytal podruhé v sezoně i v extraligové kariéře čisté konto.

Sparta nastoupila bez obránce Petra Zámorského, který v klubu skončil, i kapitána Jaroslava Hlinky, jenž se bude v tréninku věnovat zlepšení formy a nastoupí až po listopadové reprezentační pauze.

Do první velké šance se dostali ve čtvrté minutě hosté. Po kombinaci Mertla s Gulašem se ocitl sám před Aittokalliem Schleiss, ale minul. Na druhé straně vypálil nebezpečně Vrána a pak se hosté ubránili při chvilkovém náporu domácích. V polovině úvodního dějství se ale prosadili Západočeši, Schleiss prostřelil z pravého kruhu finského gólmana Sparty nad vyrážečku k protější tyči.

Plzeň se ubránila při trestu Kracíka, který nastoupil k jubilejnímu 500. utkání v extralize, a pak znovu udeřila. Petr Straka po kombinaci s Chalupou vystřelil z pravé strany, dezorientovanému Aittokalliovi spadl puk mezi betony a kapitán Forman mu jej nešťastně srazil za brankovou čáru.

Do druhé části vystřídal Aittokallia v brance Sparty Honzík a Pražané odolali při Piskáčkově trestu z konce první třetiny. Hrálo se pak dlouho bez šancí, Plzeň bránila náskok a Sparta se těžko prosazovala před brankáře Svobodu.

Plzeňský gólman si po polovině utkání poradil s Vránovým bekhendovým pokusem z těžkého úhlu i s Pechovou střelou. Sparta se ubránila v závěru druhé části při Piskáčkově pobytu na trestné lavici, při kterém Honzík obstál proti nebezpečnému pokusu nejlepšího extraligového kanonýra Kubalíka.

Ani ve třetí třetině se nedokázala Sparta dostat dlouho do šancí. Plzeňské hráče uzamkla v jejich obranném pásmu až při Stachově vyloučení v 50. minutě. Svoboda ale odolal a o 35 vteřin početní výhody domácí připravil faul Saponariho.

V 55. minutě šel pykat Petr Straka a Sparta se už při jeho trestu odhodlala k power play. Hned po návratu na led se dostal Petr Straka po Mertlově přihrávce do úniku, ale Honzíka nepřekonal. Sparta se snažila o zdramatizování závěru marně. Doma neuspěla po třech výhrách a utrpěla pátou porážku z posledních osmi duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Sparta Praha): "Dostali jsme se v první třetině do dvoubrankové ztráty. Od druhé třetiny jsme byli možná opticky aktivnější a hráli víc na puku, ale strašně se nadřeme na gól. Dnes jsme ho nedali a to rozhodlo o tom, že jsme bez bodu."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Vyšla nám první třetina a odskočili jsme na 2:0. Asi se na Spartě podepsalo, že měla pauzu. My jsme byli v tempu, protože jsme teď měli zápasy rychle za sebou. Od druhé třetiny se Sparta zlepšila, zvýšila pohyb. Její hráči se asi nastartovali, byli odpočinutí. My jsme se de facto jenom bránili. Druhá třetina v našem podání nebyla dobrá, ale takové zápasy jsou. Odbránili jsme to a něco jsem si řekli. Ve třetí třetině byla Sparta znovu o trošku aktivnější, ale jsme rádi, že jsme to dnes i díky gólmanovi a obětavosti ubránili a vezeme si tři body."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Schleiss (Mertl, Kaňák), 17. P. Straka. Rozhodčí: Hribik, Hradil - Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 9038.

Sparta: Aittokallio (21. Honzík) - T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Kalina, J. Mikuš, Piskáček, Švrček, Nedomlel - Forman, Pech, Smejkal - A. Kudrna, P. Vrána, Uher - Reichenberg, Klimek, Říčka - Saponari, Rousek, Kumstát. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Kaňák, Moravčík - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Stach, D. Kubalík - M. Chalupa, Kracík, P. Straka - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.