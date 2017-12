Plzeň - Hokejisté Plzně deklasovali ve 29. kole extraligy Olomouc 6:0 a prodloužili svoji bodovou sérii na třináct utkání, z nichž dvanáct vyhráli. O osudu utkání rozhodl vedoucí tým soutěže ve druhé třetině, ve které čtyřikrát skóroval. Dvakrát trefil Miroslav Indrák. Páté čisté konto v sezoně, druhé proti Hanákům, si připsal brankář Miroslav Svoboda.

Domácím do tempa pomohla v úvodu početní výhoda, během níž sice nejprve zahrozil střelou po rychlém brejku a přečíslení dva na jednoho Strapáč, ale za chvíli už musel na druhé straně zlikvidovat pokus nekrytého Kracíka Konrád. V páté minutě už olomoucký gólman zasáhnout nestačil, když chyby v rozehrávce využil Sklenička k úspěšnému výjezdu zpoza branky.

Poté se aktivnější Indiáni dlouho nemohli prosadit do šance, až po zaváhání defenzivy hostů zamířil ve 14. minutě na brankovišti osamocený Denis Kindl po vybídnutí od Hollwega nad.

Krátce po pauze zakončení unikajícího Indráka dokázal vytěsnit Konrád mimo, ale ve 22. minutě už nedokázal zastavit tvrdou střelu Kaňáka, jenž svým prvním extraligovým gólem zvýšil na 2:0. Odpovědět mohl po ideálně načasované přihrávce Eberleho Knotek, ale jeho bekhendovou střelu gólman Svoboda vyrazil.

Následně Indiáni začali díky kombinacím ve velké rychlosti Kohouty přehrávat a ve 29. minutě po nezištné nabídce Kracíka přidal při ponechané výhodě pohodlně třetí gól Indrák a vyhnal tím Konráda z branky. Jeho náhradník Falter se uvedl skvělým zákrokem proti přesilovkovému voleji Gulaše.

Ve 35. minutě nejprve z ojedinělé akce na druhé straně ztroskotal nekrytý Holec na Svobodovi a z protiútoku skóroval Stach ranou švihem z levého kruhu. Hosté pak přečkali gólovou příležitost Petra Straky, necelé dvě minuty před druhou sirénou však Indrák tečoval nahození Jonese na 5:0.

Závěrečná třetina se odehrála spíše z povinnosti. Olomoučtí nepřekonali Svobodu ani během přesilové hry ve 46. minutě, kdy selhal mezi kruhy volný Laš. Naopak po samostatném úniku uzavřel Kratěna proti svému někdejšímu mateřskému týmu výsledek na konečných 6:0.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Narazili jsme na nepříjemného soupeře, na kterého jsme se museli dobře připravit. V první třetině jsme díky dobrému forčekinku čtvrtého útoku dali gól na 1:0, to nás trochu uklidnilo. Nakonec rozhodla druhá třetina, ve které jsme předvedli výborný výkon. Dohrávali jsme souboje, byli jsme silní na puku a dobře jsme brusli. Navíc jsme dobře naložili s šancemi a odskočili soupeři. Jsem rád, že kluci i za stavu 5:0 hráli ve třetí třetině tak, jak měli. Ani Olomouc to nevzdala, a tak se utkání pouze nedohrávalo. Chci pochválit hráče za předvedený výkon, byl asi náš nejpovedenější z těch pěti domácích zápasů."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Výsledek vypadá docela jasně, ale na šance to až tak jasné nebylo. Plzeň ukázala, že má v ofenzivě větší sílu. Dnes jsme vyloženě vyhořeli v koncovce. Myslím, že z toho, co jsme měli za příležitosti, jsme měli nějaký gól dát. Soupeři se naopak po brankách ve druhé třetině hrálo už v klidu. Výsledek je opravdu nepříjemný, ale vidím ho v šikovnosti v koncovce. Ztracené body v Plzni nás nemusí mrzet jako jinde. My jsme hráli ve třetí třetině o sebevědomí do dalších zápasů. Za stavu 5:0 to hráči nezabalili, což je jediný pozitivní bod tohoto zápasu."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. D. Sklenička, 22. Kaňák (P. Straka, Kratěna), 29. Indrák (Kracík, Stach), 35. Stach (Mertl, J. Kindl), 39. Indrák (Jones), 53. Kratěna. Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6003.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kracík, Stach - M. Chalupa, Kratěna, P. Straka - Hollweg, Preisinger, D. Kindl. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Olomouc: Konrád (29. Falter) - Jaroměřský, Vyrůbalík, Rutar, Ondrušek, Staněk, J. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Roman Vlach, Burian - Macuh, Strapáč, J. Káňa - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.