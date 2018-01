Praha - Příležitost vyrovnat účty za nedávnou porážku z Ostravy budou mít už po týdnu hokejisté Plzně, kteří ve středeční předehrávce 49. kola extraligy přivítají Vítkovice. Pro hosty je duel příležitostí snížit devítibodovou ztrátu, kterou ze třetí příčky na vedoucí Škodu mají.

Plzeň sice vyhrála jen dva z posledních sedmi zápasů, přesto nadále s přehledem vede. V čele tabulky má osmibodový náskok před Hradcem Králové. "Narazíme v pár dnech na stejného soupeře, což je určitě zajímavá konfrontace. Pokud si vybavuji dobře, podobné to měla s Vítkovicemi v prosinci i Sparta. Doma prohrála a venku pak dostala sedmičku. Neradi bychom dopadli stejně," řekl ČTK asistent plzeňského trenéra Ladislav Čihák.

Při vzpomínce na porážku 0:3 z ledu Vítkovic ze 3. ledna ho ale napadla řada pozitiv. "Díval jsem se na ten zápas zpětně znovu, a i když tam bylo samozřejmě pár věcí, které musíme zlepšit, odehráli jsme tam velmi kvalitní utkání. Musíme mít pořád stejný pohyb a využívat šance. Hrát dobře dozadu a nedělat chyby, jak jsme i přes výhru dělali naposledy proti Liberci. Tam jsme soupeře pouštěli do šancí, které by Vítkovice využily," uvedl Čihák.

"Nabádáme hráče, aby se zaměřili na obyčejnou střelbu. Potřebujeme dát nějaké góly, v Ostravě nás vychytal Bartošák. Musíme tam být před ním, on jakmile vidí puk, tak ho chytí, na něm jsme mnohokrát ztroskotali," doplnil Čihák. Dlouhodobě schází Preisinger.

Ostravanům začne v Plzni zajímavý venkovní trojboj, v jehož rámci zavítají posléze do Liberce a do Zlína. Naposledy se jim v aréně soupeře příliš nevedlo - v Hradci Králové prohráli v pátek 0:4. I tak šlo ale teprve o druhou porážku za posledních 13 vystoupení.

"Víme moc dobře, co nás čeká. Těžký soupeř, který vyniká ofenzivní silou a umí i vzadu. I když jsme Plzeň doma před týdnem porazili, tak jsme si vědomi rezerv, které v našem výkonu byly. Víme moc dobře o tom, že nás Plzeň u nás doma v určitých fázích zápasu přehrávala a o to více to bude těžší v Plzni. Jedeme tam s touhou a snahou uspět, bodovat, pokud možno vyhrát, ale také víme, že to bude extrémně těžké," řekl kouč Jakub Petr.

Na marodce je Výtisk, zpátky s týmem už je ale z juniorského světového šampionátu Kurovský.

Statistické údaje před středeční předehrávkou 49. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (1.) - HC Vítkovice Ridera (3.) Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 4:3 po sam. nájezdech, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mertl 37 zápasů/46 bodů (18 branek + 28 asistencí) - Jakub Lev 38/27 (17+10). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 1,93 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,02 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 2,96, 89,39 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Patrik Bartošák 2,06, 93,30 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,11 a 92,08. Zajímavosti: - Plzeň bodovala ve všech dosavadních 20 domácích zápasech v této sezoně a jen třikrát prohrála v nastavení. - Vítkovice vyhrály 11 z posledních 13 zápasů. - Plzeň vyhrála ve vzájemných zápasech doma čtyřikrát za sebou.