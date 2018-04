Praha - Čtvrteční výhrou v Brně hokejisté Plzně odvrátili konec sezony a jsou odhodláni udělat v sobotu před vlastními fanoušky další krok, který by je přiblížil obratu v semifinálové sérii. V play off české extraligy ještě žádný tým nedokázal otočit sérii hranou na čtyři vítězství ze stavu 0:3, Západočeši však věří, že se jim podaří tuto bilanci změnit.

"Myslím, že to bude opět podobné utkání jako ta předešlá. Bude to vyrovnané. Kometě chybí jeden krok do finále, naše situace je v tuto chvíli o něco lehčí, ale pořád je to 3:1 na zápasy," řekl asistent trenéra Škody Ladislav Čihák. "Doma odevzdáme maximum, abychom se ještě jednou vrátili do Brna," uvedl.

Západočeši ve čtvrtém duelu semifinále ukončili sérii třinácti výher Komety v play off. V sobotu se budou snažit navázat na výsledek z 21. listopadu, kdy doma Brno porazili. Další tři vzájemná utkání v sezoně v Home Monitoring aréně vyhráli úřadující mistři.

"Těšíme se na domácí zápas. Naposledy jsme do toho dali všechno a vyšlo to. Všechny čtyři zápasy byly, myslím, velmi vyrovnané, všechno to může dopadnout všelijak. Pokusíme se to ještě trošku zamotat," řekl útočník Miroslav Preisinger.

Kometa chce naopak udělat vše pro to, aby se v pondělí v Brně již nehrálo. "Pro nás se nic nemění. Na utkání se zase připravíme, bilance v play off na venkovních hřištích máme výborné, to by nám mělo i dodat sebevědomí," poukázal asistent trenéra Kamil Pokorný na fakt, že Kometa na kluzištích soupeřů vyhrála sedmkrát za sebou. "Souhlasím s tím, že to bude zase vyrovnaný zápas. Věřím ale, že to rozhodneme a ukončíme už v Plzni," dodal.

V klidu je i útočník Hynek Zohorna, se šesti góly nejlepší střelec Brna a zároveň nejproduktivnější hráč týmu ve vyřazovací části. "Nic se neděje, nejsme z toho nějak vykolejení. Vůbec ne. Máme další zápas před sebou, je to 3:1 a nám pořád chybí jen jeden krok k postupu. Musíme tohle hned hodit za hlavu. Je to play off, série budou vyrovnané, to jsem říkal už před touto," řekl Zohorna po první prohře v sérii.

Zápas v Plzni začne v 17:20.