Praha - Nejlepší dva týmy základní části soutěže se ve čtvrtek poprvé v tomto ročníku představí ve vyřazovacích bojích hokejové extraligy. Vítěz Prezidentského poháru Plzeň přivítá Olomouc, ambiciózní Hradec Králové, jenž se netají mistrovskými ambicemi, pak druhý úspěšný celek z předkola Liberec. V pátek se soupeři utkají na stejných stadionech znovu, v Olomouci a Liberci se následně bude hrát v pondělí a v úterý.

Plzeň narazí na Olomouc, jež si místo mezi osmičkou zajistila díky výhře 3:1 na zápasy v předkole proti Zlínu. S Hanáky má Škoda zajímavou bilanci ze základní části. Třikrát je Západočeši porazili, z toho doma 10:0 a 6:0, ale vedle toho na ledě soupeře prohráli 0:5.

"Pauza už byla dlouhá, takže si přejeme, aby nám play off konečně začalo. Čeká nás těžký soupeř, ale ve čtvrtfinále si nevyberete. Olomouc sází na poctivý hokej, důraznou defenzivu opřenou o velké beky a výborného Konráda v bráně," uvedl pro plzeňský Deník majitel a trenér Martin Straka.

"Bude to hlavně o nás. Chce to chytit začátek a k tomu nás dovede jen maximální nasazení a bojovnost. Že jsme vyhráli základní část, je hezké, ale teď to nic neznamená, je to pryč. Vybojovat si to musíme na ledě. Začíná play off a jen když budeme jezdit po zadku a rvát se o každý puk, tak můžeme uspět," doplnil Straka.

"Jsou to urputní bojovníci, takže pro nás hrozně těžký soupeř. Nelze se moc ohlížet na zápasy, co jsme s nimi v sezoně hráli. Jak jsme jim dali 'desítku', to byl zápas, který se jim vyloženě nepovedl a nám tam spadlo vše, na co jsme sáhli. Musíme vycházet z toho, co hráli v předkole proti Zlínu, to nám napoví více," prohlásil plzeňský obránce Michal Moravčík.

Olomoučtí měli na dosah dokonce přímý postup do čtvrtfinále, zklamání ale hodili rychle za hlavu a zvládli předkolo. "Je dobré, že jsme tím trochu rozehraní. Je to výhoda; vyhráli jsme tři zápasy, a myslím, že na Plzeň můžeme jít s klidnou hlavou a pokusíme se urvat to i podruhé, každý chce co nejdál," řekl odhodlaně obránce Jakub Galvas.

"Soupeř hraje kombinační hokej, zdobí ho dobré bruslení, důrazné napadání obránců. Plzeň je v pohodě. Ale zkusíme je co nejvíce potrápit," přislíbil brankář Branislav Konrád.

Hradci Králové začíná hlavní část mise, na jejímž konci by měl být zisk mistrovského titulu. První překážkou budou pro Mountfield hráči Liberce, kteří smetli v předkole Spartu 3:0 na zápasy.

"Liberec je mužstvo, které hraje organizovaně jak v obraně, tak i v útoku. Charakterizují ho rychlé přechody z útoku do obrany a naopak, agresivní hokej a kompaktnost. Pětka, která je zrovna na ledě, si často a dobře pomáhá," všiml si kouč Východočechů Václav Sýkora.

"Liberec se také hodně tlačí do brány a je nebezpečný v předbrankovém prostoru, další jeho silnou stránkou jsou přesilovky a celkově přečíslení soupeře. Výkon podporuje kvalitní gólman, který patří ke špici v extralize," připomněl Sýkora spolehlivé výkony Romana Willa. "Liberec už dlouhodobě patří ke špici extraligy, jsou předloňským mistrem a loňským finalistou. To svědčí o všem," doplnil zkušený trenér Sýkora.

Liberec se proti Spartě předvedl ve výborné formě, s kompaktním výkonem a velkým odhodláním. "Dostali jsme se na styl hokeje, který jsme chtěli hrát po celou sezonu. Hrajeme konsolidovaně a organizovaně, za čímž je celosezonní práce. Na týmu je vidět chuť, máme neskutečnou týmovou chemii v kabině. Jsem velmi spokojený i s klíčovými hráči, který pracují stoprocentně pro tým," pochvaloval si kouč Filip Pešán.

Čtvrtfinálového soupeře Hradec Králové vnímá podobně jako Spartu. "I Hradec má velká jména, opakovaně jeden z nejsilnějších kádrů ligy, ne-li úplně ten nejsilnější, extrémní rozpočet a očekávání velkých úspěchů. My můžeme být těmi, kdo udělá v jejich kalkulech trošku problém," věří Pešán.

Očekává, že jeho mužstvo se bude muset vypořádat s velice defenzivním stylem hry. "Oni hrají na minimum inkasovaných branek a budou chtít asi rozhodovat v přesilovkách. Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že se dokážeme dobře připravit na kohokoliv. A stejně tak věřím, že když jsme dokázali vyřadit jmény nabitou Spartu, dokážeme vyřadit jakéhokoliv soupeře," prohlásil Pešán.

Co nejdéle si užít jedinečnou atmosféru play off chce i zkušený zadák Ladislav Šmíd, jenž hrál naposledy vyřazovací boje ještě v zámoří v sezoně 2005/06, kdy v nižší AHL hájil barvy týmu Portland Pirates. "Doufám, že to ještě není konec a pohodu a sebevědomí ze série proti Spartě si přeneseme i do čtvrtfinále," přál si Šmíd.

"Bude to určitě těžké, protože jde o jeden z nejlepších týmů ligy. Máme respekt z každého, ale zase nijak obrovský. A stejně jako jsem říkal už před sérií se Spartou - bude záležet hlavně na nás. Myslím, že s naším týmem můžeme porazit kohokoliv," uvedl Šmíd.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále extraligy (15. a 16. března): HC Škoda Plzeň (po základní části 1.) - HC Olomouc (8.). Začátky: čtvrtek 16:00 (ČT sport), pátek 17:30. Vzájemné zápasy v sezoně: 10:0, 0:5, 6:0, 4:2 (nejproduktivnější hráči: Tomáš Mertl 5 branek + 2 asistence - David Škůrek 2+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 5 zápasů - 3 výhry - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra - skóre: 16:6. Nejproduktivnější hráči týmů v základní části: Milan Gulaš 48 zápasů/61 bodů (23 branek + 38 asistencí) - Jan Knotek 51/30 (17+13). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Petr Strapáč 4/4 (2+2). Statistiky brankářů v základní části: Miroslav Svoboda průměr 2,10 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,57 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Tomáš Král 1,25 a 94,44, Alexandr Hylák 2,45, 91,10 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Branislav Konrád 2,47, 90,53 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,28 a 89,84. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Branislav Konrád 2,00 a 93,16. Zajímavosti: - Plzeň se s Olomoucí v play off potká podruhé. V roce 2016 Západočeši uspěli ve čtvrtfinále a vyhráli 4:1 na zápasy. - Škodu čeká první zápas od neděle 4. března, na konci základní části vyhrála čtyři z posledních pěti duelů. - Olomouc dohrála sérii předkola se Zlínem v sobotu 10. března a vyhrála 3:1 na zápasy. - Hanáci vyhráli v předkole oba duely ve Zlíně a v součtu se základní části zvítězili venku ve čtyřech z posledních pěti duelů. - Výhra Plzně nad Olomoucí 10:0 ze 3. kola byla nejvyšší v této sezoně extraligy. - Plzeň je ve čtvrtfinále posedmnácté a přešla přes něj dosud sedmkrát. - Olomouc se dostal ve svém osmé extraligové sezoně do čtvrtfinále počtvrté a uspěla jen v roce 1994, kdy získala svůj jediný titul. - Čtyřicetiletý plzeňský útočník Ondřej Kratěna je odchovancem Olomouce a hrál za ni naposledy v ročníku 1995/96, po kterém odešel do Vsetína. Brankář Alexandr Hylák působil v Olomouci v závěru sezony 2009/10 ještě v první lize. Útočník Denis Kindl hrál za Hanáky rovněž v druhé nejvyšší soutěži v ročníku 2013/14. - Olomoucký útočník Marek Laš hrál za Plzeň v letech 2006 až 2009. Forvard Miroslav Holec působil na západě Čech v druhé polovině sezony 2013/14. Mountfield Hradec Králové (2.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátky: čtvrtek 18:00, pátek 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 0:3, 3:1, 4:5 po sam. nájezdech, 3:1 (nejproduktivnější hráči: Jan Ordoš 2+2 - Lukáš Cingel, Rudolf Červený oba 2+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči týmů v základní části: Jaroslav Bednář 46/42 (15+27) - Martin Bakoš 52/40 (14+26). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Tomáš Filippi 3/3 (2+1). Statistiky brankářů v základní části: Patrik Rybár 1,73, 93,19 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,56, 94,64 a dvakrát udržel čisté konto - Roman Will 2,34, 91,29 a šestkrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Roman Will 1,31 a 95,06. Zajímavosti: - Hradec Králové ve vzájemných zápasech vyhrál nad Libercem doma pětkrát za sebou. Bílí Tygři na jeho ledě zvítězili naposledy 8. prosince 2015 (4:3 v prodloužení). - Mountfield hrál naposledy v neděli 4. března a výhrou ve východočeském derby v Pardubicích 3:1 si spravil chuť po dvou zápasech bez bodu. Celkově na konci základní části ale vyhrál pět z posledních sedmi utkání. - Liberec dohrál sérii předkola se Spartou v pátek 9. března a ovládl ji 3:0 na zápasy. Bílí Tygři v součtu se základní části vyhráli šest z posledních sedmi utkání. Prohráli jen v závěrečném 52. kole na ledě Vítkovic 2:3 v prodloužení. - Hradec Králové je ve čtvrtfinále ve své šesté extraligové sezoně popáté. Od přechodu Mountfieldu s licencí na nejvyšší soutěže z Českých Budějovic v roce 2013 mezi nejlepšími čtyřmi nechyběl. Do semifinále postoupil jen jednou v minulé sezoně. - Liberec je ve svém 16. ročníku v nejvyšší soutěži ve čtvrtfinále podesáté a sedmkrát v něm uspěl. Předloňský mistr a obhájce stříbra útočí na třetí medaili za sebou. - Hradecký útočník Jiří Šimánek působil v Liberci v části sezony 2008/09, kdy tam hostoval z Českých Budějovic. Asistent trenéra Mountfieldu Pavel Hynek vedl Liberec v letech 2013 a 2014. - Liberecký útočník Petr Jelínek působil v Hradci Králové krátce v sezoně 2004/05 ještě v první lize. - Liberecký obránce Martin Ševc může sehrát ve čtvrtek 400. zápas v extralize a Filip Pyrochta 100. duel v nejvyšší soutěži. - Hradecký útočník Martin Látal v sobotu oslaví 30. narozeniny.