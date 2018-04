New York - Hokejisté Pittsburghu budou v nadcházejícím play off NHL usilovat o zisk třetího Stanley Cupu v řadě, čímž by se stali prvním týmem od 80. let, kterému se to povedlo. Hned v premiérové sezoně okusí vyřazovací část nováček z Vegas, který v základní části vytvořil řadu rekordů. Nadstavbová část ročníku začne třemi duely ve středu.

Vyhrát Stanley Cup třikrát po sobě se naposledy podařilo New York Islanders, kteří v letech 1980 až 1983 opanovali soutěž dokonce čtyřikrát v řadě. "Všichni nám minulý rok tvrdili, že vítězství nezopakujeme. Ale mýlili se. Takže proč bychom nemohli uspět i potřetí?" ptal se trenér Mike Sullivan. "Na našem mužstvu se mi líbí, že když jde o všechno, hrajeme nejlépe," dodal padesátiletý Američan.

Pittsburgh, jehož barvy hájí český útočník Dominik Simon, vyzve v prvním kole v pensylvánském derby rivala z Philadelphie. Za Flyers nastupují nejproduktivnější Čech v lize Jakub Voráček, bek Radko Gudas a gólmani Petr Mrázek a Michal Neuvirth, který je momentálně zraněný.

"Jsou šikovní a rychlí. Mají kvalitní obránce, kteří se zapojují do brejků. Je to hodně dobrý tým. Vždyť skončili dva body za námi. Daří se jim, takže to bude velká výzva," uvedl zadák Penguins Kris Letang. Pittsburgh v základní části proti Philadelphii ovládl všechny čtyři duely.

Oba týmy se v play off utkají poprvé od roku 2012. Tehdy se z postupu po šesti zápasech, v nichž padlo 56 gólů a 314 trestných minut, radovala Philadelphia. Od té doby ale žádnou sérii nevyhrála. "Tenkrát to bylo bláznivé. Něco takového ještě hodně dlouho neuvidíte," zavzpomínal kapitán Penguins Sidney Crosby.

Vegas se v první sezoně v historii klubu povedlo ovládnout Pacifickou divizi. Golden Knights navíc vytvořili nováčkovské rekordy v počtu vítězství doma i venku, získaných bodů nebo nejdelší bodové série. Nevadský celek se postaví proti Los Angeles, dvojnásobným šampionům z let 2012 a 2014.

"Musíme jít do toho sebevědomě. Pokud předvedeme naši hru, dopadne to dobře," prohlásil forvard Vegas Jonathan Marchessault. Golden Knights se v brankovišti budou opírat o výkony trojnásobného vítěze Stanley Cupu Marca-Andrého Fleuryho. Za Vegas hraje útočník Tomáš Nosek a na farmě v celku Chicago Wolves čeká na další šanci Tomáš Hyka. Kings žádného Čecha v sestavě nemají.

Série Boston - Toronto nabídne souboj dvou mužstev z tzv. Originální šestky, která tvořila NHL v letech 1942 až 1967. Na straně Bruins se představí útočníci David Krejčí a David Pastrňák, s 35 góly nejlepší český střelec v základní části. Maple Leafs se mohou spolehnout na obránce Romana Poláka a centra Tomáše Plekance.

"Je to velmi těžký soupeř. Hrají rychle a ve vysokém tempu, mají hodně šikovných hráčů a nikdy se nevzdávají," řekl na adresu kanadského týmu nejproduktivnější hráč Bostonu Brad Marchand. Oba soupeři se v play off střetli už čtrnáctkrát, přičemž poslední čtyři série ovládli Bruins.

Čtyřnásobné české zastoupení bude mít i duel mezi Washingtonem a Columbusem. Do sestavy Capitals patří beci Jakub Jeřábek a Michal Kempný a forvard Jakub Vrána, Blue Jackets využívají služeb útočníka Lukáše Sedláka. "Doufám, že v play off předvedeme maximum. Sezona začíná od začátku a nikdo vám nedá nic zadarmo," podotkl sedminásobný nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin, jenž stejně jako samotný Washington čeká na první Stanley Cup v kariéře.

Vítěz Východní konference Tampa Bay se o postup do druhého kola popere s New Jersey, které se do vyřazovací části dostalo po šesti letech. "Všechny týmy v play off jsou kvalitní. Rozdíl mezi nimi je minimální. Nálepky 'favorita' se ale nezbavíte," uvědomuje si kouč Lightning Jon Cooper, který má k dispozici zadáka Andreje Šustra a forvarda Ondřeje Paláta. Debut v play off si odbude jednadvacetiletý útočník Devils Pavel Zacha.

Další derby bude k vidění v Kalifornii, kde si proti sobě zahrají Anaheim a San Jose. Tři ze čtyř vzájemných utkání v základní části dospěla až do samostatných nájezdů. Za Ducks se představí dvacetigólový střelec Ondřej Kaše. Ještě o dvě trefy víc zaznamenal jeho protivník Tomáš Hertl.

Nejlepší tým základní části a poslední finalista Stanley Cupu Nashville se postaví proti Coloradu, které se oproti minulé sezoně, kdy skončilo suverénně poslední v lize, zlepšilo z 48 na 95 bodů. "Překvapili jsme sami sebe. V průběhu sezony jsme si uvědomili, jak dobří jsme, jelikož jsme poráželi kvalitní týmy," popsal vzestup Avalanche forvard Nathan MacKinnon. Série bude bez českého zastoupení stejně jako duel mezi Winnipegem a Minnesotou.

"Hráli velmi dobře, zejména ve druhé polovině sezony," ocenil Wild zadák kanadského celku Tyler Myers. "V play off se může přihodit cokoli. Musíme ukázat to nejlepší," uzavřela osmadvacetiletá opora Jets.