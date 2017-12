Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli ve 32. kole extraligy nad Jihlavou 3:2. Utkání rozhodl v čase 58:46 francouzský útočník Sacha Treille. Dynamo tak porazilo nováčka soutěže i potřetí v sezoně.

Předvánoční duel rozjela lépe Jihlava, kterou už ve třetí minutě poslal při přesilovce do vedení zblízka Hamill. Dynamo po vlažném nástupu poprvé zahrozilo až v desáté minutě tečovanou střelou Hrabala, kterou Vejmelka vyrazil jen s obtížemi. V obdobné situaci ve 13. minutě už jihlavský brankář zasáhnout nestačil a Tomášek vyrovnal.

Podobný úvod měla i druhá třetina a Dukla se znovu radovala z gólu, ovšem hlavní rozhodčí po poradě s kolegou u videa rozhodl, že Čachotského střela se odrazila jen od tyče. Do vedení se tak dostaly Pardubice, když kotouč za Vejmelku dotlačil důrazný Beran. Další velkou možnost Petra Sýkory si hostující brankář, který v minulosti v Pardubicích působil, pohlídal.

A jeho spoluhráči v poli z toho mohli následně těžit. Blízko k vyrovnání byl Stříteský, ale Kacetl jeho gólovou ránu schoval do lapačky. Následné pokusy Anděla při přesilovce mířily těsně vedle branky. Dukla se přesto ještě před přestávkou dočkala zaslouženého vyrovnání, a to když Stříteskému připravil pozici ke skórování parádní přihrávkou Hamill.

Kanadský útočník byl vidět po celý zápas. Ve 45. minutě mu chyběly centimetry, aby po pěkném manévru dostal kotouč za brankovou čáru. Na druhé straně Vejmelka ve dvou velkých šancích vychytal Petra Sýkoru a zápas pomalu spěl do prodloužení. Dynamo však rozhodlo ještě před koncem normální hrací doby. Nejprve sice domácí nevyužili více než minutovou přesilovku pět na tři, ale 74 vteřin před třetí sirénou ujel Treille a střelou k tyči zajistil Dynamu výhru. Jeho zakončení však podle televizních záběrů předcházelo postavení mimo hru.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Musím hráčům poděkovat za vybojované a vydřené vítězství, kdy neskládali zbraně a věřili až do konce. Zápas jsme nerozehráli dobře, hned v prvním oslabení jsme dostali gól a výsledek jsme dotahovali. Možná se na nás projevila únava z cestování do Vítkovic, navíc se při blokování střely zranil lídr Rolinek, takže vznikl problém se sestavou. Všichni hráči do toho dali srdce a o to více si vítězství ceníme, protože se nám některé věci nedařily a neproměnily jsme přesilovku pět na tři."

František Zeman (Jihlava): "Utkání se mi hodnotí velice těžko. Za předvedený výkon si hráči zaslouží poděkování, a kdo ten zápas viděl, tak si udělá hodnocení sám pro sebe. Hráčům jsme řekli, že jim musíme poděkovat a že takové zápasy máme vyhrávat o dva tři góly. Pak do toho nebude moci vstupovat další artikl."

HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Tomášek (Mojžíš), 25. M. Beran (Tomášek), 59. S. Treille (Hrabal) - 3. Hamill (Rabbit), 37. Stříteský (Hamill, Čachotský). Rozhodčí Bejček, Lacina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 8011.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Hrabal, Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, Treille - J. Sýkora, Poulíček, M. Beran - Bojko, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Jihlava: Vejmelka - De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Bryhnisveen, Šidlík, Ulrych - Čachotský, Hamill, Rabbit - Žálčík, Skořepa, Seman - T. Kubalík, A. Zeman, Anděl - Rys, R. Hubáček, M. Hlinka. Trenéři: Vlk a F. Zeman.