Žilina - Čeští hokejisté zdolali v přípravném utkání v Žilině domácí Slovensko 2:1 a oplatili tak soupeři středeční porážku 0:2 z Třince. Svěřenci trenéra Josefa Jandače sice prohrávali od 19. minuty po trefě Marka Zagrapana, ale ve druhé třetině otočili výsledek Pavel Musil a David Tomášek.

Český tým ukončil v součtu s minulou sezonou čekání na gól po 176 minutách a deseti vteřinách. V 62. vzájemném zápase se Slovenskem si připsal 41. výhru. Další reprezentační akce v olympijské sezoně čeká Jandačův výběr od 8. do 12. listopadu, kdy se hraje turnaj Karjala ve Švédsku a Finsku.

Češi nastoupili oproti středečnímu duelu s debutujícím brankářem Miroslavem Svobodou, který nahradil Bartošáka, a bez obránce Davida Musila. Ten už do Žiliny nezamířil a chystá se s Třincem na vstup do Ligy mistrů. V sestavě Slovenska se objevil nově povolaný obránce Michal Roman ze Žiliny. Nahradil sparťana Juraje Mikuše, jenž ve středu utrpěl zlomeninu nosu.

Jandačův výběr se v úvodu ubránil při Šulákově trestu a dokonce mohl v oslabení získat vedení. Šťastný se dostal do brejku s Vojtěchem Tomečkem, který ale ztroskotal na brankáři Tomkovi. V sedmé minutě projel slovenskou obranou Šulák, gólman domácí Žiliny však opět úspěšně zasáhl. Následně při Romančíkově trestu nebyli Češi nebezpeční.

Při dalším Šulákově vyloučení si Svoboda poradil s Čerešňákovou ránou a stihl puk přikrýt před dorážejícím Kudrnou. Slováci se pak dostali do náporu, který v 19. minutě vyústil ve vedoucí gól. Brejčákovu přihrávku usměrnil z mezikruží za Svobodu Zagrapan.

V úvodu druhé dějství mohl zvýšit Tybor. Češi odpověděli náporem, ale při sérii šancí se jim nepodařilo vyrovnat. V 26. minutě po Macíkově protiútoku pomohla Svobodovi tyč. Před polovinou utkání byl Jandačův tým blízko gólu opět při vlastním oslabení, ale kapitán Lenc trefil tyč.

Ve 30. minutě se už Češi dočkali. Lenc vyhrál v levém kruhu vhazování pro Pavla Musila, který trefil střelou zápěstím levý horní roh Tomkovy branky a radoval se z premiérového gólu v reprezentaci. Český tým se v součtu s minulou sezonou radoval z gólu po 176 minutách a deseti vteřinách.

Další nebezpečný pokus vyslal Tomeček, na druhé straně pálil nebezpečně Koyš. V 37. minutě Češi otočili stav. Obránce Klok zpoza branky uvolnil Tomáška, který překonal Tomka. Další možnost měl Herman, jenž na slovenského gólmana nevyzrál.

V úvodu třetího dějství zahrozil Pavel Musil. Český tým pak odolal při Stachově vyloučení, kdy trefil Zagrapan jen boční síť. Domácí se zase ubránili při českém náporu v přesilovce za špatné střídání Slováků i při následném Hovorkově pobytu na trestné lavici.

V 55. minutě mohl vyrovnat po Hudáčkově akci slovenský kapitán Nagy a Češi se ubránili i při Indrákově trestu. Přestože se Uhrovi v 58. minutě nepodařilo pojistit výsledek, Jandačův výběr těsný náskok udržel.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Bylo to podobné utkání jako to středeční. Podali jsme zase bojovný výkon, byli jsme malinko lepší do obrany, ale v té koncovce je to pořád podobné. Musíme si vytvořit plno šancí, abychom dali gól. Neproměnili jsme jedinou přesilovku ve dvou utkáních. Na té koncovce musíme hodně pracovat. Co se týče nasazení, bojovnosti, tak to tam kluci dají, ale potom to hokejové řešení kolem brány musí být lepší."

Pavel Musil (útočník ČR, střelec branky na 1:1): "Byl to můj první gól, jsem za to rád i také za to, že jsem pomohl k vítězství. Zkoušíme to i v Boleslavi, že křídlo jde hned za pukem, když se vyhraje buly. Naštěstí mě rozhodčí předtím vyhodil z vhazování, takže pak jsme si s Lencíkem (Radanem Lencem) role prohodili."

David Tomášek (útočník ČR, střelec vítězného gólu): "Mluvilo se o tom včera a mluví se o tom vždycky, že máme dobré šance a nedáváme góly, takže jsem samozřejmě rád, že jsem pomohl k výhře přispět. Viděl jsem tam Lukáše Kloka, jak se tam zbavil protihráče, houknul jsem si na něj a výborně mi to nahrál. Já už jsem to potřeboval jenom dobře trefit a naštěstí to tam padlo."

Miroslav Svoboda (brankář ČR): "Byla to těžká premiéra. Kluci hráli fakt dobře a dostali jsme gól na 0:1. Ale hráli jsme líp než soupeř, pro mě bylo těžké to udržet. Byl jsem přesvědčený, že když nedostaneme rychle druhý gól, tak vyrovnáme a pokusíme se vyhrát. Pro mě to bylo těžké hlavně v první třetině, protože jsme v Plzni moc přáteláků ještě nehráli, měnil jsem skoro celou výstroj, takže se furt ještě necítím, jak bych měl. Ve třetí třetině už se do toho člověk líp dostane."

Michal Handzuš (dočasný asistent trenéra SR): "Je škoda dnešního výsledku, protože si myslím, že jsme dnes hráli lépe než včera. Dva inkasované góly byly vyústěním dění ve druhé třetině. V té jsme přibližně od 30. minuty a do jejího konce propadali a pouštěli jsme soupeře do přečíslení."

Slovensko - ČR 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. M. Zagrapan (Brejčák) - 31. P. Musil (Lenc), 37. Tomášek (Klok, M. Hanzl). Rozhodčí: Konc, Stano - Výleta, Tvrdoň (všichni SR). Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3763.

Slovensko: Tomek - Černák, Brejčák, Čerešňák, Gernát, Holenda, Kotvan, Romančík, Michal Roman - Svitana, L. Hudáček, Nagy - A. Kudrna, Hovorka, Tybor - Macík, M. Zagrapan, Buc - Paulovič, Sukeľ, Koyš. Trenéři: Craig Ramsay, Michal Handzuš a Ľubomír Višňovský.

ČR: M. Svoboda - D. Sklenička, Šulák, Pyrochta, T. Dvořák, Němeček, Klok, Kalina - D. Kaše, P. Musil, Lenc - Indrák, Stach, P. Straka - M. Hanzl, Tomášek, Uher - V. Tomeček, Herman, Šťastný. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous a Jaroslav Špaček.