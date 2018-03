Zlín - Hokejisté Olomouce zvítězili ve čtvrtém duelu předkola ve Zlíně nad domácími Berany 3:2, celou sérii vyhráli 3:1 a postoupili do čtvrtfinále extraligového play off. V boji o semifinále se utkají s vítězem základní části Plzní. Zlín je po Spartě druhým týmem, kterému skončila sezona. Olomouc si ve své osmé extraligové sezoně zahraje čtvrtfinále počtvrté.

K postupové výhře Hanákům pomohla precizní defenzivní hra podložená skvělým výkonem slovenského brankáře Branislava Konráda. Úvodní gól hostů vstřelil v 8. minutě Jakub Herman, druhý při přesilovce ve 42. minutě obránce Jakub Galvas.

Zlín ale nerezignoval a v závěrečném dramatu při hře bez brankáře zkorigoval výsledek Tomáš Fořt. Náskok Olomouce ale navýšil střelou do prázdné branky Marek Laš, nicméně v 58. minutě ještě vykřesal naději na zvrat znovu v power play Pavel Klhůfek. Těsnou výhru už Olomouc s vypětím sil ubránila.

Trenér Zlína Robert Svoboda ve snaze odvrátit mečbol promíchal první tři útočné řady. Pohromadě nechal pouze produktivní čtvrtý útok, který v předchozích utkáních play off vstřelil polovinu ze šesti branek Beranů. Do sestavy se vrátili uzdravený obránce Nosek a útočník Popelka. Hanáci se museli obejít bez zraněného obránce Ondruška, který ještě v pátek večer podstoupil v Přerově operaci zlomené ruky.

Od úvodních minut vsadili domácí na útočný hokej. Vytvořili si územní převahu, přes pozornou defenzivu se ale nedostávali do střeleckých příležitostí. Hanáci se ubránili i při prvním oslabení a v 8. minutě udeřili. Hbitý Jergl unikl po pravé straně a z jeho přihrávky Herman prostřelil Kašíka. Kohouti poprvé v sérii dali úvodní gól. Inkasovaná branka otřásla sebedůvěrou Beranů, vypadli z tempa a trápili se při zakládání útočných akcí.

Z útlumu se Berani probrali ve druhé třetině. Vytvořili si několik vyložených šancí, ale neporadili si s Konrádem. Ten zlikvidoval Okálovo sólo, ve 24. minutě při něm stálo štěstí, protože Šťastného střela z pravé strany lehce tečovala horní tyčku. Další možnost promarnil Popelka, jenž sám před Konrádem mířil vedle. Houževnatí Kohouti důsledně bránili, nekomplikovali si situaci a mnohdy jen vyhazovali kotouče z obranného pásma.

Druhou ránu zasadili Hanáci při vyloučení zlínského kapitána Veselého v úvodu třetí třetiny. Kombinační akci Buriana se Strapáčem zakončil Galvas, jenž si od útočné modré čáry najel před branku a po krátké kličce překonal Kašíka.

Berani dohrávali bez zraněného obránce Žižky a útočníka Okála. Trenér Svoboda vsadil na riziko a už pět minut před koncem vyzkoušel power play. Tah mu vyšel, v 56. minutě po přihrávce Freibergse se kotouč od Fořtovy brusle odrazil do sítě. Pokračování hry bez brankáře už ale Zlínu nevyšlo a vítězství Olomouce zpečetil o minutu později Laš. O zápletku se sice ještě postaral Klhůfek při dalším pokračování hry bez brankáře, ale víc už domácí nestihli.

Čtvrtfinále extraligy začne v úterý

Už po skončení základní části bylo jasno o soubojích Třince s Pardubicemi a Vítkovic s mistrovskou Kometou Brno. Po pátečním postupu Liberce přes Spartu se rozhodlo o duelu Bílých Tygrů s Hradcem Králové.

Série Třince s Pardubicemi a Vítkovic s Kometou začnou v úterý a souboje Plzně s Olomoucí a Hradce Králové s Libercem ve čtvrtek.

Třinec s Pardubicemi se v play off utkají popáté. V roce 1997 ve čtvrtfinále Východočeši vyhráli 3:1 na utkání a stejně tak uspěli i v semifinále v roce 2003, kdy ovládli sérii 4:2 na zápasy, a také v roce 2010. Tehdy ve čtvrtfinále zvítězili 4:1 na utkání. Oceláři se proti Dynamu radovali v roce 2014 v boji o semifinále (4:1).

Vítkovice s Brnem i Hradec Králové s Libercem změří síly v play off poprvé. Plzeň proti Olomouci uspěla ve čtvrtfinále v roce 2016, kdy vyhrála 4:1 na zápasy.

Čtvrtfinále skončí nejdříve v úterý 20. března a nejpozději v pondělí 26. března. Semifinále pak začne ve čtvrtek 29. března a vyvrcholí nejdříve týden nato či nejpozději ve středu 11. dubna. Začátek finále je na programu v sobotu 14. dubna a nový mistr bude korunován nejdříve ve čtvrtek 19. dubna a nejpozději týden poté.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Chtěl bych poděkovat hráčům, že utkání nevzdali a bojovali až do konce. Ten byl dost dramatický. Olomouc využila šance, kterou měla. Ať už při prvním gólu, nebo při přesilovce ve třetí třetině. My jsme měli dvě vyložené příležitosti ve druhé třetině, kdy Okál i Popelka zůstali sami před brankou. Bohužel jsme góly nedali. V závěru jsme se pět minut před koncem rozhodli risknout hru bez brankáře, protože by se už podobná příležitost nemusela naskytnout. Nemáme se za co stydět. Postupuje šťastnější tým."

Zdeněk Venera (Olomouc): "O dnešním zápase se dá říci totéž, co o celé sérii. Byl hodně vyrovnaný. Dnes jsme poprvé dali úvodní gól. V předcházejících utkáních jsme měli začátky rozpačitější. Jedním z našich cílů právě bylo zabrat od začátku a nerozjíždět se pomalu, což by se nemuselo vyplatit. To se nám dnes podařilo. První gól byl docela pěkný, Jergl dal krásnou přihrávku žabkou a Herman pohotově zakončil. V takových zápasech, kdy jde o všechno a nedává se hodně gólů, je takový moment hodně důležitý. To se potvrdilo. Cítil jsem, že mužstvo hraje v pohodě a po druhém gólu to vypadalo velice nadějně. Ale co jsme dovolili soupeři v závěru, nás stálo spoustu nervů. Zlínu patří obrovská poklona, jak to zdramatizoval. My jsme se o výhru klepali."

Aukro Berani Zlín - HC Olomouc 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 56. Fořt (Ondráček, Freibergs), 58. Klhůfek - 8. Herman (Jergl, Strapáč), 42. J. Galvas (Strapáč, Burian), 57. Laš (Eberle, Jaroměřský). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 4163. Konečný stav série: 1:3.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Novotný - Okál, Fořt, Ondráček - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Popelka, O. Veselý - Klhůfek, Fryšara, Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Program čtvrtfinále play off:

Úterý 13. března - 1. zápasy:

17:20 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 3:2 po sam. nájezdech, 3:2 po sam. nájezdech, 2:6; ČT Sport),

17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno (1:5, 3:1, 0:1, 0:2).

Středa 14. března - 2. zápasy:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice,

18:20 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno (ČT Sport).

Čtvrtek 15. března - 1. zápasy:

16:00 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (10:0, 0:5, 5:0, 4:2; ČT Sport),

18:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (0:3, 3:1, 4:5 po sam. nájezdech, 3:1).

Pátek 16. března - 2. zápasy:

17:20 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (ČT Sport),

17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc.

Sobota 17. března - 3. zápasy:

17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera (ČT Sport).

Neděle 18. března - 4. zápasy:

16:40 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec (ČT Sport),

17:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera.

Pondělí 19. března - 3. zápasy:

18:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové.

Úterý 20. března - 4. zápasy:

18:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové.

Středa 21. března - případné 5. zápasy:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice,

17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno.

Čtvrtek 22. března - případné 5. zápasy:

17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc,

18:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec.

Pátek 23. března - případné 6. zápasy:

18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera.

Sobota 24. března - případné 6. zápasy:

17:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň,

18:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové.

Neděle 25. března - případné 7. zápasy:

15:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice,

16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno.

Pondělí 26. března - případné 7. zápasy:

17:30 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc,

18:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec.