Pardubice - Hokejisté Olomouce vyhráli na ledě Pardubic 3:2 a připsali si první výhru ve skupině o umístění na 11. až 14. místě. Pardubice naopak na vítězství čekají, v normální hrací době neuspěly jedenáctkrát v řadě a jejich ztráta na předposlední Karlovy Vary je již jedenáctibodová. Olomouc se v zápase rychle ujala vedení a pak dokázala zareagovat i na pardubické vyrovnání. Vítěznou branku vstřelil v 53. minutě dvougólový Jan Eberle. Dvakrát se trefil také pardubický Lukáš Nahodil.

Ačkoliv ani jednomu týmu reálně o nic nešlo, nasadili pardubičtí trenéři do hry kompletní sestavu. Lépe ale od začátku bruslili hosté a už ve třetí minutě se v přesilovce po Eberleho teči dostali do vedení. To mohli postupně navýšit Holec a Burian, ale ti na brankáře Růžičku nevyzráli. Jednu z ojedinělých šancí Dynama nezužitkoval Starý. Se skóre následně nepohnula ani čtyřminutová přesilovka Olomouce.

Dynamo mělo na začátku druhé třetiny k dispozici 79 vteřin převahy pět na tři, ale nic vážnějšího nevyprodukovalo. Vyrovnání tak zařídil až ve 26. minutě Nahodil, který se proháčkoval přes dva soupeře a trefil horní roh branky. Od té chvíle se ale oba týmy ve finální fázi trápily a šancí rapidně ubylo. Až v závěru druhé části si Pardubice vytvořily soustavný tlak, ale gól z něj ani při Rolinkově velké šanci nevytěžilo. Naopak vteřinu před druhou sirénou proměnil brejk střelou pod horní tyč Holec.

Pardubičtí hráči se snažili aktivní hrou ztrátu rychle stáhnout, ale ačkoliv trávili hodně času v útočném pásmu, do větších šancí se prakticky nedostávali. V 53. minutě navíc skákavý kotouč poslal z otočky do branky Eberle a výrazně přiblížil Olomouc k výhře. Dynamo však zápas nevzdalo a přesně šest minut před koncem třetí třetiny srovnal v přesilovce Nahodil. Srovnat už Dynamo nezvládlo, a to ani při závěrečné hře bez brankáře. Olomouc tak vyhrála čtvrtý z posledních pěti duelů.

Hlasy trenérů po zápase:

Miloš Holaň (Pardubice): "Musím v první řadě poděkovat divákům, že za námi pořád stojí. Na začátku zápasu jsme měli těžké nohy, byl to těžkopádný hokej a spíš boj než lehkost. Strašně se nadřeme na gól a potopí nás neuvěřitelná chyba zkušených hráčů, kteří nezvládnou situaci. Budu konkrétní, jedná se o Petra Hubáčka a Marka Trončinského. Dělají neskutečné chyby, a ačkoliv chceme hrát z obrany, tak hráči si neplní svoje povinnosti. Budeme muset zřejmě přistoupit k tvrdším trestům, protože takhle se za tým a za Pardubice nehraje. Bereme to jako přípravu na baráž, takže tvrdě trénujeme, ale to hráče neomlouvá. Výkon musí být úplně jiný a lepší. Musí se začít vyhrávat, protože v baráži pro nás bude největším soupeřem naše hlava."

Jan Tomajko (Olomouc): "Vyhráli jsme, jsme spokojení. Předchozí domácí zápas s Karlovými Vary jsme vysoko prohráli, takže to pro nás je taková určitá náplast."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 26. Nahodil (Rolinek, Schaus), 54. Nahodil (P. Sýkora, Trončinský) - 3. Eberle (Škůrek, Roman Vlach), 40. Holec (Macuh), 53. Eberle (Škůrek, Burian). Rozhodčí: Kika, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 3228.

Pardubice: Martin Růžička - Chaloupka, Trončinský, Ovčačík, Schaus, Ščotka, Nedbal - P. Sýkora, Rolinek, Nahodil - J. Sýkora, Tomášek, Hubáček - Bárta, T. Kaut, Starý - M. Beran, Poulíček, M. Kaut - Špirko. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Rutar, Ondrušek, Rašner, Staněk - Eberle, Roman Vlach, Burian - T. Miküš, Holec, Laš - Fořt, P. Mrázek, Macuh. Trenéři: Venera a Tomajko.

Tabulka:

1. Zlín 54 18 8 4 24 136:164 74 2. Olomouc 54 18 7 5 24 128:135 73 3. Karlovy Vary 54 14 1 11 28 119:166 55 4. Pardubice 54 9 6 5 34 133:189 44