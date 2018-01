Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 37. kole extraligy Mladou Boleslav 4:2. Hanáci zabrali po dvou zápasech bez bodů, uspěli pošesté z posledních osmi zápasů a udělali tak další krok k udržení pozice v první šestce. Mladá Boleslav naproti tomu prohrála počtvrté za sebou a má čtyřbodové manko na desátý Liberec.

Ve třetí minutě zakončoval neúspěšně přečíslení tří na jednoho Ostřížek, na druhé straně vyzkoušel pozornost Konráda Klepiš. Domácí byli blízko první trefy po střele Čápa, ale Jergl nedokázal přehodit Maxwellův beton. V sedmé minutě už šli Hanáci do vedení: Houdek vypálil od modré čáry a Strapáč přesměroval puk za záda hostujícího gólmana.

Po 26 vteřinách už byl stav 2:0, když rychlý brejk parádně vyřešil obránce Čáp, který našel na ose volného Hermana a ten ranou z první trefil odkrytou část Maxwellovy branky. Mladá Boleslav mohla brzy snížit, jenže Valský poslal kotouč příliš vysoko. Povedlo se to až v 11. minutě pohotovou ranou Žejdlovi.

Konrád pak předvedl fantastický zákrok proti Orsavovi a udržel vedení Kohoutů. Ještě větší možnost měl Klepiš, ale jeho bekhendová střela do odkryté olomoucké branky šla vedle. Středočeši se nadále snažili o vyrovnání a v 19. minutě byli znovu blízko, když Klepiš vybídl Pacovského, i on však zblízka minul.

Ve druhé části se do první šance dostala Olomouc, Sundher přečíslení řešil bekhendem, který ale Maxwell vytěsnil betonem. Ve 29. minutě hosté v přesilové hře srovnali, když hodně složitou dorážku zvládl Orsava. Domácí odpověděli stejnou mincí. Početní převahu využil zblízka Burian. V závěru trefil v další přesilovce Irgl horní tyč mladoboleslavské branky.

Ve třetí třetině šancí ubylo, hosté málem srovnali po teči Orsavy. Olomouc se dostala do tlaku při akci první pětky, Knotka vychytal Maxwell. Laš se dral za navýšením vedení poté, co skočil na led z trestné lavice, mezírku v postavení gólmana nenašel.

V závěru hráli hosté v šesti s Maxwellem na střídačce, Samuels-Thomas byl sám před Konrádem, který jej vychytal, stejně dobře si poradil i s dělovku Klepiše. Gólovou pojistku pak přidal do prázdné branky Irgl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Byl to těžký zápas. Vedli jsme brzy 2:0, ale hosté srovnali, což s námi zamávalo. Dlouho jsme nedali gól v přesilovce, dnes nám vyhrál zápas. Ve třetí části jsme se to snažili uhrát a Braňo Konrád výborně zachytal. Pro nás je to strašně důležité vítězství. Zbyněk Irgl zahrál výborně, gól si za svůj výkon dnes zasloužil."

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Špatně jsme začali, a i když víme, že Olomouc má výborné brejky, tak jsme přesto nepokryli druhou vlnu a Olomouc nám dala dvě branky. Dokázali jsme sice vyrovnat, což nás však stálo spoustu sil. Pak jsme inkasovali v oslabení. Máme teď potíže s produktivitou, vyrovnat se nám už nepodařilo."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Strapáč (Houdek, Irgl), 7. Herman (Čáp), 35. Burian (Herman), 60. Irgl - 11. Žejdl (Bernad), 29. Orsava (Klepiš, Kotvan). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Hlavatý, Ganger. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 4027.

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Staněk, Rutar, Houdek, Dujsík, Čáp - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - B. Mráz, Sundher, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Mladá Boleslav: Maxwell - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, J. Říha, Kotvan, Bernad - Valský, Žejdl, Orsava - Pacovský, P. Holík, Klepiš - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - P. Kousal, Urban, Samuels-Thomas. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.