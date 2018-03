Zlín - Hokejisté Olomouce zvítězili ve třetím zápase předkola play off extraligy ve Zlíně 2:1 a stejným poměrem vedou i sérii. Domácí sice po gólu Pavla Sedláčka ze závěru první třetiny vedli, ve druhé části ale David Ostřížek v oslabení vyrovnal a ve 43. minutě utkání rozhodl v přesilové hře Miroslav Holec. Hanáci vyhráli ve Zlíně tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. Čtvrté utkání série, ve kterém si může Olomouc zajistit postup do čtvrtfinále, se hraje v sobotu od 16:00 opět ve Zlíně.

Zlín nastoupil ve stejném složení, jako v posledním vítězném zápase v Olomouci. Do sestavy Hanáků se vrátil po jednozápasové přestávce obránce Škůrek a ve třetím útoku poprvé zasáhl do play off Ostřížek, jenž nahradil Mráze.

Na rozdíl od předcházejícího duelu, který odstartoval bouřlivou úvodní třetinou, vsadily oba týmy na opatrnou hru. Olomouc spoléhala na rychlé protiútoky, v 10. minutě měl první vážnější šanci Holec. Jeho první střelu Kašík kryl, ze druhé trefil útočník Hanáků tyčku.

Na druhé straně se následně ocitl před brankou soupeře zcela osamocený Fořt, Konrád ale jeho střelu kryl. Olomoucký brankář ale o tři minuty později tolik štěstí neměl. Po akci obránce Žižky a Klhůfka vstřelil úvodní gól Sedláček. Smůlu Kohoutů znásobila ztráta obránce Ondruška, jenž si po souboji s protihráčem u hrazení odešel předčasně do šaten s podezřením na zlomeninu ruky.

Berani se stejně jako v předcházejících zápasech nedokázali prosadit při přesilovkách. V polovině zápasu trestuhodně promarnili nabídku navýšit náskok při 104 sekundové početní výhodě pět na tři. Jejich zmar podtrhla chyba v útočném pásmu, hned po návratu z trestní lavice se do brejku dostal Ostřížek a vyrovnal.

Herní pohoda Hanáků se odrazila v úvodu třetí třetiny, kdy využili početní výhodu. Ve 43. minutě po akci Jergla s Hermanem zakončil přesnou střelou do horního rohu branky Holec. Po inkasovaném gólu přidal Zlín na důrazu i bojovnosti, několik kritických chvil před vlastní brankou vyřešil pozorný brankář Konrád. Berani ještě zkusili 53 sekund před koncem power play, Olomouc ale těsnou výhru ubránila.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Nepodařilo se nám vstoupit do utkání tak, jak jsme předvedli v začátcích obou zápasů v Olomouci. Přesto jsme se dostali do vedení. Měli jsme ještě další velkou šanci, když Fořt sám před brankářem neskóroval. To, že jsme neproměnili přesilovku pět na tři, je jedna věc. Daleko horší však je, že jsme inkasovali v této přesilovce branku. To je fatální chyba v zápase, kde padá málo branek. Oba gólmani jsou výborní. Měli jsme špatně nastavený timing. Měli jsme začít tak, jak jsme končili poslední zápas. Chybí nám produktivita v přesilovkách a také produktivita hráčů, kteří v sezoně byli vidět a nyní to tak není."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Bylo to vyrovnaný boj. Stejně jako předcházející dva zápasy. Dnes se štěstí přiklonilo k nám. O výsledku se rozhodlo ve druhé třetině, kdy Zlín neproměnil přesilovku pět na tři. Paradoxně stejně, jako nám v minulém zápase, kdy nás ubránění v oslabení nakoplo. Dnes jsme v početní nevýhodě vyrovnali na 1:1. Bylo vidět, že tento okamžik domácí trochu nalomil. Podobná situace vždy s mužstvem zahýbe. V přesilovce se nám podařilo přidat druhý gól. Vítězství je vydřené. Byl to zápas výborných výkonů gólmanů, kdy moc branek nepadá. Ani se nedá předpokládat, že to v nějakém utkání bude jiné. Dnes nešlo Konrádovi až na jednu výjimku dát gól. Právě on má na vítězství velkou zásluhu."

Aukro Berani Zlín - HC Olomouc 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Sedláček (Klhůfek, Žižka) - 32. Ostřížek, 43. Holec (Herman, Jergl). Rozhodčí: Pešina, Hradil - Gebauer, Zíka. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:1. V oslavení: 0:1. Diváci: 4683. Stav série: 1:2.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Žižka, Valenta, Matějíček, Řezníček, Novotný - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - Ondráček, Fořt, Šlahař - Kubiš, Honejsek, O. Veselý - Klhůfek, Fryšara, Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas, Staněk - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.