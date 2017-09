Olomouc - Hokejisté Olomouce se chtějí po letošní absenci vrátit do play off, které vybojovali v ročníku 2015/16. Hanáci v uplynulé sezoně skončili jedenáctí a účast ve vyřazovacích bojích jim unikla až v posledním kole základní části o tři body.

"Chceme dopadnout lépe než v minulé sezoně, což znamená být od 10. místa výše. Posunuli jsme se dále v zázemí, upravili jsme kabinu, hráči mají lepší podmínky k regeneraci a jsou nějaké změny v kádru. Věříme, že všechny tyto malé změny nám pomohou k lepšímu umístění," řekl na tiskové konferenci jednatel klubu a asistent trenéra Jan Tomajko.

Z týmu odešli obránci Pavel Skrbek (Znojmo) a Alex Rašner (Chomutov) a útočníci Juraj Mikúš (Slovan Bratislava), Tomáš Mikúš (Nitra), Tomáš Fořt (návrat z hostování do Zlína) a Jakub Matai (zatím bez angažmá). Přišli zadáci Lukáš Galvas z Třince, Tomáš Dujsík z Komety Brno a útočník Dávid Buc z Banské Bystrice, z hostování se vrátili Aleš Jergl z Jihlavy a David Ostřížek ze Zlína.

"Po zdravotních lapáliích se vrací i Jiří Řípa. Zůstali také Roman Vlach s Petrem Strapáčem. Jako ztrátu vidím odchod Juraje Mikúše, což byl, pokud jde o produktivitu, nadstandardní hráč," uvedl kouč Zdeněk Venera, který má na pozici asistenta vedle Tomajka také Zdeňka Motáka.

V přípravě Olomouc sehrála devět zápasů, pětkrát vyhrála (z toho jednou po nájezdech) a čtyřikrát prohrála. "Říká se, že se má prohrávat i vyhrávat. Splnilo to účel, ladili jsme složení útoků, výsledky nejsou rozhodující. V pátek začíná extraliga, všichni jsme na nule, chceme uhrát co nejlepší výsledek," navázal Venera, jehož tým vstoupí do soutěže na ledě Chomutova.

"Kádr je vyrovnaný, chybí nám výraznější první lajna. V přípravě jsme dali 22 gólů, o které se rozdělilo 15 hráčů. Síla bude ve vyrovnanosti kádru, budeme se opírat o týmový výkon. Jeden zápas zatáhne jedna lajna, další zase druhá. Uvidíme, jak se to vyvine v průběhu sezony," prohlásil kouč.

"Věříme, že po zdravotní stránce to bude lepší než v minulé sezoně, v které jsme měli smůlu. Snad hráčům letos zdraví vydrží více. Máme i lepší podmínky k regeneraci, což by také mělo pomoci," dodal Venera.

Kapitán Martin Vyrůbalík doufá, že si Olomouc ve čtvrté sezoně po návratu do nejvyšší soutěže zahraje podruhé play off. "Mančaft je odhodlaný to dokázat. Loni to bylo kousek i daleko. Chvíli jsme se obávali baráže a pak jsme byli kousek od play off. Budeme do toho od začátku šlapat a věřím, že se nám play off nebo předkolo podaří udělat," uvedl Vyrůbalík.