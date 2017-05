Praha - S touhou po úspěchu a ukončení pětiletého čekání na medaili odletěli dnes čeští hokejisté na mistrovství světa do Paříže. Na cenný kov čekají od roku 2012, kdy získali v Helsinkách bronz. V Kolíně nad Rýnem, kde turnaj 21. května vyvrcholí, slavili Češi na světovém šampionátu před sedmi lety poslední zlato.

Pětadvacetiletému Holíkovi sebralo naději na premiérový start na velké mezinárodní akci zranění žeber ze závěru nedělního posledního zápasu na Carlson hokejových hrách v Českých Budějovicích proti Rusku.

"Samozřejmě nás to mrzí, protože měl výbornou přípravu, počítali jsme s ním do základu, ale bohužel sedm minut před koncem došlo k tomu zranění. Včera ještě absolvoval všechna možná vyšetření, abychom věděli, jestli je tam šance. Je to spíše v roli teorie," řekl novinářům před odletem na MS kouč Josef Jandač.

O čtyři roky mladší Kubalík měl blízko ke startu na světovém šampionátu loni v Moskvě, kde byl členem širšího kádru, ale nakonec se na soupisku nedostal. Dnes nejlepší střelec posledních dvou ročníků extraligy odletěl s týmem do Paříže.

Na začátku minulého týdne se přitom zdálo, že Kubalíkova naděje padla i letos. Do kádru na turnaj v Českých Budějovicích už se nevešel. "Zranilo se nám docela dost hráčů, takže jsme na to museli reagovat. Když jsme ty kluky pouštěli po zápasech v Německu, tak jsme s nimi byli domluvení, aby byli ještě na telefonu, pokud mají nějaký osobní program, dovolenou a tak dále," vysvětlil Jandač.

V záloze měl takto i útočníka Radana Lence z Mladé Boleslavi. "Vyhověli nám, že byli pořád připravení na telefonu. Byla to pro ně jen týdenní pauza. Nechtěli jsme je tam tahat, protože tam se připojili Filippi, Kovář a Voráček a nechtěli jsme mít tolik lidí," podotkl Jandač.

Zranění v týmu Kubalíkovi přinesla dodatečnou nominaci. "Vypadl nám Kousal, hned po prvním tréninku Filippi a po prvním zápase Sekáč. Těch zranění bylo dost, a když vypadl ještě Petr Holík, tak jsme na to museli reagovat, abychom nejeli se čtrnácti útočníky. Mohlo by se stát něco na tréninku a neměli bychom kam sáhnout," uvedl Jandač.

Otevřená zůstává stále ještě možnost posílení o Davida Krejčího z Bostonu, který léčí zraněné koleno. "Je pořád s velkým otazníkem," uvedl Jandač.

Jedinou prohru od vyřazení je za stavu 1:3 na zápasy proti Nashvillu St. Louis, za které nastupuje centr Vladimír Sobotka. "Je to jeden z hráčů, kteří nám ještě hrajou v NHL. Zatím jsme se o tom ještě nějak nebavili a řešili jsme kluky, kteří jsou tady a uhráli si nominaci. Uvidíme, co přinesou ty další dny," dodal Jandač.

I po změně v nominaci tak zůstává v kádru osm hokejistů, kteří mohou debutovat na velké mezinárodní akci. Vedle Kubalíka to jsou beci Jan Rutta z Chomutova a Libor Šulák ze Znojma a útočníci Tomáš Hyka z Mladé Boleslavi, Jakub Lev z Plzně, Robin Hanzl z Litvínova, Roman Horák z Podolsku a Lukáš Radil ze Spartaku Moskva. Poprvé na mistrovství světa bude hrát také bek Radko Gudas z Philadelphie, který ale startoval na olympijských hrách v Soči v roce 2014.

Český tým se po dvoudenním volnu po závěrečném turnaji Euro Hockey Tour sešel ráno v pražské Tipsport Areně. Od 10:00 absolvoval poslední trénink na domácí půdě v Ice Areně v Letňanech a odpoledne odletěl z Letiště Václava Havla do Paříže. V dějišti turnaje se k týmu připojí útočníci Tomáš Plekanec z Montrealu a David Pastrňák z Bostonu.

Češi vstoupí do turnaje v pátek ve 20:15 utkáním proti obhájcům titulu Kanaďanům, v sobotu budou hrát od 16:15 proti Bělorusku. V dalších duelech v základní skupině B v Paříži je čeká Finsko, Norsko, Slovinsko, Francie a Švýcarsko.

Nominace české hokejové reprezentace:

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Dominik Furch (Omsk/KHL), Petr Mrázek (Detroit/NHL),

obránci: Jakub Krejčík (Kometa Brno), Jan Rutta (Chomutov), Radim Šimek (Liberec), Radko Gudas (Philadelphia/NHL), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL), Michal Kempný (Chicago/NHL), Jan Kolář II (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava/KHL), Libor Šulák (Znojmo/EBEL),

útočníci: Michal Řepík, Petr Vrána (oba Sparta Praha), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg/Švýc.), Tomáš Hyka (Mladá Boleslav), Jakub Lev, Dominik Kubalík (oba Plzeň), Robin Hanzl (Litvínov), Roman Horák (Podolsk/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), David Pastrňák (Boston/NHL), Tomáš Plekanec (Montreal/NHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Jakub Voráček (Philadelphia/NHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).

Jandač věří, že předností mužstva na MS bude především týmovost

Kouč českých hokejistů Josef Jandač věří, že jeho výběr bude hrát na mistrovství světa prim především díky týmovosti, kterou vyzdvihl jako hlavní přednost. Sám prožije na turnaji, který společně pořádají Francie a Německo premiéru na MS v roli hlavního kouče. Přeje si, aby byla úspěšná.

"Doufám, že naše přednost bude spočívat v týmovosti. Že tu sílu rozložíme do celého týmu. Myslím, že každá ta formace by mohla něco nabídnout. Všechny mohou dát gól a doufám, že všechny budou i dobře bránit, o tom to je," řekl Jandač novinářům před dnešním odletem do dějiště šampionátu.

Ačkoliv pozornost soupeřů budou poutat spíše asi některá zvučná jména v ofenzivě, ani obrana by neměla být slabinou. "Myslím, že i obránci už nějakou zkušenost z mezinárodních turnajů nabrali, takže na těchto pozicích, kde jsme třeba dříve nebyli až tak silní, si myslím, že letos se to sešlo dobře," pochvaloval si Jandač.

"Charakterově máme skvělé kluky. I když třeba někteří z nich nebudou úplně na svých postech, ale musí se přizpůsobit a vše odevzdat týmu. Nikdo nemůže hrát na svá čísla. Pak je šance vždycky. Pokud se budeme držet herního plánu, všechno klapne a vyjde, jak má, tak šanci máme stejně jako plno dalších jiných týmů," prohlásil Jandač.

Osmačtyřicetiletého kouče čeká už čtvrté MS v kariéře, předchozí tři ale prožil jako asistent. "Pochopitelně teď tu hlavní odpovědnost nesu já. Nicméně ta dělená práce trvá stejně jako loni. Mám tu k sobě výborné kluky, máme vše rozdělené, každý má něco na starost a já to musím zastřešit. V týmu i realizačním týmu je však dobrá atmosféra, což je také důležité," vyzdvihl Jandač.

Za jeden z klíčových dílků případného úspěchu považuje povedený vstup do turnaje. Čeští hokejisté však budou hned na úvod čelit v pátek večer obhájcům zlata z posledních dvou let Kanaďanům. Následovat bude sobotní duel s Běloruskem, v pondělí se pak Voráček a spol. postaví Finům.

"To bude hrozně důležité, protože třeba loni se nám vstup vydařil a od toho se pak odvíjela i hra, která byla o něco uvolněnější, když se nám podařilo první tři zápasy vyhrát. Bohužel jsme pak prohráli čtvrtfinále na penalty, ale tak to někdy bývá," připomněl Jandač.

"Bez ohledu na to, zda nás čeká v pátek Kanada a v pondělí Finsko, je to někdy také o tom, jak máte vy a soupeř zápasy ve dnech po sobě. I o tom je podle mých zkušeností mistrovství světa. Chtěl bych, abychom nepodcenili žádného soupeře, šli postupnými kroky a nebavili se už teď nahlas o čtvrtfinále, jež určí, zda bude mistrovství světa úspěšné, či nikoliv," doplnil Jandač.

Na poslední chvíli musel ještě řešit změnu ve složení týmu, z něhož vypadl bojovník Petr Holík. "Ztráta Petra nás samozřejmě mrzí, protože měl výbornou přípravu a počítali jsme s ním do základu, ale bohužel došlo ke zranění. Včera ještě absolvoval různá vyšetření, abychom věděli, zda je nějaká šance, ale je to spíše v oblasti teorie," řekl Jandač.

Sáhl proto po mladém střelci Dominiku Kubalíkovi. "Když jsme kluky pouštěli po zápasech v Německu, tak jsme s nimi byli domluvení, aby byli ještě připravení případně na telefonu a 'Lencik' (Radan Lenc) s 'Kubaldou' nám vyhověli. Vypadli nám Kousal, Sekáč, hned po prvním tréninku Filippi, takže těch zranění bylo docela dost. A když vypadl ještě Holík, museli jsme na to reagovat, abychom nejeli se 14 útočníky. Spojili jsem se s Dominikem a ten byl připravený jet," řekl kouč.

Přijít ještě nějaké zranění, neměli by už pak trenéři moc kam sáhnout. "Z Ameriky je variantou ještě David Krejčí, ale nikdo jiný už se nám tam moc nerýsuje. U Davida zatím ještě čekáme, je s ním v kontaktu Martin Ručinský," odkázal Jandač na generálního manažera týmu.

K možnosti posílení týmu o útočníka Vladimíra Sobotku, jenž hájí barvy St. Louis, se příliš vyjadřovat nechtěl. "Je tam stav 3:1 (pro Nashville) a zatím jsme to ještě nijak neřešili. Spíše jsme řešili kluky, co jsou tady, kteří si nominaci uhráli. Uvidíme, co přinesou další dny," uvedl Jandač.