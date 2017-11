Helsinky - Čeští hokejisté budou v pátečním utkání na turnaji Karjala proti Švýcarsku usilovat o nápravu úvodní porážky 3:5 se Švédskem. V zápase proti soupeři ze základní skupiny olympijského turnaje v Pchjongčchangu nahradí Pavla Francouze v brance Marek Mazanec a odbude si debut v národním týmu. Rovněž Švýcaři v prvním vystoupení prohráli, když nestačili na Kanadu (2:3). Utkání začne ve 14 hodin SEČ.

Národní tým má za sebou dnešní přesun z Örebra do Helsinek, kde absolvuje i nedělní souboj s Ruskem. Se svými přemožiteli ze základní skupiny květnového mistrovství světa v Paříži Švýcary se hokejisté střetnou díky rozšíření tradičního turnaje v olympijské sezoně na šest účastníků.

Reprezentační premiéra čeká Mazance. "Vůbec ty kluky ze švýcarského týmu neznám. Co ale tak slýchám, jsou strašně důslední a mají naučené věci, kterých se drží, neuhnou z toho. Jsou navíc disciplinovaní, takže to podle mého bude hodně těžký zápas," uvedl šestadvacetiletý písecký rodák.

"Švýcary jsme potkali naposledy na mistrovství světa a určitá pachuť z toho zápasu stále přetrvává. Ale Švýcarsko už je dnes velmi vyspělá země. To dobře víme a v tom duchu se bavíme už několik let zpátky. Jde o velmi nepříjemného a těžkého soupeře," řekl kouč Josef Jandač, který připustil v úvodním vystoupení se Švédy řadu nedostatků.

"Musíme být odolnější v soubojích," prohlásil Jandač. "Pohyb jsme neměli úplně špatný, ale souboje musíme mít lepší. V tom se musíme zvednout," prohlásil před zápasy se Švýcarskem a Ruskem.

Podle kapitána Jakuba Nakládala musí mužstvo mnohem lépe zvládat oslabení. "Dali jsme sice dva góly v přesilovce, ale oni tři. A právě ty nerovnovážné situace často rozhodují. Tam si myslím, že jsme to sehráli trošku polekaně. Lítali jsme tam a pak jim to nechali otevřené. Na to si musíme určitě sednout. Oslabení musíme hrát jinak, protože v příštím utkání by se nám to mohlo vymstít," prohlásil Nakládal.

"Je potřeba se vyvarovat oslabení, mít jich co nejméně a snažit se najít pozitiva, speciálně z té první dvacetiminutovky, v níž jsme byli dobří. A když se druhý tým dostane do tlaku, nesmíme zbytečně panikařit a musíme zajišťovat předbrankový prostor a z něho pak vyrážet do rychlých protiútoků," doplnil útočník Michal Birner.