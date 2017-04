České Budějovice - Bez největší hvězdy týmu Jakuba Voráčka, ale také například bez Radka Gudase, Michala Kempného nebo Romana Červenky nastoupí dnes v podvečer čeští hokejisté do zápasu Českých her proti Rusku. Svěřenci trenéra Josefa Jandače si s předstihem zajistili triumf na závěrečné akci seriálu Euro Hockey Tour, generálka na světový šampionát tak bude sloužit zejména jako test hráčů, kteří ještě bojují o nominaci na vrcholnou akci sezony.

Češi v Českých Budějovicích porazili Finsko a Švédsko, uspět však chtějí i v zápase se sbornou, která dosavadní dva zápasy na turnaji prohrála. "Porazit Rusko je vždy fantastické, a kdyby se to podařilo, bylo by to i vyvrcholení turnaje. Lidi by si to určitě zasloužili. V předešlých zápasech byla atmosféra fantastická," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Do duelu proti sborné půjde jako zahajovací brankář Petr Mrázek a vedle Voráčka, Gudase, Kempného a Červenky budou odpočívat i Radim Šimek a Tomáš Kundrátek. Ti všichni by měli mít nominaci jistou. Poprvé na turnaji se naopak představí obránci Jakub Jeřábek a Milan Doudera.

"Bude to super zápas, na který se těším. Drtivou většinu hráčů znám z ligy, mám tam tři spoluhráče, u týmu působí jako asistent náš trenér," řekl útočník Jan Kovář, hvězda Magnitogorsku. "Bydlíme na stejném hotelu, takže jsme už pokecali," pousmál se Kovář, jenž bude stejně jako v duelu s Finskem hrát ve formaci s Lukášem Radilem a Petrem Vránou.

Zápas začne v 18:30 a Budvar arena je stejně jako v sobotu vyprodaná.

Předpokládaná sestava: Mrázek - Jeřábek, Krejčík, J. Kindl, Šulák, Rutta, Kolář, D. Sklenička, M. Doudera - Radil, Jan Kovář, Vrána - Řepík, Holík, Birner - Hyka, Horák, T. Zohorna - Kašpar, R. Hanzl, Lev.