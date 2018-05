Kodaň - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního závěrečného utkání ve skupině A na mistrovství světa v Kodani proti Rakousku (20:15) v brance s Pavlem Francouzem. Do sestavy se vrací po absenci v nedělním duelu s Francií (6:0) obránce Michal Jordán a odpočívat bude zadák Adam Polášek. Svěřenci trenéra Josefa Jandače budou podle odpoledního zápasu Ruska se Slovenskem vědět, jestli budou mít ještě šanci obsadit druhé místo v základní skupině A.

Potřebují k tomu jakoukoliv ztrátu sborné se Slováky bojujícími o postup a ještě zaváhání Ruska se Švédskem za předpokladu, že zvládnou duel s Rakouskem. Pokud by se český tým dostal v tabulce ze současného třetího místa výš, setrval by na čtvrteční čtvrtfinále v Kodani. V opačném případě se bude stěhovat autobusem do 300 kilometrů vzdáleného Herningu.

Francouz se dosud pravidelně na turnaji střídal v brance s Davidem Rittichem a nyní odchytá čtvrtý z celkových sedmi duelů ve skupině. "Tak jsme se dohodli. Ukázali jsme na Pavla," uvedl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

O nasazení gólmana pro čtvrtfinále se bude teprve rozhodovat. "Nevíme soupeře, kterého budeme mít. To bude hrát velkou roli, jaký gólman potom naskočí. Necháme to teď otevřené a budeme přihlížet k tomu, který tým na nás nastoupí," řekl Špaček.

Stejně jako proti Francii se trenéři rozhodli pro variantu se sedmi obránci a 13 útočníky. "Michal Jordán jde zpátky do sestavy a Adam Polášek bude odpočívat. Zase chceme zátěž mezi hráče rozložit," podotkl Špaček.

Šampionát předčasně skončil pro útočníka Andreje Nestrašila, který si v pátek v úvodu utkání proti Bělorusku poranil rameno. Chybět v sestavě nebude Filip Chytil, který nedohrál v neděli po zákroku na hlavu od francouzského obránce Jonathana Janila. "Raději jsem odstoupil, protože to bylo do hlavy, abych byl připravený na další zápas. Dneska už bylo všechno v pohodě," řekl Chytil.

Samostatná česká reprezentace sehrála s Rakouskem deset utkání a všechna vyhrála při skóre 57:11. Naposledy s nováčkem elitní kategorie hráli Češi na domácím mistrovství světa v Praze a zvítězili 4:0.

Po duelech s Běloruskem (3:0) a s Francií zakončí český tým první fázi turnaje duelem s třetím papírově slabším soupeřem v řadě. "Problém to není. Je to spíš o naší hře a myslím, že se zvedla a včera jsme hráli dobře celých šedesát minut. Nebylo to jako proti Bělorusku. Plnili jsme úkoly, které jsme měli," podotkl Špaček.

"Přecházeli jsme střední pásmo v rychlosti, měli jsme šance. Ten zápas byl skvělý od začátku do konce. Byly to důležité body a musíme to potvrdit proti Rakousku. Nemají co ztratit, je to jejich poslední zápas na mistrovství," dodal Špaček.

Před dnešním rozbruslením absolvoval český tým oficiální focení pro Mezinárodní hokejovou federaci.

Pravděpodobná sestava ČR: Francouz - Gudas, Šulák, Hronek, Moravčík, D. Sklenička, Jordán, Krejčík - Řepík, Faksa, Červenka - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Hyka, Nečas, D. Kubalík - Horák, Plekanec, Chytil - Kousal.