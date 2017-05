Paříž - Česká hokejová reprezentace nastoupí do dnešního večerního zápasu na mistrovství světa v Paříži proti Finsku s brankářem Petrem Mrázkem. Elitní útok tvoří největší tři hvězdy týmu David Pastrňák, Tomáš Plekanec a Jakub Voráček. Svěřenci trenéra Josefa Jandače budou proti úřadujícím vicemistrům světa usilovat o druhou výhru na turnaji.

Voráček si místo v útoku s Romanem Červenkou vyměnil již v průběhu sobotního zápasu proti Bělorusku, který Češi vyhráli 6:1. Zatímco Voráček dohrával s Plekancem a Pastrňákem, Červenka hrál s Janem Kovářem a Lukášem Radilem.

"Chceme trošičku oživit sestavu. Druhá lajna se nám minule zdála taková nemastná neslaná, teď uvidíme, jestli to bude mít stejný efekt jako minule," řekl asistent Václav Prospal. Proti Bělorusku čeští hokejisté vyhráli třetí třetinu 3:0, Červenka se střelecky prosadil ve 36. minutě. "Chceme mít více variant. I proto, kdyby nedej bože přišlo nějaké zranění. Je potřeba, aby kluci nebyli fixovaní na jednoho spoluhráče," uvedl Jandač po sobotním zápase.

Finsko má zatím stejně jako český tým tři body za výhru nad Běloruskem (3:2). V neděli nečekaně prohrálo s domácí Francií 1:5. "Byli jsme se na zápase podívat a myslím si, že první dvě třetiny byli Francouzi i lepší. Finský tým až tak slabý není a myslím si, že se budou chtít proti nám rehabilitovat," řekl Prospal.

Český tým bude mít oproti Seveřanům výhodu v delším odpočinku. "Určitou roli to hrát může, ale na druhou stranu mohou být rozehraní. To, že včera dostali takovou nakládačku, je může jen vyhecovat k lepšímu výkonu. Musíme být připravení a do zápasu vstoupit s pokorou. Pro nás je to další důležitý zápas na cestě ke čtvrtfinále," prohlásil Prospal, který ocenil nedělní bojovný a důrazný výkon Francouzů. "Upoutaly mě také góly z předbrankového prostoru, které Finové dostávali," řekl.

Oba týmy se utkaly 27. dubna v Českých Budějovicích a Česko vyhrálo 3:2, přestože Finsko vedlo v 8. minutě 2:0. "Tohle je ale mistrovství světa, zápas bude úplně jiný," podotkl Prospal.

"Na druhou stranu Finové hrají celý rok stejně, nic nemění. Pořád hrají zabezpečenou obranu středního pásma, pohromadě v defenzivní zóně. Spíše to bude o tom hrát v pěti, protože mají výborné přesilovky, ve kterých rozhodují. Z minima šancí dokážou vytěžit maximum, na to si musíme dávat pozor," uvedl další Jandačův asistent Jaroslav Špaček.

Zápas začíná ve 20:15.

Předpokládaná sestava: Mrázek - Gudas, Šimek, Kundrátek, Kempný, Rutta, Jeřábek, Krejčík - Pastrňák, Plekanec, Voráček - Radil, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - Horák, R. Hanzl, T. Zohorna - Hyka.